誰にでも伝わる多言語トレーニング動画を作成しましょう

スペイン語を話す従業員が、英語の安全トレーニングを理解できていません。言語対応の不備で OSHA から是正勧告を受けました。従来の翻訳では、トレーニングプログラムに 5 万ドルの見積もりが出ています。私たちのソリューションなら、自然なボイスクローンとリップシンクで、175以上の言語のトレーニングを作成できます。1本の動画が、無制限の言語バージョンに生まれ変わります。OSHA 要件に準拠しつつ、コストは最大 90％削減できます。

-生成された動画
-アバターを生成しました
-翻訳された動画
HeyGen を使わない場合

人材育成コンテンツのボトルネック

HeyGen なしで

多言語トレーニング・チャレンジ

多言語トレーニング・チャレンジ

あなたの職場には複数の言語を話す従業員がいますが、安全・コンプライアンス研修は英語でしか提供されていません。そのため、多くの従業員が内容を十分に理解できず、OSHA（労働安全衛生局）の言語要件違反と、1件あたり最大15,000ドルの罰金というリスクにさらされています。従来型の研修翻訳は時間も費用もかかり、言語ごとに数千ドルにのぼることもあるうえ、質の低い吹き替えによって受講者の集中力や参加意欲を損ねがちです。字幕も、十分な読解力や音声オンでの視聴を前提としているため、問題の解決にはなりません。その結果、理解度は低く、修了率も伸びず、法的リスクは解消されないままです。一方で、多言語対応の研修プログラムを導入している組織は、すべての言語グループにおいて、安全かつ法令順守を徹底して運用できています。


HeyGen を使って

HeyGen ソリューション

HeyGen ソリューション

HeyGen は、既存のトレーニングを多言語対応の動画コンテンツに変換し、175 以上の言語に対応します。英語のトレーニングをアップロードするだけで、AI ボイスクローンと高精度なリップシンクにより、自然な音声の翻訳動画を即座に生成し、不自然な吹き替え感のないプロ品質のコンテンツを提供します。従来のように言語ごとに数千ドルかかる翻訳とは異なり、HeyGen の定額サブスクリプションなら、無制限の言語で無制限の動画を作成でき、コストを最大 90% 削減できます。トレーニング内容が変わった場合も、スクリプトを一度更新するだけで、すべての言語版を数分で再生成できるため、グローバルなトレーニングライブラリを常に正確かつコンプライアンスに準拠した最新の状態に保てます。

大規模な研修を実現するためにL&Dチームに必要なすべて

175以上の言語でのボイスクローン対応

従業員が話すあらゆる言語にトレーニングを翻訳できます。スペイン語（中南米・欧州）、中国語（マンダリン）、ベトナム語、タガログ語、アラビア語、ヒンディー語、ポルトガル語、ポーランド語、韓国語、日本語など、さらに165以上の言語に対応。自然なAIボイスクローン技術により、各言語で本物のような音声トレーニングを提供します。機械的な読み上げではありません。感情やトーンを保った、プロのナレーター品質の音声です。

175以上の言語と地域バリエーション

言語ごとの自然な音声クローン作成

本物のネイティブスピーカー品質

言語を超えて感情とトーンをそのまま伝える

プロフェッショナルなリップシンク技術

口の動きが話している言語と一致します。スペイン語のトレーニングではスペイン語に合わせた口の動きが表示され、中国語（マンダリン）のトレーニングではマンダリンに合わせた発音の動きが表示されます。音声と映像が合っていない不自然な吹き替えの違和感を解消します。プロフェッショナルな映像品質により、学習者からの信頼と信憑性が高まります。見た目も音声も自然なコンテンツには、従業員も積極的に取り組むようになります。

175以上のすべての言語でリップシンク

言語ごとの自然な口の動き

不自然な吹き替え感がない

プロフェッショナルなプレゼンテーション品質

OSHA言語要件への準拠

OSHA は、従業員が理解できる言語でのトレーニングを義務付けています。HeyGen なら、その要件を満たす多言語の安全トレーニングを提供できます。危険有害性の伝達、ロックアウト・タグアウト、PPE（個人用保護具）、緊急時対応手順などを、従業員の母国語で実施可能。受講完了の追跡でコンプライアンスを文書化し、従業員が本当に理解できるトレーニングによって、違反や罰金を回避しましょう。

OSHA準拠の語学トレーニング

あらゆる言語での安全教育

文書化された従業員の理解度

言語違反による指摘を受けないようにする

従来の翻訳と比べてコストを90％削減

従来型の制作会社：1本の動画につき、1言語あたり3,000〜8,000ドル。HeyGen：定額サブスクリプションで、対応言語は無制限。1言語でも50言語でもコストは同じ。最初の数本の多言語動画で元が取れる。グローバル向け研修プログラムで圧倒的な投資対効果。予算で対応言語を取捨選択するのはやめましょう。全員が母語で学べる環境を実現しましょう。

