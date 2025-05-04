シンプルなマイクロレッスンは数分でレンダリングされますが、より長く複数シーンで構成されたモジュールは、長さや複雑さに応じて時間がかかる場合があります。多数のレッスンをまとめて処理するバッチジョブは並列で実行されるため、大規模なカタログでも効率的に処理でき、動画コンテンツの作成が容易になります。