営業生産性を加速させる製品トレーニング動画を作成する
プロダクトマネージャーやセールスエンジニアをAIアバターとして“複製”し、無制限のメンバーをトレーニングできます。機能が変わっても、製品トレーニングの内容を即座に更新可能。営業・サポート・パートナーなどのチーム全体に、もう一度もライブセッションを組まずに、製品知識をスケールさせましょう。
- クレジットカードは不要です
- SCORMエクスポートを含む
L&Dコンテンツのボトルネック
人材育成コンテンツのボトルネック
あなたのプロダクトチームは、同じトレーニングを何度も繰り返している一方で、プロダクト知識はどんどん古くなっています。プロダクトマネージャーは機能を何度も説明し直すのに何時間も費やし、新しいセールス担当はトレーニングを待たされ、サポートやカスタマーサクセスは最新リリースについていくのに苦労し、パートナーは誤った方法でプロダクトをデモしてしまいます。四半期ごとに何十ものアップデートが出荷される中、ライブトレーニングはスケールせず、営業担当が立ち上がるまでに数か月かかり、デモの品質は担当者ごとにばらつきが生じ、最も優秀なプロダクトのエキスパートは、開発に充てられるはずの貴重な時間をトレーニングに奪われています。ドキュメントは読まれず、質の低いZoom録画は更新が難しく、営業チームはプロダクト理解の深い競合他社の担当者に案件を奪われています。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、あなたの社内の専門家をクローンして、彼らの時間を取らずに無制限の製品トレーニングを提供するAIアバターに変えます。プロダクトマネージャー、ソリューションエンジニア、トップセールスのいずれかを一度録画するだけで、そのデジタルツインが新入社員全員をトレーニングし、あらゆる機能を説明し、あらゆるユースケースをデモします。製品が変わったときは、スクリプトを更新して再生成するだけで、数分でトレーニングコンテンツを用意でき、営業チームはリリース当日に新機能を学べます。チーム全体で最も成果の出ているデモを標準化し、担当者によって結果がばらつくのではなく、一貫して高品質なデモを実現します。
大規模な研修を実現するためにL&Dチームに必要なすべて
専門家クローン作成
あなたのプロダクトマネージャーがボトルネックになっています。その人をAIアバターとしてクローンしましょう。デジタル版の彼らが、プロダクト概要、機能の詳細解説、競合とのポジショニング、技術アーキテクチャまでを説明してくれます。一度収録すれば、あとはずっと学習し続けます。セールスエンジニアが忙しすぎてパートナー向けトレーニングができない？ クローンしましょう。トップパフォーマーが最高のデモをしている？ その人もクローンしましょう。
SME を一度記録するだけで、無制限にトレーニングに利用できます
優秀なプロダクトマネージャーやセールスエンジニア、トップパフォーマーを複製する
24時間365日対応のデジタル専門家
中小企業を反復的な研修業務から解放する
即時機能リリース研修
SaaS 企業は毎週または毎月プロダクトをリリースします。リリースしたその日に機能トレーニングを作成しましょう。プロダクトマネージャーが 10 分のアップデートを録画します。そこから動画を生成し、営業・サポート・カスタマーサクセスチームにすぐ展開します。お客様から質問が来る前に、全員が新機能について把握できます。来月のリリースですか？スクリプトを更新して、再生成するだけです。
当日リリース機能のトレーニング
数分でトレーニングを更新
製品の開発スピードに歩調を合わせる
更新のたびにSMEが録音をやり直す必要はありません
一貫したデモの品質
あなたのトップ営業は、平均の3倍の案件を成約しています。その理由はデモにあります。そのデモを、全員が学ぶ標準にしましょう。彼らのベストなデモの流れ、トークスクリプト、異議対応を録画して共有します。新入社員は全員、この実証済みのアプローチを学びます。デモの質そのものが、あなたの競合優位性になります。
標準トレーニングとして最高のデモを記録する
チーム全体で一貫したデモ品質を維持する
すべての営業担当者のための実績あるトークスクリプト
標準化されたヒアリング項目
迅速な売上立ち上げ期間
新入社員が戦力になるまでには通常6か月かかります。包括的なプロダクトトレーニングを、本人の都合のよいスケジュールで受講できるようにして、立ち上がり期間を短縮しましょう。1日目から、クローン化したエキスパートによるトレーニング動画を視聴し始めます。2週目には、コア機能を理解しています。1か月目には、自信を持ってデモができるようになります。初受注までの平均期間は、6か月から3か月へと短縮されます。
導入期間を40〜60％短縮
新入社員向けの自習型学習
オンデマンドの製品知識
最初の取引までの時間を短縮
多言語グローバルチーム
国際的な営業、サポート、パートナーチームには、自分たちの言語での製品トレーニングが必要です。トレーニングはまず英語で一度作成し、それをドイツ語、ポルトガル語、日本語、中国語（標準語）に翻訳します。ボイスクローン技術により、不自然な吹き替えではなく、自然な話し言葉のトレーニングを提供できます。世界中のチームが、本社と同じレベルの深さで製品を理解できるようになります。
