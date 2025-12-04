Malecare は、がん専門医でありソーシャルワーカーでもある Darryl Mitteldorf 氏が率いる全米規模のがん支援・アドボカシー団体です。彼は何十年にもわたり、患者がより長く、より幸せに生きられるよう支援してきました。30年前、父親が前立腺がんと診断されたことへの対応として始まった活動は、いまやアメリカ合衆国で最大級のがん支援団体の一つへと成長しました。「これは、この病気に対する復讐を果たすチャンスだと思ったのです」と、Darryl 氏は語ります。

Malecare の活動の中心にあるのが「Cancer Academy」です。これは、がん患者とその家族・大切な人たちに、わかりやすく実践的な指針を提供するために作られたデジタル教育プラットフォームです。「Cancer Academy は、すべてのがん患者さんと、がん患者さんを愛するすべての人のためのプラットフォームです」と Darryl は語ります。短く要点を絞った動画を通じて、このプラットフォームは自信を取り戻し、不安を和らげ、治療や症状、日々のさまざまな課題によりうまく向き合えるよう支援することを目指しています。

時間が経つにつれ、Malecare は、自分たちの掲げる教育ビジョンを実現するには、感情面で寄り添い、医療的にも正確で、丁寧に作り込まれた何千本もの動画が必要だと気づきました。しかし、チームの全員がソーシャルワーカーと心理士で構成されている状況では、その膨大な量の高品質コンテンツを制作することは不可能に思えました。

「Malecare の Cancer Academy プラットフォームには、何千本もの動画が必要です」とダリルは言いました。「HeyGen を導入する前は、6 人のチームだけで何千本もの動画を大量に制作しなければならず、しかも全員がソーシャルワーカーか心理学者で、誰一人として動画制作のバックグラウンドを持っていないことが大きな課題でした。」

チームがHeyGenを見つけたことで、すべてが変わりました。このプラットフォームにより、専門的な撮影スキルや高額な制作リソースがなくても、大規模に共感性が高く正確な教育用動画を作成できるようになりました。

何百万人もの患者に届けるために、制作の障壁を乗り越える

HeyGen を導入する前、Malecare は情報を必要としている患者コミュニティ全体に十分にリーチできていませんでした。「私たちのサポートグループには 12 万人が参加しています。しかし、がんと診断されている人は何百万人もいる。つまり、私たちは本来届けるべき多くの人たちにまだ届いていないのです」と、Darryl 氏は語りました。

その患者さんたちにリーチするには、チームでは到底実現できないレベルの動画制作が必要でした。繰り返し使えるプレゼンター、わかりやすい話し方、大量のコンテンツ制作が求められる一方で、実写での撮影は時間もお金もかかり、外部の協力者に大きく依存していました。ダリルはこう話します。「もうスタジオの空き時間を待つ必要も、元の講演者に来てもらう必要もありません。高度なスキルを持つ人をわざわざ雇う必要もないんです。私はソーシャルワーカーですが、20年、30年の経験を持つプロと同じか、それに近いレベルの動画を自分で作れているんですよ。」

継続的かつ迅速に動画を制作できないために、多くの患者は信頼できる答えにアクセスできませんでした。チームには、真夜中に動画を見ながら、自分の症状が正常なのかどうか分からず、不安に怯えている人たちから頻繁に声が寄せられていました。

「夜中に汗をかきながら、『お医者さんに何て言えばいいんだろう？ 今夜を生き延びられるんだろうか？』と不安になったときでも、HeyGen で作られた動画を見れば、自分が飲んでいる薬には実際に副作用があるのだと理解できます。『今夜はちゃんと乗り切れるし、明日を楽しめる』と分かるのです。」

Malecare にとって、そうした瞬間に患者の不安を和らげ、安心してもらうことは使命の中心となり、そのためにスケーラブルで信頼できるソリューションが必要となりました。

AI を取り入れ、明確さと自信、そして思いやりをもって教育をスケールさせる

チームが初めてHeyGenを体験したとき、それはダリルが「魔法の瞬間」と呼ぶものだった。自宅のリビングルームでたった1日作業しただけで、以前は不可能だと感じていたことを実現できたのだ。

