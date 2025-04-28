HeyGen が「自分のAIクローン」を作るための最適なツールである理由

HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアからでも、完成度の高い脚本からでも、あるいは箇条書きのメモからでも始められます。HeyGen は強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に作成できます。