定額で、言語は無制限

従来の翻訳と比べて最大90％のコスト削減

言語ごとの個別料金はありません

最初の数本の動画での投資対効果（ROI）

すべての言語を同時に更新

トレーニング内容の更新が必要ですか？英語版スクリプトを編集するだけで、すべての言語版を数分で再生成できます。8つの別々の翻訳プロジェクトを調整する必要はありません。更新を何か月も待つ必要もありません。すべての言語版が自動的に同期され、常に最新の状態に保たれます。業務変更が安全教育に影響しますか？その日のうちに全言語版を更新できます。

一度編集すれば、すべての言語が更新されます

多言語の同時更新

翻訳の調整は不要です

常に最新のグローバルトレーニング

即日グローバル展開

月曜日に英語版トレーニングを作成し、火曜日には12言語で展開。従来の翻訳では数週間から数か月かかりますが、HeyGenなら多言語展開を当日中に実現できます。翻訳待ちによる遅延なしで、トレーニングを世界同時にリリース。規制変更にも、すべての従業員の言語グループに対して即座に対応できます。

当日対応の多言語デプロイ

翻訳待ち時間はありません

即時のグローバル展開

即時の言語利用可能性

英語トレーニングから175以上の言語へ、3ステップで対応

ステップ1

母語で作成する

英語またはあなたの母国語でトレーニングを作成します。既存のPowerPointをアップロードしたり、社内の専門家に話してもらって録画したり、新しいコンテンツを一から作成したりできます。これが、すべての翻訳版の元データになります。あなたがすでに持っているトレーニング資料でそのまま問題ありません。コンテンツを一から作り直す必要はありません。

ステップ2

対象言語を選択

あなたの従業員に必要な言語を選択してください。テキサスの施設にはスペイン語。カリフォルニアの倉庫にはベトナム語。上海オフィスには中国語（北京語）。ブラジルにはポルトガル語。1言語でも50言語でも選べます。HeyGenは、選択されたそれぞれの言語に対して、自然なボイスクローンとリップシンクを自動生成します。


ステップ3

グローバルチームへのデプロイ

多言語トレーニングを、適切な拠点・対象者に配信します。スペイン語版はスペイン語話者へ、ベトナム語版はベトナム語話者へ提供します。言語別に受講完了状況を追跡し、すべての従業員の言語グループでコンプライアンス文書が整備されていることを確実にします。お使いのLMSは、多言語コンテンツも英語のトレーニングと同様に扱うことができます。


あらゆるトレーニングニーズに応える設計

OSHA安全トレーニング遵守

OSHA安全トレーニング遵守

従業員がきちんと理解できる安全トレーニングを実施して、OSHAの言語要件を満たしましょう。英語、スペイン語、ベトナム語、中国語（標準語）などで、危険有害性周知（ハザードコミュニケーション）、ロックアウト・タグアウト、PPE（個人用保護具）トレーニングを作成できます。多言語トレーニングを導入した組織では、言語に起因する違反がゼロになったと報告されています。

グローバル企業向け研修

グローバル企業向け研修

リーダーシップ、コンプライアンス、オンボーディングの各プログラムを、海外拠点を含む全社で一貫して展開しましょう。コアプログラムを別途制作し直すことなく現地語に翻訳できるようにすることで、従業員向けオンボーディング動画を活用し、グローバルでの一貫性を保ちながら、より迅速な展開を実現します。

米国多様性ワークフォース研修

米国多様性ワークフォース研修

小売業、ホスピタリティ業、サービス業で働く多言語スタッフを対象に、食品安全、ハラスメント防止、カスタマーサービス研修を複数言語で提供します。多言語での提供により、修了率は約50％から90％超へと向上し、各州の言語要件にも対応できます。

医療多言語スタッフ

医療多言語スタッフ

スタッフの母国語で患者安全、HIPAA、感染対策に関するトレーニングを実施しましょう。内容を明確に理解できれば、コミュニケーションミスが減少し、患者安全の成果が向上します。

建設現場の安全

建設現場の安全

墜落防止、機器の操作、掘削作業の安全に関して、現場ごとの安全教育をクルーの使用言語で実施してください。言語に配慮したトレーニングを行うことで、事故発生を減らし、OSHA（労働安全衛生局）の査察も指摘事項なしで通過しやすくなります。

検証済みの結果

検証済みの結果

英語のみや字幕付きのコンテンツと比べて、従業員の母語で研修を実施した場合、理解度は85％以上高くなることが組織で確認されています。

G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります

グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに応える高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいている主なメリットは次のとおりです。

10X動画制作スピードの向上
5X動画制作の増加
40％動画視聴時間の増加
5X広告費用対効果
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作を拡大し、最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速させているのかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの分野で私が持っているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいても発揮できるよう、私たちのライターたちが力を得ることができました。"

