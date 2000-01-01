従業員が本当に最後まで視聴するマイクロラーニング動画を作成する
60分の研修コースの修了率は35％。従業員は「時間がない」と言い、どうせ1週間もすれば全部忘れてしまいます。研修を3〜5分の短く集中した動画に分割しましょう。修了率は90％まで跳ね上がり、知識は実際に定着します。
L&Dコンテンツのボトルネック
長時間トレーニングの問題
従業員は長時間の研修プログラムを最後まで受講しません。1時間程度のコンプライアンス研修や商品研修の修了率は35％程度まで落ち込み、多くの受講者が最初の10〜15分で離脱してしまいます。これはモチベーションの欠如ではなく、時間がない、あるいは日々の業務が忙しく、学習に割ける時間が短いことが主な理由です。たとえ長時間のコースを修了できたとしても、情報量が多すぎて理解度や定着率は下がってしまいます。集中力の持続時間はおよそ8〜10分がピークとされており、長時間の「マラソン型」研修は効果的とは言えません。その結果、受講意欲は低下し、重要なスキルが身につかず、研修は業績向上にもつながりません。研究によると、従業員は短く焦点を絞ったコンテンツを、間隔をあけて、必要なタイミングで提供する「スパースト・ジャストインタイム型」の研修の方が、より効果的に学習できることが示されています。
HeyGen ソリューション
マイクロラーニングは、2〜10分の短く集中した動画でトレーニングを提供し、1モジュールにつき1つのトピック・スキル・プロセスに絞って学習します。長時間のコースではなく、チームは「必要なときに、必要なことだけ」を学べます。営業担当者は、商談前に3〜5分の「反論処理」動画を見直し、そのテクニックをすぐに実践で使うことで、リアルタイムな活用を通じて定着度を高められます。マイクロラーニングは忙しい仕事の合間に自然に組み込めるため、従業員は会議の合間や休憩中、移動中などに学習できます。HeyGen を使えば、既存コンテンツをプロ品質の短尺動画に変換し、モバイル視聴に最適化された形で提供できるうえ、受講完了のトラッキング機能や高いエンゲージメントも実現できます。
多くのチームはマイクロラーニングを活用して体系的な従業員向けオンボーディング動画を補完し、入社1週目に新入社員を情報で圧倒するのではなく、時間をかけて重要な概念を定着させています。
大規模な研修を実現するためにL&Dチームに必要なすべて
2〜10分の集中動画に最適
HeyGen は、理想的なマイクロラーニングに最適な長さを自然に作り出します。AI アバターが、無駄を省いた簡潔なコンテンツを提供します。アクティブリスニングのテクニックを3分で。経費精算書の提出方法を5分で。新機能の概要を7分で。焦点が定まり、内容は完結していて、すぐに実行に移せます。プロフェッショナルなテンプレートや、あなたのブランドに合ったスタイルから選択できます。
無駄話も余計な装飾もなし。従業員がすぐに理解して、その場で実践できる核心だけのコンテンツ。現代の短い集中力やモバイル視聴に最適なフォーマットです。
自然な形で理想的な長さは2〜10分です
要点だけの中身で、無駄がない
1本の動画で1つのテーマに絞ると分かりやすい
数分でコンセプトを完成
プロ仕様のカスタマイズ可能なテンプレート
従業員が視聴するよりも速くモジュールを作成しましょう
マイクロラーニングのライブラリ構築はスピーディーです。5分の動画なら、10分で作成できます。1つの午後で、集中したモジュールを10本作れます。制作に数週間かかった長尺コースも、15本のマイクロモジュールに分割しましょう。すべてを1日で作成できます。数十本、数百本という集中した動画ライブラリを作るとき、スピードは非常に重要です。
10分で作った5分間の動画
モジュールライブラリ全体を素早く構築
動画制作の専門知識は不要です
大規模でもプロフェッショナル品質を実現
学習者への迅速な展開
外出先でも学べるモバイル最適化
あなたの営業チームは、顧客との打ち合わせの合間にスマートフォンでトレーニングを視聴します。サービス技術者は現場でタブレットを使って学習します。小売スタッフは休憩時間に自分のデバイスでモジュールを完了します。マイクロラーニングは、そのままモバイルラーニングです。短い動画はすぐに読み込まれ、データ通信量にもやさしいファイルサイズ。途中で一時停止しても、シームレスに再開できます。どこでも、いつでも、どんなデバイスからでも学習できます。