「3人で私のリビングルームに座っていて、1日の終わりには15本の動画を作っていたんです。『どうやってこんなことができたんだ？』という感じでした」とDarrylは言います。「15本とも、十分に価値があり、そのまま公開できるクオリティの動画でした。」

その瞬間、彼らは自分たちに何ができるのかを実感しました。HeyGen によって、少数の貢献者だけに頼るのではなく、制作体制を拡大し、チームの全メンバーが質の高く一貫性のある動画コンテンツを作れるようになったのです。「そのワークフローを個々人に渡しました」とダリルは説明します。「心理学者たちは、1日に5〜10本の動画を無理なく作れるようになりました。」

適切な声とトーンを見つけることも同じくらい重要でした。Malecare は、がん患者は親しみやすいプレゼンター、特に高校の理科教師のように感じられる人に最もよく反応することを確認しました。何十人もの実在のプレゼンターをテストした後、HeyGen によって、チームはそうした温かく安心感のある声をデジタル上で再現できるようになりました。

「実際にそれぞれのアバターに個性を持たせることができるんです」とダリルは言いました。「私たちがこれまで実際のプレゼンターとして起用してきた高校の理科教師のような人たちを、そのまま再現できるのです。」

患者は、多くの場合、どの動画が実際のプレゼンターを起用していて、どれがアバターを使っているのかを見分けることができません。しかも、多くのケースでは、デジタル版のほうにより深く共感を覚えます。あるフォーカスグループの参加者が、以来ずっとDarrylの心に残っている気づきを共有してくれました。

「それがアバターだということは分かっています。あなたがアバターだと教えてくれましたしね。でも、そのアバターとは、今まさに話してくれているこのテーマについて、もっと深い会話ができるように感じるんです。そして今でも、私たちが人々とのつながりを築き、不安を和らげ、安心してもらい、とてもつらい情報であってもきちんと耳を傾けて受け止めてもらえるようにできているのだと考えると、涙がこみ上げてくるのを感じます。」

Darryl にとって、この感情的な反応は、HeyGen が単にスケールを可能にしているだけでなく、共感力を高めていることの証でした。「HeyGen について一つだけ言うとしたら、単にコントロールできるというだけでなく、まだ会ったことのない人たちとの会話を生み出すために、自分の創造性と、そして心を存分に生かすことができるということです。」

測定可能な成果を上げ、患者の信頼を取り戻す

HeyGen は Malecare のワークフローにおける基盤的な存在となり、チームが高い精度と柔軟性をもってコンテンツを制作できるようにしています。

「私は、デジタル教育コンテンツを作成し、その効果を数値化し、動画のどの部分を調整すべきかを把握して、再編集することができます。アバターのパフォーマンスをデジタルで完全にコントロールできてこそ、こうしたことが可能になるのです」と、Darryl は語りました。

HeyGen は、感情面でもクリエイティブ面でも、仕事を持続可能なものにしてくれます。編集という作業に圧倒されるのではなく、ダリルは「気持ちが楽になる感覚」だと表現します。「編集スタジオのおかげで、編集のプロセスについて考えなくてよくなるんです。僕は“編集”しているんじゃなくて、“創造”しているんです」とダリルは言います。「それは本当に素晴らしい感覚です。」

何より重要なのは、患者の治療成果が向上していることです。Malecare は、患者の知識、準備度、主体性の変化を測定するために、検証済みの指標を用いています。「すべての数値が、私たちの期待を上回りました」と Darrly は語ります。「私たちが実証してきたようなスピードで成果を上げられるものは、ほとんどないと言ってよいでしょう。」

Darryl と彼のチームにとって、HeyGen は単なるツールではなく、患者が最も支援を必要としている瞬間に、明瞭さと安心感、そして希望を届けるための手段です。「まるで天使が iPhone を通って頭の中に降りてきたみたいなんです」と Darryl は語ります。「本当に素晴らしいことですよ。」