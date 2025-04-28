自分のAIクローンでパーソナル動画を瞬時に作成

AIで自分自身をクローンして、毎回撮影しなくても動画を作成しましょう。あなたにそっくりな見た目と声を持つデジタル版を使って、テキストから動画を生成し、コンテンツやアップデート、各種コミュニケーションにおいて、一貫したメッセージを届けることができます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

アバターを選択
生成後にリップシンクを適用
スクリプトを入力してください
任意の言語で入力してください
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
創業者および経営陣からの最新情報

創業者および経営陣からの最新情報

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

教育コンテンツの提供

教育コンテンツの提供

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

営業・アウトリーチ動画

営業・アウトリーチ動画

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

社内トレーニングとオンボーディング

社内トレーニングとオンボーディング

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

クリエイターによるコンテンツ制作

クリエイターによるコンテンツ制作

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

グローバルなコミュニケーション

グローバルなコミュニケーション

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

HeyGen が「自分のAIクローン」を作るための最適なツールである理由

HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアからでも、完成度の高い脚本からでも、あるいは箇条書きのメモからでも始められます。HeyGen は強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に作成できます。

あなたのもう一つの姿で、動画は無限に

1つのクローンを作成し、それを多くの動画で使い回せます。毎回カメラをセットする代わりに、スクリプトを更新するだけで自分のAIバージョンを作成できます。

大規模でも一貫した存在感

クローンされた動画は、チャンネルやチーム、言語が変わっても、同じAI音声・見た目・話し方を一貫して維持します。

実際のプロダクションニーズに対応して構築

AIクローン作成ワークフローは、単発の実験やネタ動画ではなく、繰り返し作成するコンテンツ向けに設計されており、AI動画を効率的に制作できるようになっています。

AIフォトアバターとキャラクターアニメーション

ポートレート、全身写真、アバターを、まるで本物のようなジェスチャーでアニメーション化できます。この画像ジェネレーターは表情を解析し、高度なAIを使ってリアルな顔のアニメーションを追加し、魅力的な動画を生成します。

image to video

写真から動画を素早く作成

画像をアップロードし、スクリプトを追加して「動画を生成」をクリックするだけで、あとは HeyGen にお任せください。写真を数秒で高画質な魅力的な動画に変換できます。大量の動画を素早く作成したい方に最適な、画像から動画への変換ツールです。

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

音声・音楽・字幕をひとつのフローで

内蔵の音声と音楽を使って動画を生成できます。音声と同期した字幕付きのトーキングアバターを作成できます。別のツールを使わずに音声レイヤーを追加できます。複数の動画フォーマットと解像度に対応しています。

Voice cloning

柔軟なスタイルとモーション制御

動画の長さ、アスペクト比、テンポを自由にカスタマイズできます。「ゆっくりパン」「被写体にズーム」などのテキストコマンドでトランジションも指示可能。この動画生成ツールなら、学習コストゼロで思いどおりにコントロールできます。

motion graphics photos to video

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの作品があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AIクローン作成ツールの使い方

繰り返し使えるよう設計された、4つのシンプルなステップであなたのAIクローン動画を作成しましょう。

ステップ1

クローンを作成する

短い映像と音声のサンプルを提供してください。HeyGen が、あなたを正確に表現する AI アバターを作成します。

ステップ2

スクリプトを追加

配信したいテキストを入力または貼り付けてください。システムが自動的にペーシングと配信を設定します。

ステップ3

スタイルと言語を選択

ビジュアルレイアウト、トーン、言語を選択してください。クローンはあなたのアイデンティティを保ちながら、それに合わせて適応します。

ステップ4

生成してエクスポート

動画をレンダリングして、ダウンロードまたは共有しましょう。スクリプトはいつでも更新して、新しいバージョンを生成できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIで自分自身をクローンするとはどういう意味ですか？

AIクローンを作るとは、あなたのデジタル版を作成し、テキストから動画を生成してくれるAI動画ジェネレーターを使うことを意味します。これにより、毎回自分で撮影しなくても、画面上にあなたが登場する動画を作成できます。

すべての動画を録画する必要がありますか？

いいえ。一度クローンを作成すれば、あとはテキストを編集するだけで新しい動画を生成できます。これにより、同じ内容の撮影や撮り直しを繰り返す必要がなくなります。

クローンの再現度はどのくらい高いですか？

AIクローンは、あなたにそっくりな見た目と声で、自然な話し方と一貫した動きを実現するよう設計されており、プロ品質の動画制作に適しています。そのため、YouTubeに最適です。

同じクローンを複数の言語で使用できますか？

はい。1つのクローンであっても、同じ見た目と声の特徴を保ったまま、複数の言語を話すことができます。

これは業務用途にも適していますか？

はい。多くのチームが、教育、トレーニング、リーダーシップ向けの最新情報共有、コンテンツ制作のために、AIクローンのワークフローを活用しています。

後から動画を更新できますか？

レイアウトを作り直したり映像を再収録したりすることなく、いつでもスクリプトを編集して動画を再生成できます。

技術的なスキルや編集スキルは必要ですか？

いいえ。このプロセスはテキストベースで進行し、非技術系のユーザー向けに設計されています。

自分のクローンを作ることで最も恩恵を受けるのはどのような人ですか？

創業者、教育者、クリエイター、営業チーム、そして一貫した動画コミュニケーションを必要とする組織は、AIクローン作成ツールから最も大きなメリットを得られます。