モバイルファーストの動画フォーマット
高速読み込みでデータ効率も良い
あらゆるデバイスで視聴できます
どこでも一時停止して再開できます
現場作業員に最適
検索可能なマイクロラーニングライブラリを構築する
1つの答えを探すために90分の動画を延々と探し回る代わりに、社員は自分に必要な4分間のモジュールだけをピンポイントで見つけられます。焦点を絞ったコンテンツを体系的にまとめたライブラリ。トピック別に分類され、キーワードで検索可能。必要なときに、必要なものへ、ジャストインタイムでアクセスできます。怒っている顧客への対応を復習したいですか？検索して、3分間の動画を見つける。視聴して、すぐに現場で実践する。
整理された焦点の定まったコンテンツ
トピック別に検索可能
クイックリファレンスライブラリ
ジャストインタイムアクセス
数分で答えを見つけましょう
すべてをやり直さずに個々のモジュールを更新する
長時間のコースを更新する必要がありますか？60分まるごと作り直しです。マイクロラーニングのモジュールを更新する必要がありますか？4分の動画を1本作り直すだけで済みます。モジュール型のアプローチなら、ピンポイントでの更新が可能です。プロセスが変わりましたか？そのプロセスを扱っている1本の動画だけを更新します。製品機能がアップデートされましたか？その機能を扱う5分間のモジュールだけを刷新すればよいのです。
個々のモジュールをそれぞれ独立して更新する
コース全体の抜本的な再構築は行わない
素早く的を絞った更新
モジュール式メンテナンス
常に最新のコンテンツライブラリ
記憶定着を高めるためのスペースドリピティション
マイクロラーニングは、自然に間隔反復を実現します。1回60分のセッションを行う代わりに、従業員は数日から数週間にわたって、関連する5分程度の動画を視聴します。学習間隔をあけることで、定着率は200〜300％向上します。例：第1週：交渉入門（5分）。第2週：準備の戦術（4分）。第3週：オープニングの一手（6分）。このように、1回の長時間セッションで詰め込み、すぐに忘れてしまう学習ではなく、間隔をあけて記憶に残る学習が実現できます。
自然な間隔反復
間隔をあけることで記憶定着を高める
情報過多を避ける
時間をかけて学習を強化する
記憶に残る知識
研修ニーズから公開コースまで、3ステップで実現
コンテンツをテーマごとに分けて整理する
既存のトレーニングを取り出し、まずは内容を細かいトピックに分解しましょう。1時間の製品トレーニングがあるなら、12個の個別の製品機能に分けます。それぞれを1本の5分動画にするのです。焦点が明確で、最後までやり切れて、検索もしやすいコンテンツになります。
ゼロから始めてもかまいません。社員に必要なスキルをリストアップし、スキル1つにつき1本の集中した動画を作ります。こうしてトピックごとに、少しずつライブラリを構築していきましょう。
2〜10分の動画を作成
プロフェッショナルなアバターを選択し、集中して作成した台本を貼り付けてください。タイムマネジメント手法について3分、CRMの操作方法について5分、エスカレーション緩和の戦術について7分の構成にします。生成するのは、プロフェッショナル向けのマイクロラーニングであり、受講者の集中力を尊重した内容にしてください。各動画は学習目標を1つに絞りましょう。従業員が視聴後に「この具体的なことを学んだ」とはっきり言える状態になることが理想です。
モバイル対応ライブラリをデプロイする
モジュールをカテゴリ別に整理します。スキル。プロセス。製品。システム。社員は自分のニーズから検索し、今まさに必要としている4分間の動画をピンポイントで見つけます。スマートフォンで視聴し、その場ですぐに実践できます。学習は「いつかのため」ではなく「今のため」の just-in-time 型になります。どのモジュールが最も視聴されているかを追跡し、知識の抜けている部分を特定します。それらを埋めるための、狙いを絞ったマイクロコンテンツを作成します。
あらゆるトレーニングニーズに応える設計
ジャストインタイム型スキル活用
従業員は、必要になる直前に、まさに必要なことだけを学びます。営業担当者は、電話をかける前に3〜4分の反論処理動画を視聴し、その内容をすぐに実践することで、受注率を28％向上させています。
モバイルワーカー向けトレーニング
