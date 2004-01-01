全社向けオンボーディング すべての新入社員が、同じ高品質な会社紹介を受けられるようにしましょう。経営陣からの歓迎メッセージ、会社の歴史とミッション、カルチャーと価値観、組織構造、福利厚生の概要、就業規則などを網羅します。職種に関わらず、全員に必要となる土台を提供します。 ユースケース：成長中のSaaS企業が、会社の基本事項を網羅した8本構成のコアオンボーディング動画シリーズを作成します。社員数が50人から500人に増えるまで、すべての新入社員が同じプロフェッショナルなイントロダクション動画を視聴します。



役割別トレーニング アカウントエグゼクティブ向けのセールスメソッド、開発者向けのエンジニアリング標準、サポートチーム向けのカスタマーサクセスのワークフロー、財務部門向けのコンプライアンス要件。各職種ごとに別々のライブセッションを実施することなく、部門ごとに最適化されたトレーニングを提供できます。 ユースケース：あるテクノロジー企業では、エンジニアリング、セールス、マーケティング、カスタマーサクセス向けのオンボーディングトラックを用意しています。新入社員は、全社共通のプログラムに加えて、自分の所属部門に特化したモジュールを受講します。



リモート社員のオンボーディング 分散型チームのガイドライン、コミュニケーションツールとベストプラクティス、オンラインでのつながりの築き方、在宅勤務環境の整備に関する期待値、リモートワークポリシー。リモート採用者が、本社の朝6時の電話会議に参加させられることなく、初日からチームの一員として溶け込めるように支援する。 ユースケース：完全リモートの企業が、四半期ごとに15か国で40名以上の従業員をオンボーディング。ビデオトレーニングにより、場所やタイムゾーンに関係なく一貫した体験を提供できる。



コンプライアンスおよび必須研修 一貫性があり追跡可能な必須トレーニングで、規制要件を満たしましょう。ハラスメント防止、職場の安全、データセキュリティ、行動規範など。新入社員が必須ポリシー、安全トレーニング、コンプライアンス教育を確実に修了できるよう、コンプライアンス研修動画とSCORMベースのトラッキングおよび監査対応レポートを活用しましょう。 ユースケース：医療関連企業が、新入社員の100％がシステムアクセス前にHIPAAトレーニングを完了するよう徹底する。動画形式とSCORMトラッキングを組み合わせることで、規制当局の監査に必要な証跡を提供できる。