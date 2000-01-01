口の動きが話している言語と一致します。スペイン語のトレーニングではスペイン語に合わせた口の動きが表示され、中国語（マンダリン）のトレーニングではマンダリンに合わせた発音の動きが表示されます。音声と映像が合っていない不自然な吹き替えの違和感を解消します。プロフェッショナルな映像品質により、学習者からの信頼と信憑性が高まります。見た目も音声も自然なコンテンツには、従業員も積極的に取り組むようになります。

175以上のすべての言語でリップシンク

言語ごとの自然な口の動き

不自然な吹き替え感がない

プロフェッショナルなプレゼンテーション品質