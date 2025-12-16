HubSpotは、世界中のマーケティング、営業、カスタマーサービスチームに利用されている、AI 搭載のカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）プラットフォームです。自社組織と顧客基盤全体で AI 活用をリードすることをミッションに掲げる HubSpot は、AI がワークフローをどのように再構築し、制作上の摩擦を減らし、チームの成長を後押しできるかを理解するために、大きな投資を行ってきました。

マーケティングおよびオーディエンス開発を担当するネルソン・チャコン・グスマン氏と、ビデオAIテクノロジースペシャリストのオスカー・エドゥアルド・エストラーダ氏にとって、彼らの仕事はHubSpotの重要な優先事項の一つ――社内でAI活用の手本を示しながら、顧客が新しいAIツールを理解し活用できるよう支援すること――を支えています。この目標を達成するには、大きなボトルネックに対処する必要がありました。それは、ビジネスが求めるスピードに合わせて、動画を制作・更新し、各地域向けにローカライズするという課題でした。

チームがHeyGenの利用を開始してから、すべてが変わりました。このプラットフォームにより、HubSpotは制作スピードを加速し、数分で動画を編集し、コンテンツを即座に翻訳し、さらに多くの社内チームがプロ品質の動画を作成できるようになりました。

従来の動画制作における摩擦を取り除く

HeyGen を導入する前、チームは動画制作における最大の制約である「時間」に悩まされていました。

「HeyGen を使う前に直面していた最大の課題は、人々の時間でした」とオスカーは語ります。「もし動画の中で誰かが話している内容を変更しなければならない場合、タレントだけでなく撮影クルー全員のスケジュールを調整する必要があったため、おそらく数日かかっていました。」

これは単なる不便さにとどまりませんでした。納品スケジュールに直接影響を及ぼしていたのです。

「ポストプロダクションでのちょっとした変更が、結果的にプロジェクトの納期を数日単位で遅らせることになっていました」とオスカーは付け加えた。

ローカリゼーションによって、さらに複雑さの層が加わりました。多言語コンテンツを制作するには、長い翻訳スケジュールが必要になります。「こうした動画のトランスクリプトを翻訳してもらうのに、1週間から2週間ほど待たなければならないこともあります」とネルソン氏は語りました。

頻繁にアップデートされる製品を展開するグローバルブランドにとって、従来型の動画制作プロセスの硬直性は、スピード、一貫性、そして品質を妨げる要因となっていました。チームには、HubSpot のコンテンツニーズの変化に合わせて、同じスピードで柔軟に対応できるソリューションが必要でした。

複雑なワークフローから、瞬時に完了する動画制作へ

HeyGen は、これらの制約を取り払い、新たなクリエイティブの可能性を切り開くプラットフォームとなりました。

最初に使ったときから、チームはその可能性を実感しました。「初めて使ったとき、どれだけリアルで、どれほど完成品に近いクオリティなのかに本当に驚きました」とネルソンは語りました。

使いやすさのおかげで、チーム間での導入は非常にスムーズに進みました。「HeyGenの好きなところは、その使い方がとてもシンプルな点です。ユーザーインターフェースが本当に摩擦を減らしてくれるので、動画制作の経験がない人でも、自分のアバターを使った動画を作れるようになるんです」とオスカーは語りました。

このアクセスのしやすさにより、HubSpot ではより多くの人が制作チームに大きく依存することなく、プロフェッショナルなコンテンツを作成できるようになりました。また、ブログ記事に即時生成された動画を組み合わせるといった、これまで実現が難しかった実験も可能になりました。

「私たちがずっとやりたかったことの一つは、すべてのブログ記事に対応する動画を作ることでした」とネルソン氏は言います。「今では、URL を入力するだけで、数分のうちにスクリプトを作成し、編集者に送るための最初のレイヤーを用意できるのです。」

今では、かつては専門チームと長い調整期間が必要だったことを、誰もが実現できるようになりました。

HeyGen によって、HubSpot はすでに撮影済みの動画でも柔軟に編集・変更できるようになりました。

「HeyGen を使えば、作成済みの動画でも数分で編集できるようになりました」とオスカーは語った。

これにより、チームのスケジュールへの取り組み方が一変し、素早く対応できるという自信が生まれました。「事後に何か修正が必要になっても、HeyGen を使えば、潜在的な遅延を心配することなく、安心して反映させることができます。」

心に響くシームレスな多言語コンテンツの制作

HubSpot にとっての HeyGen の最も大きなメリットのひとつは、その翻訳とローカライズの機能です。ネルソン氏は、初めて多言語コンテンツを目にしたときの体験をこう語っています。

「普段は英語で視聴している動画の最初のバージョンを、自分たちの自然な言語で見られたとき、本当に大きな達成感がありました。母語で見ることができたのは、非常に大きなインパクトがありました。」

さらに驚かされたのは、そのリアルさでした。「その人がスペイン語を一言も知らないと分かっているのに、ほとんどネイティブのような話し方でスペイン語を話しているのを聞くのは本当に驚きでした」とネルソン氏は語りました。

言語や地域をまたいで顧客にサービスを提供する企業にとって、このレベルの真実味は画期的なものでした。

顧客側では、オスカーは思いがけないことに気づきました。人々がまったく反応しなかったのです――そしてそれは良いことでした。「いちばん驚くべき“やり取り”は、何のやり取りも起きないときです。なぜなら、そのときこそ HeyGen が自然に溶け込んでいると感じられるからです。」

もし顧客が、動画のどの部分が再撮影され、翻訳され、あるいはAIで加工されたのか判別できないのであれば、そのコンテンツはHubSpotの製品アップデートと同じスピードで進化し続けることができます。

より多くのチームが動画で創造とイノベーションを実現できるようにする

コンテンツの質と制作スピードの向上だけでなく、HeyGen によって HubSpot のチームは、これまで以上に創造的かつ自律的に仕事ができるようになりました。

「外部の助けを借りずにプロフェッショナルなコンテンツを作れるのは、とてもワクワクすることです。動画制作のハードルが本当に大きく下がりました」とオスカーは言います。「素晴らしいストーリーを伝えたいと思う人なら、誰でもそのストーリーを伝えられるようになるのです。」

ネルソンとオスカーにとって、この民主化こそが、HeyGen が HubSpot のミッションと最も強く一致する点です。顧客の成長を後押しするということは、社内チームがより速く動き、より多くを生み出し、その過程で得た学びを共有できるよう支援することを意味します。

オスカーが言うように、「HeyGen には本当にたくさんのプロダクトがあり、常に新しいアップデートをリリースしています。実験して限界がどこにあるのかを探るための可能性が大きく広がりました。」