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デジタルツインの作成方法

これまでにないほど動画をパーソナライズしてみませんか？HeyGen の Digital Twins を使えば、あなたの見た目や雰囲気はもちろん、スタイルや表情、声に至るまで、まるで自分自身のようなアバターを作成できます。カメラの前に毎回出なくても、動画の中に“あなたらしさ”を最もパーソナルな形で表現できます。

「アバター」タブから始めましょう

HeyGenアカウントにログインし、ダッシュボードから「Avatars」タブを開きます。ここから、既存のDigital Twinを選択するか、新しく作成することができます。

「Create Avatar」をクリックし、「Get Started」を選択します。録画のコツを確認して、できるだけ高いクオリティで撮影できるようにしましょう。映像内の大きな動きを検出して、動画で再利用できるジェスチャーとして保存する「ジェスチャー検出」を有効にするかどうかも確認されます。

次に、映像をどのように提供するかを選択します。動画ファイルをアップロードすることも、Webカメラで直接録画することも、スマートフォンで録画することもできます。

映像を撮影する際のベストプラクティス

最適な結果を得るために、約2分程度の動画をアップロードするか録画してください。動きは自然に保ち、誇張したジェスチャーは避けて、アバターが不自然に大げさに見えないようにしましょう。

可能であれば、高解像度のカメラまたはスマートフォンを使用してください。テスト目的であれば、30秒程度の動画で十分です。撮影した映像をアップロードすることも、ブラウザ上で直接録画することもできます。

映像をアップロードして送信する

動画をアップロードした後、環境音を残す、音量を正規化する、背景を削除する、アバターを4K解像度で書き出すなど、追加のオプションを選択できるようになります。

その後、アバターの作成が完了したら、短いウェブカメラによる認証用動画の録画を求められます。HeyGen があなたの映像を解析し、改善が必要な可能性のある箇所をハイライト表示します。

すべて問題なければ「送信」をクリックしてください。HeyGen があなたのデジタルツインを生成し、アセットライブラリに追加します。

デジタルツインを編集

アバターの作成が完了したら、いつでも調整できます。アバターを選択し、「Edit Avatar」をクリックしてください。

ここから、背景を削除または調整したり、解像度を変更したり、音声を選択または更新したりできます。完了したら、「変更を保存」をクリックしてください。

アバターの見た目を追加で作成する

動画にバリエーションを持たせるために、アバターのルックを追加で作成することもできます。ルックとは、衣装やポーズ、背景などを変えた、あなたのデジタルツインのバリエーションです。

Look を作成するには、1 分間の動画、またはカスタム写真のセットをアップロードします。写真をアップロードする場合は、さまざまな角度や表情の、クローズアップと全身写真を組み合わせて含めてください。審査が完了すると、新しい Look はあらゆるプロジェクトで利用できるようになります。

あなた専用のデジタルツインが完成し、HeyGenですぐに使える状態になりました。カスタムのLookと豊かな表現力を活かして、魅力的でパーソナライズされた動画を簡単に作成できます。