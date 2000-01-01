あなたのプロダクトマネージャーがボトルネックになっています。その人をAIアバターとしてクローンしましょう。デジタル版の彼らが、プロダクト概要、機能の詳細解説、競合とのポジショニング、技術アーキテクチャまでを説明してくれます。一度収録すれば、あとはずっと学習し続けます。セールスエンジニアが忙しすぎてパートナー向けトレーニングができない？ クローンしましょう。トップパフォーマーが最高のデモをしている？ その人もクローンしましょう。

SME を一度記録するだけで、無制限にトレーニングに利用できます

優秀なプロダクトマネージャーやセールスエンジニア、トップパフォーマーを複製する

24時間365日対応のデジタル専門家

中小企業を反復的な研修業務から解放する