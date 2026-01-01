Advantiveは、特殊な製造業者やディストリビューター向けに目的主導型のソフトウェアを提供するSaaS企業であり、彼らが効率的に事業を拡大し、より高い収益性で運営できるよう支援しています。ラーニング＆ディベロップメント部門のディレクターとして、Bob Bednarz 氏は、従業員の成長を加速させ、組織全体の潜在能力を引き出すことに焦点を当てたグローバルなイネーブルメント施策を主導しています。

ボブにとって、学習とは単に情報を伝えることではなく、人々がスキルを身につけ、学んだことをより早く定着させられるよう支援することです。彼の目標は、従業員が重要なマイルストーンに到達するまでの時間を短縮し、これまで2〜3年かかっていたものを6〜12か月、あるいはそれ以下にまで圧縮することでした。その規模でそれを実現するには、少人数のL&Dチームでも対応できるよう、コンテンツ制作とエンゲージメントに対する新たなアプローチが必要でした。

限られたリソースで運営しながら、従業員のエンゲージメントを維持する

Advantive の人材育成（L&D）チームは、意図的に少数精鋭で運営されています。Bob は複数の役割を担い、ファシリテーション、コンテンツ制作、プログラム設計を両立させながら、顧客向けトレーニングに加えて、世界中の 600 名を超える従業員を支援しています。

動画は常に、特に自習型やオンデマンドコンテンツにおいて、Advantive の学習戦略の中心的な役割を担ってきました。しかし、時間が経っても常に関連性が高く、受講者を惹きつけ続ける動画を作成することは困難でした。

「従来型の動画で最大の課題のひとつは、すぐに内容が古くなってしまうことです」とボブは言います。「1時間のトレーニング動画を収録しても、30日か40日も経てば、もう正確ではなくなってしまうかもしれません。そうなると、全部を撮り直さなければならないのです。」

もう一つの大きな制約は、社内の専門家への依存でした。Advantive の技術系エキスパートは多くが顧客対応を担っており、トレーニング用の録画の時間を確保するだけでも難しく、ましてや魅力的な動画を制作するとなると、なおさら困難でした。

「彼らは必ずしも、魅力的なトレーニング動画を収録するスキルセットを持っているわけではありません」とボブは説明します。「それに、私たちも彼らをお客様対応から引き離す時間がいつもあるわけではないのです。」

その結果、制作サイクルは遅くなり、コンテンツは古くなり、業務負荷を増やすことなく学習プログラムを拡大することがほとんどできませんでした。

魅力的な学習コンテンツをより速く作成する方法を見つける

BobがHeyGenに抱いた最初の印象は、必要に迫られてのことでした。これまでで最も少人数のL＆Dチームの一つで働いていた彼は、クオリティや受講者のエンゲージメントを損なうことなく、より速くコンテンツを作成できる方法を必要としていました。

「もっと早くコンテンツを作れるようにする必要がありました」と彼は言いました。「当時は、何百人もの従業員を支えていたのは、実質的に私ともう一人だけだったのです。」

すぐに印象に残ったのは、HeyGen がテキストベースのトレーニングを魅力的な動画に変換し、アバターを通じて人間味を加えられることでした。「自習型学習における最大の課題のひとつは“いかに受講者を惹きつけ続けるか”です」とボブは言います。「人は情報を記憶するために、感情的なつながりを必要とするのです。」

スタジオアバターを使うことで、しかも自分自身をモデルにしたものをよく用いることで、ボブは非同期型の学習であっても、そこに「存在感」と「親近感」を生み出すことができました。「学習者が人を目にすると、たとえそれが私のアバター版であっても、学んでいる内容を記憶に留めやすくなるのです」と彼は言います。

