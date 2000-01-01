難しいトピックや長い文章を、誰にでもわかりやすい短い解説動画に変えましょう。HeyGen を使えば、カメラ撮影や複雑な編集作業なしで、音声・ビジュアル・わかりやすい構成を組み合わせたプレゼンター形式の解説動画を作成できます。ブランドトーンを保ちながら、簡単に更新できる動画制作で、顧客・チーム・学習者への教育をより速く、効果的に行えます。
Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can follow along easily. Better self service resources mean fewer tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
AI動画解説ならHeyGenを選ぶ理由
HeyGen を使えば、情報量の多いコンテンツも、数分でわかりやすい解説動画に変換できます。ドキュメント、スクリプト、または URL から始めて、AI にシーン構成、ナレーションの追加、メッセージの構築を任せましょう。プロ品質の解説動画を作成しつつ、素早い編集や新バージョンの作成にも柔軟に対応できます。
長文のドキュメントや技術ガイド、複雑な手順を、短く焦点を絞ったシーンに分解します。画面上のテキスト、ビジュアル、ナレーションが連動することで、視聴者は核心となるアイデアをすばやく理解できます。これにより、学習効果が高まり、オーディエンス全体の混乱を減らせます。
ボイスオーバーの収録や声優の手配、モーションデザインの習得といった手間は一切不要です。HeyGen がプレゼンター、レイアウト、タイミングをすべて自動で処理します。あなたは、動画の作り方ではなく「何を伝えるか」に集中できます。
コンテンツや言語を変えながら、製品・チーム・地域をまたいで構造を再利用できます。詳細が変わったときにはセクションをすばやく更新し、解説コンテンツのライブラリを常に正確な状態に保てます。1つのワークフローで、多様なユースケースに対応できます。
ドキュメント、スクリプト、および解説動画へのURL
PDF、ナレッジベース記事、スクリプトなどから始めて、すばやく動画解説に変換できます。HeyGen が重要なセクションを特定し、それらをナレーションとビジュアル付きのシーンにマッピングします。あとは、お好みの流れに合うように構成を調整できます。
AI プレゼンターと自然なボイスオーバー
AI解説動画メーカーを使えば、多言語であなたのコンテンツをナレーションしてくれる、自然でリアルなプレゼンターや声を選ぶことができます。AIによる親しみやすく明瞭な語り口は、内容が複雑な場合でも視聴者の関心を引きつけ続けます。トレーニング、製品教育、マーケティングなど、目的に合わせてトーンを調整することも可能です。
ビジュアルレイアウト、メディア、キャプション
テキスト、アイコン、画面のハイライト、補足メディアを組み合わせて、すっきりとしたレイアウトを作成できます。自動キャプションによりアクセシビリティが向上し、音声オフの環境でも視聴者が内容を追いやすくなります。ビジュアルの一貫性は、信頼感と記憶への定着を高めます。
高速な編集と高品質な書き出し
一から作り直すことなく、動画制作のスクリプト、シーン、テンポを更新できます。準備が整ったら、LMS プラットフォーム、ヘルプセンター、Web サイト、ソーシャルチャネルに適した高品質な解説動画として書き出せます。コンテンツは、いつでも簡単に再利用・再構成できます。
AI動画解説メーカーの使い方
HeyGen は、文章で書かれたアイデアを、わかりやすい解説動画に素早く変換できるガイド付きワークフローを提供します。編集の経験は必要なく、より良く伝えたいメッセージさえあれば大丈夫です。
ドキュメントをアップロードするか、スクリプトを貼り付けるか、または主要な情報が含まれるURLを共有してください。
オーディエンスやブランドのトーンに合った音声とプレゼンターを選択してください。
各シーンを見直し、文章表現や例、強調箇所を調整してください。必要に応じて、補足となる画像、アイコン、画面キャプチャを追加しましょう。
最終版の解説動画を作成し、希望する配信チャネル向けに書き出します。ヘルプセンター、ラーニングポータル、社内ポータル、または公開ページに埋め込んで活用してください。
AIビデオエクスプレイナーとは、テキストやドキュメント、プロンプトなどを人工知能によって映像でわかりやすく説明する短い動画のことです。ナレーションやシーン、画面上のテキストを組み合わせて内容をかみ砕き、人がより早く、少ない労力で理解できるようにします。
いいえ。HeyGen は、編集スキルがなくても、専門家やマーケター、教育者が AI を使って動画を作成できるように設計されています。テンプレートとガイド付きフローがレイアウトやタイミングを自動で処理するため、あなたは伝えたいメッセージに集中できます。
はい。PDF、スクリプト、その他のテキストベースのコンテンツをアップロードして、それらを解説動画の土台として利用できます。HeyGen は、その素材を要約し構成して、AI 解説動画の中で、わかりやすく順序立てられたシーンの流れに整理してくれます。
はい。ビデオ翻訳機能を使えば、多くの言語でボイスオーバーや字幕を生成できます。これにより、ビジュアルを一から作り直すことなく、同じ解説動画を地域や視聴者ごとに簡単にカスタマイズできます。
解説動画は、ヘルプセンター、LMSプラットフォーム、営業メール、ランディングページ、社内ポータル、そしてソーシャルチャネルなどで活用できます。人々があるトピックについて明確に理解する必要があるあらゆる場面で、解説動画は効果を発揮します。
多くの解説動画は、内容の深さにもよりますが、1〜5分程度が最も効果的です。HeyGen なら、長いトピックを AI 解説動画の中で小さなモジュールに分割できるため、視聴者は必要なときに、必要な部分だけを視聴できます。
はい。プロジェクトを再度開き、スクリプトやシーンを調整して、変更された部分だけを再生成できます。これにより、何かが更新されるたびにすべてを作り直さなくても、説明動画ライブラリを常に最新の状態に保てます。
はい。プロダクトのスクリーンショット、図解、画面録画を、そのまま解説コンテンツに追加できます。こうした要素を使うことで、抽象的なアイデアをわかりやすくかみ砕き、解説動画の内容をよりスムーズに理解してもらえるようになります。
はい。HeyGen は、プロフェッショナルな学習コンテンツ、オンボーディング、顧客向けコンテンツに最適な高品質の動画を出力します。ノイズの少ない映像、クリアな音声、そしてキャプションにより、本格的な用途にも十分対応できます。
はい。チームはプロジェクトへのアクセスを共有し、スクリプトをレビューし、修正案を提案できます。コラボレーションによってコンテンツの正確性を保ちながら、動画制作をスピーディーに進めることができます。
