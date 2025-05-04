スクリプト、スライド資料、または画面録画からスタートして、HeyGen で洗練されたチュートリアル動画を作成しましょう。ボイスオーバー、キャプション、シーンの構成、各プラットフォーム向けの書き出しを自動生成できるので、チームはカメラ撮影やタイムライン編集なしで、トレーニング動画、デモ動画、ハウツー動画をこれまでより速く公開できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.
Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.
Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.
Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.
Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.
Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画チュートリアル生成ツール
HeyGen は、スクリプト駆動の生成、高精度なナレーション、そしてインストラクショナルデザインのパターンを組み合わせることで、プロ品質のチュートリアル動画を素早く制作できます。コースモジュールから短い解説動画まで、チームはチュートリアル動画メーカーを使って、品質・ブランド・アクセシビリティを一貫させながら、トレーニングコンテンツをスケールできます。
テキストやスライドから、レッスンにそのまま使える動画を数分で作成できます。HeyGen がシーンごとの台本作成、ナレーションのタイミング調整、ビジュアルの組み立てまで自動で行うため、インストラクションチームは収録作業や手作業での編集から解放されます。
HeyGen は、照明やカメラワーク、聞き取りやすいナレーションを自動で最適化し、現場での撮影や制作を行わなくても、チュートリアル動画をプロ品質の見た目とサウンドに仕上げます。
多数のレッスンを一括生成し、ビデオ翻訳機能でスクリプトを翻訳、さらに各言語に合わせたボイスオーバーと字幕を出力することで、再収録することなくグローバルにトレーニングを展開できます。
インテリジェントなコース作成とセグメンテーション
レッスンのアウトラインを入力するか、完全な台本を貼り付けるだけで、HeyGen が自動的にシーン、見出し、タイミングキューへと構成します。システムは学習目標を提案し、コンテンツを理解しやすいマイクロレッスンに分割し、クイズやCTAのマーカーを挿入して、各チュートリアルが実証済みの教育フローに沿い、すぐに公開できる状態になるようにします。
自然なボイスオーバーと同期されたキャプション
多言語・多様なアクセントに対応した、人間らしいナレーションを生成できます。HeyGen は、画面上のプレゼンターを使用する場合でも正確なリップシンクを実現し、自動でキャプションを生成し、アクセシビリティやLMSとの互換性のために SRT 形式または焼き込みキャプションとして書き出します。これにより、学習者にとって明瞭な音声と検索可能なトランスクリプトが確保されます。
ビジュアル構成とスマートなBロール
HeyGen は、スライド、スクリーンショット、プロダクトのキャプチャを、モーションやズーム、Bロールの提案を備えたダイナミックなシーンに変換します。プラットフォームは、画像から動画へのスムージングを適用し、コードスニペットやコールアウトをオーバーレイし、ナレーションに合わせてテンポを調整することで、ウォークスルーやデモを最後まで飽きさせず、分かりやすい内容に保ちます。
バッチ作成、バージョン管理、およびLMSエクスポート
スプレッドシートやコンテンツライブラリから一括ワークフローを使って、何百ものレッスンバリエーションを作成し、動画制作プロセスを効率化できます。HeyGen はブランドキット、テンプレート、バージョン履歴を一元管理し、SCORM、LTI、MP4、字幕バンドルとして書き出せるため、LMS へのアップロードや、動画制作機能を活用した複数プラットフォームへの配信もスムーズに行えます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI動画チュートリアルジェネレーターの使い方
コンテンツ作成から学習者がすぐに使える教材まで、4つの明確なステップでチュートリアル動画を完成させましょう。
スライド、画面録画、ドキュメント、または短いスクリプトを用意してください。HeyGen が構成を分析し、重要なポイントを抽出してレッスンのアウトラインを作成します。
プレゼンターのタイプ、ボイスモデル、動画の長さ、ビジュアルテーマを選択します。ブランドキットを適用して、すべての動画で正しいフォント、カラー、オーバーレイが使われるようにしましょう。
生成されたドラフトを確認し、スクリプトを微調整し、クイズやコールアウトを挿入して、別バージョンを再生成できます。編集内容はすべてのバリアントに反映されるため、時間を節約できます。
SCORM、LTI、MP4、字幕ファイルとしてエクスポートするか、LMS に直接公開できます。バッチエクスポートを使えば、コースライブラリ全体を一括配信し、受講者の進捗を追跡できます。
AI動画チュートリアルとは、テキスト、スライド、または画面キャプチャから、AIによる自動スクリプト作成、ナレーション、シーン構成を使って生成されるレッスン動画のことです動画ジェネレーター。HeyGenはあなたの元となる素材を取り込み、レッスン構成を作成し、ナレーション音声と字幕を生成し、ビジュアルを組み立てて、撮影作業なしで高度な動画制作技術を用いた公開可能なチュートリアル動画に仕上げます。
いいえ。HeyGen はカメラや防音ブースを使わずに、プロ品質のチュートリアル動画を制作できます。ご希望であれば、ご自身で録画した動画をアップロードすることも可能ですが、HeyGen のテキストから動画および画像から動画のワークフローを使えば、既存のコンテンツから動画ジェネレーターによって洗練されたレッスン動画を作成できます。
HeyGen は、入力内容に基づいてコンバージョン重視のスクリプトを作成し、多言語で自然な音声ナレーションを生成できる AI ツールです。スクリプトは編集可能で、HeyGen はボイスクローンやトーンの選択にも対応しているため、ナレーションをあなたの指導スタイルに合わせて調整できます。
はい、さらに高度な編集のためにビデオエディターを利用できます。HeyGen は、レッスンコンテンツからクイズ問題や評価ルーブリックを自動生成することをサポートしています。これらは動画のフロー内に埋め込むことも、LMS 互換のアイテムとしてエクスポートしてトラッキングやスコアリングに利用することもできます。
エクスポートオプションには、MP4動画ファイル、SRT/VTT字幕、SCORMパッケージ、そしてLTI対応エクスポートが含まれます。HeyGenは一般的なLMSプラットフォームと連携し、大規模なコースカタログ向けに一括アップロードにも対応しています。
「ビデオ翻訳ツール」を使ってスクリプトを翻訳し、ターゲット言語でボイスオーバーを再生成し、同期された字幕を作成できます。HeyGen は必要に応じてタイミングやリップシンクを調整するため、ローカライズされたレッスンも自然な仕上がりになります。
はい。ロゴ、フォント、カラーパレットを含むブランドキットをアップロードできます。HeyGen がそれらを自動的に反映し、テンプレートやロックされた要素にも対応することで、レッスンのビジュアルとメッセージの一貫性を保てます。
シンプルなマイクロレッスンは数分でレンダリングされますが、より長く複数シーンで構成されたモジュールは、長さや複雑さに応じて時間がかかる場合があります。多数のレッスンをまとめて処理するバッチジョブは並列で実行されるため、大規模なカタログでも効率的に処理でき、動画コンテンツの作成が容易になります。
はい。HeyGen は、アクセシビリティとトレーサビリティの要件を満たす、字幕付き・多言語／多バージョン対応・エクスポート可能なレッスンを生成します。エクスポート用メタデータと受講完了トラッキングを活用することで、認定や監査の要件にも対応できます。
お客様が制作されたすべての動画およびアセットの所有権は、お客様に帰属します。HeyGen はライセンスされたリソースを使用しており、生成された成果物は商用および教育目的でご利用いただけます。チュートリアル動画メーカーにアップロードするサードパーティコンテンツについては、その利用に必要な適切な権利を必ずご確認ください。
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