1つのソースから175以上の言語へ対応
言語ごとの自然な音声クローン作成
グローバルチームの能力強化
即日対応の国際トレーニング
採用せずに事業を拡大する
あなたのイネーブルメントチームは2人で200人を担当し、やがて400人規模に拡大していきます。そこでSME（社内専門家）を“クローン”しましょう。彼らのアバターが、いくらでもトレーニングをさばいてくれます。新入社員50人のクラス？問題ありません。人員を増やすことなく、あなたのトレーニング提供能力は実質的に無限になります。
無制限のトレーニング容量
追加の人員は不要です
成長中の組織に貢献する
採用よりも速いスピードでスケールする
研修ニーズから公開コースまで、3ステップで実現
製品ナレッジを蓄積する
まずは自社のプロダクトのエキスパートから始めましょう。プロダクトマネージャー、ソリューションエンジニア、トップセールスなどです。彼らが自社製品について説明したり、機能をデモしたり、プレゼンテーションを行っている様子を録画します。あるいは、すでにあるプレゼン資料をアップロードしても構いません。専門知識はすでに社内にあります。HeyGen がそれを再利用可能な形にします。
中小企業向けアバターを作成
録画データをAIアバターに変換しましょう。プロダクトマネージャーがデジタルプレゼンターとなり、オンデマンドでトレーニングを提供します。プロ仕様のアバターを選ぶことも、動画からカスタムクローンを作成することも可能です。SME（専門家）の知見を、その人の時間に依存せずにスケールさせられます。
継続的にデプロイと更新を行う
営業、カスタマーサクセス、サポート、パートナー向けに展開できます。自社のLMSでホストしたり、ナレッジベースに埋め込んだり、リンクで共有したりできます。製品が変わったときは、スクリプトを更新して数分で再生成。トレーニングは製品とともに進化していきます。
あらゆるトレーニングニーズに応える設計
営業チーム向け製品トレーニング
営業担当者に深い製品知識を身につけさせます。機能概要、競合製品とのポジショニング、業界別ユースケース、価格設定、技術要件、反論処理などを網羅します。新入社員は、初めて見込み客に電話をかける前に、包括的なトレーニングを完了します。
最初の見込み客への電話の前に、担当者が深い製品知識を身につけられるようにしましょう。多くのチームは、これを体系的な従業員向けオンボーディング動画と組み合わせて、立ち上がりを早めています。
カスタマーサクセス有効化
CSM に対して、プロダクトの機能や特長、機能活用のベストプラクティス、導入・活用促進の戦略、拡大（アップセル／クロスセル）の機会についてトレーニングを行う。CSM がプロダクトを十分に深く理解し、顧客価値を創出するとともに、アップセルの機会を見極められるようにする。
ユースケース：40名のCSMチームで2,000のアカウントを担当。プロダクトは毎月リリース。CSMマネージャーは、リリース当日に新機能トレーニングを作成。顧客の新機能採用率が60％向上。
テクニカルサポート研修
技術的な製品知識を活用したサポートを可能にします。機能の使い方、トラブルシューティングガイド、既知の問題、連携（インテグレーション）の詳細、エラー解決方法などを網羅。サポート担当者は、製品を深く理解することで、チケットをより迅速に解決できるようになります。
ユースケース：3つのタイムゾーンにまたがるグローバルサポートチーム。プロダクトマネージャーをクローンしたアバターが技術トレーニングを実施。サポートチケットの解決時間が35％短縮。
パートナーおよびチャネルの有効化
販売代理店や導入パートナーに、自社の製品ポートフォリオについてトレーニングしましょう。専任のパートナーイネーブルメントチームがなくても、無制限の数のパートナー企業に対してスケールできるパートナートレーニングを構築できます。
ユースケース：200社のチャネルパートナーを持つソフトウェアベンダー。パートナーマネージャーが製品トレーニングを作成し、パートナーが認定を完了。パートナー経由の売上が45％増加。
検証済みの結果：組織は、ドキュメントのみのアプローチと比べて、動画ベースの製品トレーニングを導入することで、営業担当者の立ち上げ期間を50％短縮できたと報告しています。
新機能リリース研修
新機能がリリースされたその日に、チームをトレーニングできます。プロダクトマネージャーは、素早くリリーストレーニングを作成し、営業・カスタマーサクセス・サポートは、継続的に進化するプロダクトについて常に最新の状態を保てます。
ユースケース：毎週リリースしているSaaSプラットフォーム。プロダクトマーケティングが5〜10分程度のリリーストレーニングを作成し、収益チームは数週間ではなく数日以内に新機能を参照できるようになる。
G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります
グローバル向けのトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスと同じような企業が、業界で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているのかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