短いトラブルシューティング動画は、作業と作業の合間に自然に組み込めます。フィールド技術者は現場で自分の端末を使って3〜5分のモジュールを視聴し、初回修理完了率を35％向上させ、再訪問回数を削減しています。
記憶定着のための間隔反復
長時間のワークショップを、時間をかけて配信する短い動画に置き換えましょう。トレーニングを週ごとに配信する5〜7分程度のモジュールに分割すると、長時間の一括セッションと比べて、長期的な定着率が2倍以上向上します。
プロセスおよびシステムの更新
マイクロラーニングなら、機能・プロセス・ポリシーの変更があった際に、すばやく内容を更新できます。チームは変更がリリースされた当日に、3〜6分程度のアップデート動画を受け取り、より速い定着と活用につながります。
オンボーディング強化
実際の業務ニーズに合わせた週次のマイクロラーニングモジュールを導入し、オンボーディングを最初の1週間以降も継続しましょう。この段階的なアプローチにより、負担感を軽減し、生産性を発揮するまでの期間を87日から52日に短縮できます。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
マイクロラーニング動画の長さはどのくらいが適切ですか？
理想的な長さは2〜10分です。シンプルな概念や簡単なアップデートなら3〜5分。手順やスキルの習得には5〜7分。どうしても時間がかかる複雑なテーマなら7〜10分が目安です。10分を超えると、もはやマイクロラーニングとは言えません。10分以上かかるテーマは、内容ごとに焦点を絞った複数のモジュールに分割しましょう。
マイクロラーニングは本当に修了率を向上させるのか？
はい。業界データによると、マイクロラーニングの完了率は90％以上であるのに対し、従来型の長時間eラーニングは30～40％にとどまっています。短い動画はスケジュールに組み込みやすいため、従業員は最後まで受講します。一方で、60分間を途切れずに確保するのはほぼ不可能なため、長時間のコースは途中で放棄されてしまうのです。
マイクロラーニングに最適なテーマは何ですか？
スキル、プロセス、製品機能、システムの操作手順、ポリシーの更新などは、いずれもマイクロラーニングと相性が良い分野です。より深い製品知識を身につけるために、チームはしばしばマイクロラーニングを体系的な製品トレーニング動画と組み合わせて活用します。
たくさんの短い動画をどのように整理していますか？
カテゴリ別に整理された検索可能なライブラリを構築します。スキル、プロセス、製品、コンプライアンス、システムなどです。動画にキーワードタグを付け、学習パス用のプレイリストを作成します。従業員は必要な情報を検索したり、キュレーションされた一連のコンテンツに沿って学習したりできます。
複雑な研修にもマイクロラーニングは使えますか？
はい、ただしシーケンスとして設計してください。60分必要な複雑なテーマなら、5分ずつの動画を12本作りましょう。社員は一度に受講するのではなく、数日から数週間かけて少しずつ完了できます。間隔をあけて繰り返し学習することで、複雑なテーマの定着率はむしろ向上します。
短い研修は、学びが少ないということなのでしょうか？
いいえ。焦点を絞ることが、網羅性よりも重要です。従業員は、5つのトピックをまとめて扱う25分の動画1本よりも、1本5分の集中した動画を5本見たほうが、内容をよく記憶します。認知負荷と注意力の観点では、「少ないほうが多くを生む」のです。
マイクロラーニングは従来型のLMSとどのように連携しますか？
他のビデオトレーニングと同じです。LMS にアップロードし、検索用のタグを付け、受講状況を追跡します。標準的な SCORM 準拠のビデオであれば、どの LMS でも動作します。長い動画よりも短い動画のほうが、整理や検索がしやすくなります。
実践が必要なハンズオン研修についてはどうなりますか？
マイクロラーニングは、知識の習得やデモンストレーションにはとても効果的です。実践的な練習を行う場合は、次のように組み合わせるとよいでしょう：マイクロラーニングの動画でやり方を示す（5分程度）、そのあとに実践セッションで実際にやってみる。動画でスキルを学び、練習でそのスキルを身につけていきます。
マイクロラーニングはLMSとどのように連携するのですか？
マイクロラーニング動画は、あらゆるLMSとシームレスに連携でき、追跡や整理も容易です。多くの組織では、継続的な学習やスキル向上を支援するために、マイクロラーニングを継続的な社内研修動画へと発展させています。
- いつでもキャンセルできます