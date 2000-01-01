L&Dチームの取り組みを拡大する社内向けトレーニング動画を作成しよう

あなたのL&Dチームは3人で2,000人の従業員を支えています。どの部門からも研修の要望があります。リーダーシップ開発、新任マネージャーのオンボーディング、システム研修、プロセス更新、コミュニケーションスキルなど。チームの人数を増やすことなく、研修提供能力をスケールさせましょう。

  • クレジットカードは不要です
  • SCORMエクスポートを含む
-生成された動画
-アバターを生成しました
-翻訳された動画
勤務日
coursera
ミロ
hubspot
ボッシュ
インテル
komatsu
勤務日
coursera
ミロ
hubspot
ボッシュ
インテル
komatsu
勤務日
coursera
ミロ
hubspot
ボッシュ
インテル
komatsu
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
HeyGen を使わない場合

人材育成コンテンツのボトルネック

HeyGen なしで

トレーニング能力の課題

トレーニング能力の課題

従業員が理解できる言語で、安全、コンプライアンス、オンボーディング、業務トレーニングを提供しましょう。OSHA の言語要件を満たし、理解度を高め、リスクを軽減するために、英語、スペイン語、中国語（標準語）、ベトナム語など複数の言語でトレーニングを展開できます。グローバルチームは、多言語プログラム（従業員向けオンボーディング動画など）を活用することで、地域ごとに別々の制作を行うことなく、一貫したトレーニングを維持しています。従業員の母語でトレーニングを提供すると、理解度が85％以上向上し、安全上のインシデントも減少したと報告されています。

HeyGen を使って

HeyGen ソリューション

HeyGen ソリューション

HeyGen は、小規模な人材開発（L&D）チームを、トレーニング制作のパワーハウスへと変えます。既存の PowerPoint、ドキュメント、そして社内の専門家が持つ知識を活用して、プロフェッショナルな動画トレーニングに変換できます。昨年のリーダーシップ研修のスライドをアップロードし、業務マニュアルの原稿を貼り付け、トップパフォーマーがベストプラクティスを説明する様子を録画しましょう。数分で放送品質のトレーニング動画を生成できます。

社内の専門家をクローンしてAIアバターにしましょう。広報ディレクターは一度録画するだけで、無制限の社員にプレゼンテーションスキルをトレーニングできます。オペレーションマネージャーの専門知識は、何度でも使えるプロセストレーニングになります。ITリードは、自分の席を離れることなくシステム研修を提供できます。SME（社内専門家）の知見を、SME本人の時間に縛られずにスケールさせられます。

状況が変わったら、すぐにトレーニングを更新できます。プロセスが改善されたら？台本を編集して、5分で動画を再生成。新しいシステムを導入したら？同じ日にトレーニングを更新できます。あなたのトレーニングライブラリは、すべてを一から作り直すことなく、常に最新の状態に保てます。

大規模な研修を実現するためにL&Dチームに必要なすべて

既存コンテンツを動画に変換する

あなたの組織には、すでにPowerPoint、PDF、Word文書、そして社内の専門家の頭の中など、さまざまな場所にトレーニングコンテンツが埋もれています。プレゼンテーションをアップロードすれば、HeyGenがそれらをプロ品質の動画トレーニングに変換します。マニュアルからスクリプトをコピー＆ペーストするだけで、ナレーション付きのトレーニング動画を生成できます。これまでの成果物が、そのまま魅力的な動画コンテンツに生まれ変わるのです。

PowerPoint、Googleスライド、PDFをインポート

ドキュメントを動画トレーニングに変換

プロ仕様のアバタープレゼンターを追加

企業カラーとロゴを用いたブランディング

A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

クローンの専門家

コンプライアンス担当者だけが、自社のポリシーを本当に理解しています。トップセールスは、共有すべき営業ノウハウを持っています。オペレーションディレクターは、最も効率的なプロセスを知っています。彼らをAIアバターとしてクローンしましょう。一度だけ知見を収録すれば、何度もスケジュールを組み直すことなく、その専門性を無制限に展開できます。

SME を一度記録するだけで、無制限にトレーニングに活用できます

24時間365日対応のデジタル専門家

毎回安定した納品をお約束します

中小企業を繰り返しの打ち合わせから解放する

Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

制作の専門知識がなくてもプロ品質

あなたのトレーニングコンテンツは、会社と同じくらいプロフェッショナルであるべきです。カメラ、照明、スタジオ、動画編集スキルは一切不要。120体以上のプロフェッショナルなアバターから選ぶか、カスタムクローンを作成できます。背景を選び、ブランド要素を追加して、組織のイメージを高める放送品質のトレーニング動画を生成しましょう。

あらゆるテーマに対応できるプロのプレゼンター

すべてのトレーニングで一貫した品質を維持

動画制作の専門知識は不要です

スタジオがなくてもスタジオ級のクオリティを

Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

数分でトレーニングを更新

企業は変化します。プロセスは改善され、システムはアップグレードされ、ポリシーは見直され、組織は再編されます。トレーニング内容を更新する必要があるときは、スクリプトを編集して動画を再生成するだけ。5週間ではなく、5分で完了します。あなたのトレーニングライブラリは、常にビジネスの最新状況に合わせて保たれます。