製品トレーニングにおけるSMEクローンとは何ですか？
SMEクローンは、あなたのプロダクトエキスパートの声や話し方を再現したAIアバターを作成し、そのアバターがトレーニングを提供します。多くのチームは、これを製品教育にとどめず、継続的な社内向けトレーニング動画として活用し、さまざまな職種で継続的なイネーブルメントを実現しています。
機能が次々と変わる中で、どのようにトレーニング内容を最新の状態に保っていますか？
最新情報でスクリプトを編集し、数分で再生成できます。実在の担当者を再収録することなく、SMEアバターが新機能を説明します。トレーニングは製品リリースと常に同期した状態に保たれます。コードを出荷するのと同じ速さで、トレーニングを更新しましょう。
これは対面で行う製品トレーニングを完全に代替できますか？
ナレッジトランスファーやデモ用トレーニングには有効です。動画は、機能の説明やメッセージングの教え方に非常に適しています。一方で、インタラクティブなロールプレイには、知識習得用の動画と、実践のためのライブセッションを組み合わせるのがよいでしょう。多くの組織では、製品トレーニングの約80％に動画を活用しています。
包括的な製品トレーニングを作成するには、どのくらいの時間がかかりますか？
一般的なSaaSプロダクトであれば、2〜4時間分の録画コンテンツがあれば、主要な機能、ユースケース、ポジショニングを一通りカバーできます。SME（社内の専門家）にトピックを解説してもらい、その様子を録画しましょう。その動画からコンテンツを生成します。多くの組織は、こうしたコアトレーニングを1週間で作り上げています。
動画トレーニングは本当に営業担当者の立ち上がり期間を短縮しますか？
はい。多くの企業では、生産性を発揮するまでの時間が40〜60％短縮されたと報告しています。自己ペースで視聴できる動画学習により、新入社員は決まった研修日程を待つのではなく、自分が情報を吸収できるスピードで学習を進められます。入社初月のうちに包括的な製品知識を身につけることで、初受注までの道のりが大幅に加速します。
パートナーの有効化には、これはどのように機能しますか？
パートナー向け認定トレーニングを作成しましょう。パートナーは自分の都合の良いタイミングで受講できます。修了状況を追跡して、知識の習得を確認します。多くのソフトウェアベンダーは、案件登録を承認する前にパートナー認定を必須としています。
トレーニング動画はどのくらいの長さまで可能ですか？
HeyGen では、さまざまな長さの動画に対応しています。最も効果的なトレーニングはマイクロラーニングの原則に従うもので、特定の学習目標に焦点を当てた 3〜10 分程度のモジュール形式が理想的です。ただし、より包括的なトピックについては、より長いコンテンツを作成することも可能です。20 分以上の長時間トレーニングを行う場合は、受講者の集中力と完了率を高めるために、コンテンツを章立てして分割することを検討してください。
私のL&Dチームの複数メンバーでHeyGenを利用できますか？
はい。ビジネス向けHeyGenには、インストラクショナルデザイナー、トレーニングマネージャー、コンテンツ制作者が共同作業できるチームワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのアバター、ブランド要素、テンプレートをチーム全員が利用できます。管理者向けのコントロール機能で、権限の管理や利用状況の監視を行うことができます。
HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？
従来のトレーニング動画制作では、出演者のスケジューリング、スタジオの手配、撮影クルーとの調整、そしてポストプロダクション編集が必要で、1本の完成動画あたり通常2〜3か月、5,000〜15,000ドル以上のコストがかかります。HeyGenなら、同等のクオリティを数分〜数時間で生成でき、修正も無制限です。Advantive社はコンテンツ制作時間を50％削減したと報告しています。Würth Groupは制作時間を50％、翻訳コストを80％削減しました。
もし私たちのプロダクトマネージャーが録画されることを望まなかったらどうすればいいですか？
クローンではなく、プロのAIアバターを活用しましょう。あなたの製品知識を、プロのプレゼンターが届けます。誰が話すかよりも、伝える内容の専門性こそが重要です。
他のソリューションを見る
今すぐトレーニング動画の制作を始めましょう
公開される頃にはすでに古くなっているコンテンツを、何カ月も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のトレーニング動画を作成し、あらゆる言語に即座に翻訳、ビジネスの変化に合わせていつでも更新できます――再撮影は不要です。Workday、Advantive、Würth Group など、研修のあり方を一新したL&Dチームに加わりませんか。
- いつでもキャンセルできます