AIで自分自身をクローンして、毎回撮影しなくても動画を作成しましょう。あなたにそっくりな見た目と声を持つデジタル版を使って、テキストから動画を生成し、コンテンツやアップデート、各種コミュニケーションにおいて、一貫したメッセージを届けることができます。
HeyGen が「自分のAIクローン」を作るための最適なツールである理由
HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアからでも、完成度の高い脚本からでも、あるいは箇条書きのメモからでも始められます。HeyGen は強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に作成できます。
1つのクローンを作成し、それを多くの動画で使い回せます。毎回カメラをセットする代わりに、スクリプトを更新するだけで自分のAIバージョンを作成できます。
クローンされた動画は、チャンネルやチーム、言語が変わっても、同じAI音声・見た目・話し方を一貫して維持します。
AIクローン作成ワークフローは、単発の実験やネタ動画ではなく、繰り返し作成するコンテンツ向けに設計されており、AI動画を効率的に制作できるようになっています。
AIフォトアバターとキャラクターアニメーション
ポートレート、全身写真、アバターを、まるで本物のようなジェスチャーでアニメーション化できます。この画像ジェネレーターは表情を解析し、高度なAIを使ってリアルな顔のアニメーションを追加し、魅力的な動画を生成します。
写真から動画を素早く作成
画像をアップロードし、スクリプトを追加して「動画を生成」をクリックするだけで、あとは HeyGen にお任せください。写真を数秒で高画質な魅力的な動画に変換できます。大量の動画を素早く作成したい方に最適な、画像から動画への変換ツールです。
音声・音楽・字幕をひとつのフローで
内蔵の音声と音楽を使って動画を生成できます。音声と同期した字幕付きのトーキングアバターを作成できます。別のツールを使わずに音声レイヤーを追加できます。複数の動画フォーマットと解像度に対応しています。
柔軟なスタイルとモーション制御
動画の長さ、アスペクト比、テンポを自由にカスタマイズできます。「ゆっくりパン」「被写体にズーム」などのテキストコマンドでトランジションも指示可能。この動画生成ツールなら、学習コストゼロで思いどおりにコントロールできます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIクローン作成ツールの使い方
繰り返し使えるよう設計された、4つのシンプルなステップであなたのAIクローン動画を作成しましょう。
短い映像と音声のサンプルを提供してください。HeyGen が、あなたを正確に表現する AI アバターを作成します。
配信したいテキストを入力または貼り付けてください。システムが自動的にペーシングと配信を設定します。
ビジュアルレイアウト、トーン、言語を選択してください。クローンはあなたのアイデンティティを保ちながら、それに合わせて適応します。
動画をレンダリングして、ダウンロードまたは共有しましょう。スクリプトはいつでも更新して、新しいバージョンを生成できます。
AIクローンを作るとは、あなたのデジタル版を作成し、テキストから動画を生成してくれるAI動画ジェネレーターを使うことを意味します。これにより、毎回自分で撮影しなくても、画面上にあなたが登場する動画を作成できます。
いいえ。一度クローンを作成すれば、あとはテキストを編集するだけで新しい動画を生成できます。これにより、同じ内容の撮影や撮り直しを繰り返す必要がなくなります。
AIクローンは、あなたにそっくりな見た目と声で、自然な話し方と一貫した動きを実現するよう設計されており、プロ品質の動画制作に適しています。そのため、YouTubeに最適です。
はい。1つのクローンであっても、同じ見た目と声の特徴を保ったまま、複数の言語を話すことができます。
はい。多くのチームが、教育、トレーニング、リーダーシップ向けの最新情報共有、コンテンツ制作のために、AIクローンのワークフローを活用しています。
レイアウトを作り直したり映像を再収録したりすることなく、いつでもスクリプトを編集して動画を再生成できます。
いいえ。このプロセスはテキストベースで進行し、非技術系のユーザー向けに設計されています。
創業者、教育者、クリエイター、営業チーム、そして一貫した動画コミュニケーションを必要とする組織は、AIクローン作成ツールから最も大きなメリットを得られます。