スクリプトの変更は即座にデプロイされます

再撮影は不要です

監査証跡のためのバージョン管理

トレーニングを正確かつ関連性の高いものに保つ

A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

すべての拠点にデプロイ

5つのオフィス、3つのシフト、リモートワーカー、国際的なチーム。必要なトレーニングは全員同じでも、アクセスの仕方はそれぞれ違います。1度作って、あらゆる場所へ展開しましょう。オンデマンドアクセスなら、夜勤のスタッフは午前2時に視聴でき、リモートチームは自宅からアクセスでき、海外拠点は自分たちのタイムゾーンでトレーニングを受けられます。

24時間365日オンデマンドで利用可能

複数拠点へのデプロイ

すべてのシフトで利用できます

モバイル対応の学習

A woman in a video frame next to a chat interface describing easy AI-powered video creation with custom voices.

グローバルチームのための多言語対応

海外拠点には、それぞれの言語でのトレーニングが必要です。まず英語でコンテンツを作成し、それを音声クローン付きで175以上の言語に翻訳できます。ドイツ拠点にはドイツ語研修、上海チームには中国語（標準語）、サンパウロにはポルトガル語の研修を提供。すべてを、ひとつの元コンテンツから展開できます。

1本の動画で175以上の言語に対応

言語ごとの自然な音声クローン作成

リップシンクが口の動きと一致します

グローバル人材向けトレーニング

Digital presentation screens showcasing recruitment data, a brand kit with font samples and color swatches, and a partially visible sales achievement card.

研修ニーズから公開コースまで、3ステップで実現

ステップ1

今あるものから始めよう

既存のトレーニング資料をアップロードしましょう。ワークショップで使ったPowerPointプレゼンテーション、PDFのハンドブック、業務プロセスのドキュメント、対面研修の台本などです。または、講師や社内の専門家が、何度も教えている内容を説明している様子を録画してもかまいません。あなたのトレーニングコンテンツは、すでにさまざまな形で存在しています。HeyGenは、それらをプロ品質の動画に変換します。


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
ステップ2

プロ仕様のトレーニング動画を作成

あなたのトピックに合ったAIアバタープレゼンターを選びましょう。リーダーシップ研修にはプロフェッショナルなプレゼンター、ソフトスキルには親しみやすい顔ぶれ、システム研修には技術に精通したエキスパートをご用意できます。自社のブランディングに合わせてカスタマイズ可能です。会社のロゴ、カラー、承認済みフォントを追加し、プロの制作スタジオで作られたような動画を生成しましょう。


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
ステップ3

組織にデプロイする

SCORMパッケージでLMSにエクスポート。イントラネットやナレッジベース用にダウンロード。従業員ポータルに埋め込み。リンクで共有。従業員がどこで学んでいても、あなたのトレーニングを届けられます。既存のシステムを通じて、受講完了を追跡し、進捗をモニタリングし、効果を測定できます。


A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

あらゆるトレーニングニーズに応える設計

リーダーシップとマネジメント

リーダーシップとマネジメント

トレーニング 初めてマネージャーになる人向けの研修、コーチング、意思決定、チェンジマネジメントなどを通じて、あらゆるレベルでリーダーを育成します。組織は、体系的なリーダーシッププログラムの導入後、マネジメントの有効性が最大40％向上したと報告しています。

スキル開発プログラム

スキル開発プログラム

コミュニケーション、問題解決、交渉、タイムマネジメントなどの中核的なビジネススキルを身につけましょう。自分のペースで進められるトレーニングにより、従業員の能力が向上し、顧客満足度の目に見える向上につながります。

プロセスおよび手順に関する研修

プロセスおよび手順に関する研修

一貫したSOPトレーニングで、ワークフローとベストプラクティスを標準化しましょう。動画ベースのプロセストレーニングに従うチームは、ミスを減らし、品質を30％以上向上させています。

システムおよびツール研修

システムおよびツール研修

CRM、ERP、生産性向上ツールなどの社内システムの導入を加速させましょう。ドキュメントだけの場合と比べて、動画トレーニングは習熟までのスピードを高め、利用率を向上させます。

部門別トレーニング

部門別トレーニング

営業、マーケティング、オペレーション、人事、カスタマーサービス向けに、ターゲットを絞ったトレーニングを提供します。チームは、一貫性がありスケーラブルな提供方法により、数週間ではなく数日でアップデートを展開できます。

検証済みの結果

検証済みの結果

組織は、従来の方法と比べて、動画ベースのトレーニングを活用することで、トレーニング成果を最大10倍まで高めることができます

G24.81,000件以上のレビュー

G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります

グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。

10倍動画制作スピードの向上
5X動画制作の増加
40％動画視聴時間の増加
5X広告費用対効果
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作を拡大し、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆者たちもプロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週出演していた映画があったときのことです。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
勤務日
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