Steve Sowrey, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように出演していたあの映画があったときでした。ふと気づいたんです、脚本を書いて送ってしまえば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだって。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
勤務日
"HeyGenの気に入っているところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚ですね。今あるリソースで、これまでよりずっと多くのことができるようになりました。"

Justin Meisinger, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
ご質問がありますか？私たちがお答えします。

利用できる言語は何ですか？

スペイン語（中南米・ヨーロッパ）、中国語（標準語）、ベトナム語、タガログ語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語（ブラジル・ヨーロッパ）、アラビア語、ヒンディー語、韓国語、日本語、ポーランド語、ロシア語、イタリア語、タイ語など、175以上の言語に対応し、さらに160以上の言語をサポートしています。主要言語については、文化的・言語的な適合性を確保するため、地域ごとのバリエーションも利用可能です。


これはOSHAの言語要件を満たしていますか？

はい。OSHA は、従業員が理解できる言語でのトレーニングを義務付けています。HeyGen は、完了記録付きの自然な音声トレーニングを提供し、コンプライアンス監査をサポートします。多くのチームはこれを社内トレーニング動画と組み合わせて、時間をかけて安全対策や手順を定着させています。

多言語トレーニングの費用はいくらですか？

従来の翻訳サービス：動画1本あたり1言語につき3,000〜8,000ドル。HeyGenの定額サブスクリプションなら、動画本数も対応言語数も無制限で同一料金。1言語でも50言語でも費用は変わりません。従来の翻訳サービスと比べて、一般的に約90％のコスト削減が可能です。通常、最初の数本の動画で年間サブスクリプション費用を回収できます。


ボイスクローンは吹き替えとどう違うのですか？

ボイスクローン技術により、各言語で自然で人間らしい声を生成できます。従来の吹き替えは、映像と合っていない不自然でロボットのような音声になりがちです。HeyGen にはリップシンク機能が搭載されており、口の動きが話している言語とプロフェッショナルに一致します。社員は、いかにも吹き替えとわかる音声に笑ってしまうのではなく、自然な音声の研修コンテンツに集中できるようになります。


すべての言語でトレーニングを更新してもらえますか？

はい。元の言語の原稿を一度編集するだけで、数分であらゆる言語版を再生成できます。すべての言語が同時に更新されます。個別の翻訳プロジェクトを調整したり、何週間も待つ必要はありません。プロセスが変わりましたか？その日のうちに全言語を更新できます。


翻訳にはどのくらい時間がかかりますか？

同日対応。ターゲット言語を選択し、ボイスクローンとリップシンク付きで翻訳を生成。そのまま即時に配信できます。従来の翻訳では、言語ごとに数週間から数か月かかりますが、HeyGenなら世界中への展開をすぐに実現できます。


地域ごとの言語の違いについてはどうですか？

主要な言語に対応しています。ラテンアメリカ向けスペイン語とヨーロッパ向けスペイン語、ブラジル向けポルトガル語とヨーロッパ向けポルトガル語、簡体字中国語と繁体字中国語などから選択できます。自社の従業員に最適な言語バリアントを選ぶことで、自然で文化的背景に配慮したトレーニングを提供できます。


これは技術的な内容にも対応していますか？

はい。用語集をアップロードできます。HeyGen は、技術用語、製品名、安全関連の用語が正確に翻訳されるようにします。専門性の高いコンテンツでも、言語間で一貫性を維持できます。そのため、どの言語でも技術トレーニングの品質を高い水準に保つことができます。


HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？

従来のトレーニング動画制作では、出演者のスケジューリング、スタジオの手配、撮影クルーとの調整、そしてポストプロダクション編集が必要で、1本の完成動画あたり通常2〜3か月、5,000〜15,000ドル以上のコストがかかります。HeyGenなら、同等のクオリティを数分〜数時間で制作でき、修正も無制限です。Advantive社はコンテンツ制作時間を50％削減したと報告しています。Würth Groupは制作時間を50％、翻訳コストを80％削減しました。

地域ごとの言語の違いについてはどうですか？

主要な言語に対応しています。ラテンアメリカ向けスペイン語とヨーロッパ向けスペイン語、ブラジル向けポルトガル語とヨーロッパ向けポルトガル語、簡体字中国語と繁体字中国語などから選択できます。自社の従業員に最適な言語バリエーションを選ぶことで、自然で文化的背景に配慮したトレーニングを提供できます。


他のソリューションを見る

ユースケース

ツール

導入事例

今すぐトレーニング動画の制作を始めましょう

公開される頃にはすでに古くなっているコンテンツを、何か月も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のトレーニング動画を作成し、あらゆる言語に即座に翻訳、ビジネスの変化に合わせて再撮影なしで簡単に更新できます。Workday、Advantive、Würth Group など、研修のあり方を一新したL&Dチームに加わりませんか。

