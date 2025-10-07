テキスト、スライド、PDF、または短いブリーフから始めて、カメラ撮影や編集なしで洗練されたコースモジュールを作成できます。HeyGen は、あなたの元資料をナレーション付き動画レッスン、クイズ、キャプション、パッケージ化された書き出しデータに変換し、チームやクリエイターがトレーニングコンテンツをより速く提供できるようにします。
Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
Heygen が最高の AI コース作成ツールである理由
HeyGen は、インテリジェントなスクリプト作成、AI 動画生成、ローカライゼーションを活用して、コース制作を最初から最後まで自動化し、組織が一貫性のあるトレーニングを大規模に提供できるようにします。インストラクター主導のレッスン、マイクロラーニング、評価コンテンツを、これまでより少ない労力とコストで制作できます。
ドキュメントやリンクから、数分でコース全体のドラフトを自動生成。HeyGen はスクリプト作成、シーン構成、ナレーション付きレッスン動画の制作まで行うため、撮影・編集・長い制作サイクルを省略でき、AIコース作成機能を最大限に活用できます。
HeyGen は、ビデオレッスンにクイズ、アセスメント、インタラクティブ要素を組み合わせることで、学習体験を強化します。自動生成されるキャプション、評価基準、分析機能により、コンテンツの公開や学習者の進捗管理が簡単になります。
多くのコースバリエーションを素早く作成できます。翻訳ツールや動画翻訳ツールを使ってナレーション、字幕、ビジュアルをローカライズし、手作業での作り直しなしにグローバルチームへトレーニングを届け、オンラインコース体験を向上させましょう。
インテリジェントなコース作成とアウトライン生成
HeyGen は、アップロードされたドキュメント、スライド資料、またはコース概要を分析し、学習目標やモジュール構成を含む体系的なコースアウトラインを自動生成します。AI はレッスンの長さ、セグメンテーション、評価ポイントを提案するため、インストラクショナルデザイナーは、洗練させるだけでよい完成度の高いドラフトから作業を開始できます。
自然なナレーション付きのテキストから動画へのレッスン
HeyGen の AI 動画ジェネレーターと音声モデルを使って、スクリプトをスタジオ品質のレッスン動画に変換できます。人間らしいナレーション音声、同期された字幕、正確なリップシンクに対応したオプションのアバター出演者を自動生成し、スタジオ収録なしでも、洗練されたプロフェッショナルな動画を作成できます。
インタラクティブな評価とAIによる採点
レッスン内容からクイズ、選択式問題、記述式の設問を自動生成できます。HeyGen はルーブリックを作成し、AI を活用した即時採点とフィードバックを提供することで、学習者がタイムリーかつ一貫した評価を受けられるようにし、講師は AI ツールを通じて手作業の採点にかかる時間を大幅に削減できます。
ブランド管理、テンプレート、そして柔軟なエクスポート機能
ブランドキットを適用して、ロゴ、フォント、カラー、スライドのスタイルをコース全体で統一・管理できます。パッケージは SCORM または LTI としてエクスポートし、LMS に公開するか、公開リンクで共有できます。バッチエクスポートとテンプレート化されたワークフローにより、コースライブラリをチームやプラットフォーム間に簡単に展開できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIコースビルダーの使い方
ソースコンテンツから受講準備が整ったモジュールまで、4つの効率的なステップで完全なコースを作成できます。
スライド資料、PDF、ドキュメント、または簡単なアウトラインを用意してください。HeyGen がその内容を解析し、重要なポイントを抽出して、学習目標を含むコース構成を提案します。
レッスンの長さ、プレゼンターのスタイル、声のトーン、ブランドキットを選択します。評価やインタラクティブ要素のテンプレートを選び、すべてのモジュールが自社の基準に合うようにしましょう。
生成された動画レッスンを確認し、スクリプトを微調整し、シーンの順番を入れ替え、クイズやチャットアシスタントを追加しましょう。HeyGen のエディターを使えば、従来のタイムライン編集を行わずにコンテンツを洗練できます。
SCORM または LTI としてエクスポートし、LMS に直接公開するか、リンクを共有できます。組み込みの分析機能を使って、進捗状況、完了状況、評価結果を追跡し、学習成果を測定しましょう。
AIコースビルダーは、元となる教材を構造化されたコースに変換するプロセスを自動化します。HeyGenはドキュメント、スライド、ブリーフなどを取り込み、アウトライン、レッスンスクリプト、ナレーション付き動画、クイズ、そしてエクスポート用パッケージを生成することで、撮影や複雑な編集を行わずに、完成したトレーニング教材一式を作成できるようにします。
HeyGen は高度なテキストから動画生成（Text to Video）機能を AI コースジェネレーターの一部として活用し、コンテンツ制作を簡素化します。また、画像から動画生成（Image to Video）パイプラインと高品質なボイスモデルを組み合わせることで、AI が生成した要素を用いた、洗練された放送品質のレッスンを作成します。プレゼンターのスタイルやアバタープレゼンターを選択でき、HeyGen がリップシンク、自然な話速、オーディオミキシングを適用して、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
HeyGen は幅広い多言語ワークフローに対応しています。 ビデオ翻訳機能を使えば、スクリプトの変換やボイスオーバー・字幕の再生成を多くの言語で行うことができ、タイミングやトーンを保ったまま、各地域の受講者にとって自然なコース体験を提供できます。
はい、AI 搭載ツールはコース作成を強化できます。生成されたドラフトはすべて編集可能です。スクリプトの更新、シーンの入れ替え、声のトーンの変更、クイズの微調整などを AI コース作成ツールで行うことで、スムーズな制作体験が得られます。HeyGen の「regenerate」機能は、編集内容をすべてのバリアントに適用するため、変更を効率的にスケールさせることができます。
ロゴ、フォント、カラーパレットなどを含むブランドキットをアップロードして、ビジュアル面の基準を徹底できます。さらに HeyGen は、学習目標、評価ポイント、進行ペースに関するベストプラクティスも提案するため、コースの品質を一貫させ、インストラクショナルデザインの原則に沿った内容に保つことができます。
SCORM または LTI 形式でエクスポートして LMS と連携したり、MP4 レッスン動画をダウンロードしたり、セキュアリンクで共有したりできます。HeyGen は、コースの埋め込み、オートメーション向けの API アクセス、一般的なツールとの連携にも対応しており、公開やトラッキングのプロセスを効率化します。
はい。HeyGen はクイズやルーブリックに基づく評価を自動生成します。このプラットフォームでは、選択式などの客観式回答と記述式などの自由記述回答の両方に対して、AI を活用した自動採点機能を提供し、さらにフィードバック用のテンプレートも用意しているため、オンラインコースの受講者はタイムリーな指導や助言を受けることができます。
HeyGen はエンタープライズグレードのセキュリティ、暗号化されたストレージ、およびアクセス制御を採用し、AI を活用した環境におけるコンテンツと学習者データを保護します。コンプライアンスおよびガバナンスの要件に対応するため、管理者向けのコントロールと監査オプションも利用できます。
まず明確な学習目標を設定し、簡潔な教材を用意し、集中力を保てる適切なレッスン時間を選び、形成的なクイズを追加し、学習者のニーズに合わせてコンテンツをローカライズすることで、効果的なコースを作成できます。複数のバリエーションを作成してエンゲージメントを検証し、分析結果に基づいて改善を重ねていきましょう。
あなたが作成したすべてのコースコンテンツの所有権は、引き続きあなたにあります。HeyGen は、商用利用が可能なライセンス済みアセットおよび生成物を提供します。公開前に、アップロードする第三者の素材について、適切な許可を取得していることを必ず確認してください。