Justin Meisinger, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

ご質問がありますか？私たちがお答えします。

どのような社内研修を作成できますか？

従業員向けのあらゆるトレーニング：リーダーシップ開発、マネジメントスキル、ソフトスキル、技術研修、業務手順、システム研修、コンプライアンスの再教育、部門別トレーニング、プロフェッショナル開発、コミュニケーションスキル、プロジェクトマネジメント、タイムマネジメント。従業員に教える必要がある内容なら、すべてHeyGenで対応できます。


これは、市販の研修コースとどう違うのですか？

既製の研修コースは汎用的な内容です。しかし、あなたの組織には固有のプロセス、システム、文化、専門用語があります。HeyGen は、あなたのコンテンツや社内の専門家、実際の事例をもとに、企業専用のトレーニングを作成します。社員は、あなたの組織で本当に必要とされることだけを正確に学ぶことができます。


トレーニングコースを作成するのにどれくらい時間がかかりますか？

シンプルな手順トレーニングなら約30分。包括的なリーダーシップ研修プログラムでも約1週間。従来の制作（数週間〜数か月）や外部ベンダーへの依頼（数か月）と比べて、圧倒的にスピーディーです。多くの組織は、導入後最初の四半期のうちに、まるごと1つのトレーニングライブラリを構築しています。


トレーニングコンテンツに更新が必要になった場合はどうすればよいですか？

スクリプトを編集して再生成するだけ。外部ベンダーへの発注や再撮影に比べて、たった5分で済みます。プロセスが変わった？ その日のうちにトレーニングを更新。システムをアップグレードした？ すぐにトレーニングを刷新しましょう。


動画トレーニングは本当に修了率を向上させるのか？

はい。多くの組織が、文書ベースのトレーニングと比べて、動画トレーニングでは修了率が一貫して2〜3倍高いと報告しています。動画はより魅力的で、内容を理解しやすく、業務フローにも組み込みやすい形式です。その結果、従業員は実際に動画トレーニングを最後まで受講してくれます。


これを私たちのLMSとどのように連携させればよいですか？

主要な学習管理システムすべてに対応したSCORMパッケージとして動画をエクスポートできます。また、社内ポータル、ナレッジベース、イントラネット向けにMP4としてダウンロードすることも可能です。Workday Learning、Cornerstone、SAP SuccessFactors、その他SCORM対応のあらゆるLMSで利用できます。


トレーニング動画はどのくらいの長さまで作成できますか？

まずは母国語でトレーニングを作成し、175以上の言語に翻訳、さらにボイスクローンとリップシンクにも対応。同じトレーニングを、各言語で自然に届けられます。世界中の従業員が、あなたのひとつのL&Dチームから、自分の好みの言語で一貫したトレーニングを受けられます。

私のL&Dチームの複数メンバーがHeyGenを利用することはできますか？

はい。ビジネス向けHeyGenには、インストラクショナルデザイナー、トレーニングマネージャー、コンテンツ制作者が共同作業できるチーム用ワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのアバター、ブランド要素、テンプレートをチーム全員が利用できます。管理者向けのコントロール機能で、権限の管理や利用状況の監視も行えます。

HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？

従来のトレーニング動画制作では、出演者のスケジューリング、スタジオの手配、撮影クルーとの調整、そしてポストプロダクション編集が必要で、1本あたり通常2〜3か月、費用も5,000〜15,000ドル以上かかります。HeyGenなら、同等のクオリティの動画を数分〜数時間で制作でき、修正も無制限です。Advantive社はコンテンツ制作時間を50％削減したと報告しています。Würth Group社は制作時間を50％、翻訳コストを80％削減しました。

グローバルチーム向けのトレーニングについてはどうですか？

まずは母国語でトレーニングコンテンツを作成し、それを175以上の言語に翻訳、さらにボイスクローンとリップシンクで提供できます。同じトレーニングを、各言語で自然な形で届けられます。世界中の従業員が、あなたの単一のL&Dチームから、自分の好みの言語で一貫したトレーニングを受けられます。

どの動画形式と画質レベルがサポートされていますか？

HeyGen は最大 4K 解像度で MP4 形式の書き出しに対応しています。多くの L&D チームは、LMS での配信や帯域幅を考慮し、画質とファイルサイズのバランスが取れた 1080p（フル HD）を使用しています。モバイル優先の環境や帯域幅に制約がある環境向けには、720p で書き出すこともできます。

他のソリューションを見る

ユースケース

ツール

導入事例

今日からトレーニング動画の制作を始めましょう

公開される頃にはすでに古くなっているコンテンツを、何か月も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のトレーニング動画を作成し、その場であらゆる言語に翻訳、ビジネスの変化に合わせて撮り直しなしでいつでも更新できます。Workday、Advantive、Würth Group など、研修のあり方を一新したL&Dチームに加わりませんか。

  • クレジットカードは不要です
  • SCORMエクスポートを含む
  • いつでも解約できます
CTA background