ライブコーチングなしで、よりリアルなロールプレイを実現

最大のブレイクスルーのひとつは、Bob が HeyGen のインタラクティブアバター機能を使い始めたときに訪れました。

「僕たちにとって本当に魔法のような瞬間だったのは、アバターが命を吹き込まれたように動き出したのを見たときでした」と彼は言いました。「でもそれ以上に大きかったのは、LiveAvatar を使ってロールプレイができるようになったことです。」

ボブは、自分が報告している上司に対して模擬面接のシナリオを実演し、従業員が面接や評価面談などの実践的なスキルを、ライブのコーチを同席させることなく身につけられることを示しました。

「そのとき、コーチが何時間も付きっきりでそばにいなくても、人々がスキルを身につけられるよう支援できるのだと気づいたのです」と彼は語った。

これにより、自己ペース型の学習に直接組み込まれた、スケーラブルな実践の機会への道が開かれました。90分のワークショップやマンツーマンのロールプレイセッションに頼るのではなく、従業員は自分の都合に合わせて、現実に近いシナリオで練習できるようになったのです。

「AI はまだそこまで到達していないと思っていました」とボブは言いました。「しかし、これによってそれが可能になりました。」

コンテンツ更新と多言語配信の効率化

HeyGen は、Advantive におけるコンテンツ更新とローカライズの進め方も一新しました。

ちょっとした変更のために動画全体を再収録する代わりに、ボブはスクリプトをすばやく更新してコンテンツを再生成できるようになりました。「更新が必要になっても、3分や5分の動画を撮り直すよりずっと早く済みます」と彼は話しています。

チームはまた、生成系動画の制作にも取り組み始め、プロンプトやPowerPoint風のコンテンツを、数週間ではなく数日で洗練された動画へと仕上げられるようになりました。

「よくアイデアはあるのですが、それを視覚的に形にするまでには以前は何週間もかかっていました」とボブは言いました。「今ではそれを数日でできるようになりました。」

顧客向けトレーニングでは、翻訳が格段に簡単になりました。Advantive は主に英語で事業を展開していますが、グローバルな顧客には他の言語でのトレーニングが必要です。「動画をアップロードするだけで、すぐに複数の言語で利用できるようになるのは本当に大きなメリットです」と Bob 氏は語ります。

より迅速でスケーラブルな学習のための基盤づくり

HeyGen を導入して以来、Advantive は明確で測定可能な成果を上げています。

Bob は、自己学習型コンテンツの作成に必要な時間が 50％削減されたと見積もっています。直近の例では、これまで数日かかっていたナレーション付き PowerPoint トレーニングが、わずか 2〜3 時間で完了しました。「その時間短縮こそが、私たちにとって最大の指標です」と Bob は語ります。

効率化だけでなく、捻出された時間によって、ボブはコンテンツ制作に何時間も費やすのではなく、セッションのファシリテーションや従業員とのエンゲージメント、リーダーの支援といった、よりインパクトの大きい業務に集中できるようになりました。

「時間を節約できているということは、お金も節約できているということです」と彼は言います。「そして、人々の前に立つ時間をもっと増やせるので、最終的にはエンゲージメントと定着率の向上につながります。」

Bob が HeyGen で最も評価しているのは、常に進化し続けていることです。新機能によって、ラーニング＆ディベロップメントチームにできることの幅がどんどん広がっています。「まだほんの入口に差しかかったところにすぎません」と彼は語りました。

これから始める人たちへの彼のアドバイスはシンプルです。とにかく飛び込んで、いろいろ試してみること。「触れば触るほど、使い方がどんどんわかってきます」とボブは言います。「それから、スタジオアバターの作り込みに時間をかけてください。しっかり作り込めば作り込むほど、体験はよりリアルで魅力的なものになります。」

Bob と Advantive の L&D チームにとって、HeyGen は、より迅速で、より魅力的で、さらにスケーラブルな学習を実現するための基盤となっています。

「もし時間を節約して、より速くコンテンツを作成し、人々が本当に共感し記憶に残る学習体験を生み出したいのであれば」とボブは言います。「HeyGen は間違いなく試してみる価値があります。」