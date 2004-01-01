新入社員が本当に視聴する社員オンボーディング動画を作成する
PowerPointの資料やオンボーディング用ドキュメントを、あらゆる新入社員・拠点・言語にスケールできる魅力的な動画トレーニングに変換します。ライブセッションの調整も、撮影も不要で、ポリシー変更時の反映遅れもありません。
- クレジットカードは不要です
- SCORMエクスポートを含む
L&Dコンテンツのボトルネック
オンボーディングのボトルネック
あなたのチームは急速に採用を進めていますが、ライブ形式のオンボーディングはスケールしません。セッションの調整によりマネージャーは本来の業務から引き離され、リモート採用者は時差をまたいで長時間のZoomコールに付き合わされ、誰が説明するかによって伝わる情報も変わってしまいます。オンボーディング用の資料はすぐに古くなり、英語のみのトレーニングではグローバルな新入社員が取り残され、人事は単なる日程調整や運営だけで何時間も費やしています。その結果、新入社員は混乱したまま、エンゲージメントも低く、フルに戦力化されるまでに数か月かかり、静的なスライドやライブセッションは、あなたの組織の成長スピードに追いつけていません。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、既存のオンボーディング資料を新入社員が実際に最後まで受講してくれるプロフェッショナルな動画トレーニングに変換します。PowerPoint 資料をアップロードしたり、社員ハンドブックの内容を貼り付けたり、AI でスクリプトを生成したりして、アバターのプレゼンターを選ぶだけで、数分で洗練されたオンボーディング動画を作成できます。新入社員は自分のペースで一時停止や巻き戻しをしながら学習できるため、定着率が向上します。ポリシーが変更された場合も、スクリプトを編集して動画を即座に再生成するだけです。グローバル採用にも対応していますか？オンボーディングプログラム全体を翻訳し、自然なボイスクローンとリップシンクで 175 以上の言語に対応できます。人事チームは一度作成すれば、すぐに更新でき、採用スピードに合わせてオンボーディングをスケールさせることができます。
大規模な研修を実現するためにL&Dチームが必要とするすべて
PowerPointからオンボーディング動画へ
新入社員に80枚のスライド資料を読むように求めるのはやめましょう。既存のプレゼンテーションをアップロードするだけで、HeyGenがアバターが案内する動画トレーニングに変換し、ナレーションやトランジション、プロ仕様の仕上がりを加えます。スライドライブラリが、一から作り直すことなく動画コンテンツに生まれ変わります。
PowerPoint、Googleスライド、またはPDFをインポート
アバターがコンテンツ内をプロフェッショナルに歩いて案内します
ロゴとブランドカラーを自動で反映
専門家クローン作成
あなたの営業責任者は、最高の製品トレーニングを提供しています。エンジニアリングマネージャーは、技術的なオンボーディングを完璧に説明してくれます。その人たちのデジタル版を作りましょう短い動画を1本録画するだけで済みます。一度録画すれば、あとはずっとオンボーディングに使えます。常に同じ品質で届けられ、スケジュール調整の手間も、忙しいSMEを待つ必要もなくなります。
短い録音から実在のチームメンバーをクローンする
彼らの専門知識を、無制限の新規採用者に活用する
再収録せずにトレーニング用スクリプトを更新
グローバルオンボーディングのローカリゼーション
オンボーディング動画は1本で、チームが話すあらゆる言語に対応。AI動画翻訳とボイスクローン技術により、スペイン語、ポルトガル語、中国語（マンダリン）など175以上の言語で、ぎこちない吹き替えではなく、まるでネイティブが話しているようなトレーニングを実現します。1つの元動画から、全員をそれぞれの希望する言語でオンボーディングできます。
ボイスクローンで話し手の個性と信頼性を保つ
リップシンクは言語ごとに顔の動きと一致します
1本のマスタービデオから世界中へ配信
LMS連携
オンボーディング動画を、学習管理システム（LMS）へ直接エクスポートできます。SCORM 1.2 および 2004 形式のパッケージは、Workday Learning、Cornerstone、SAP SuccessFactors、BambooHR などで利用可能です。受講完了状況を追跡し、合格条件を設定し、既存の人事テックスタックとの連携も行えます。
SCORM 1.2 および SCORM 2004 のエクスポート
カスタマイズ可能な完了しきい値
LMSへの直接アップロード対応
コンテンツを即時更新
ポリシーは変わり、プロセスは進化し、ツールは入れ替わります。オンボーディング用コンテンツを更新する必要があるときは、台本を編集して数分で再生成できます。何度も撮り直す必要も、制作の遅延も、古くなったトレーニングもありません。あなたのオンボーディングは、常に実際の自社の最新状況に合わせて保たれます。
スクリプトの変更は数分でデプロイされます
再撮影は不要です
コンプライアンス追跡のためのバージョン管理
リモートチーム向けセルフペース学習
異なるタイムゾーンにいるリモート採用者も、自分の都合のよい時間に視聴できます。ライブ研修のためにカレンダーを調整する必要はありません。必要な箇所を一時停止したり、巻き戻したり、何度でも見直せます。オンボーディングは、あなたの都合ではなく、彼らのスケジュールで進みます。
すべてのタイムゾーンに対応
いつでもオンデマンドで利用可能
柔軟に使えるモバイル対応
研修ニーズから公開コースまで、3ステップで実現
すでに持っているものを活かそう
既存のPowerPoint資料をアップロードしたり、社員ハンドブックの原稿を貼り付けたり、オンボーディング用ドキュメントからAIにコンテンツを生成させることができます。もう「最初の一文字」が悩みではありません。新入社員に何を伝えるべきかは、すでにあなたが考え抜いています。HeyGenは、それを「観られる形」にするだけです。
プレゼンターを選択
120種類以上のプロフェッショナルなAIアバターから選ぶか、CEO・CHRO・採用担当マネージャーのデジタルクローンを作成できます。自社のカルチャーに合った声を選び、ビジュアルや雰囲気を組織に合わせて自由にカスタマイズしましょう。ビデオグラファーを手配しなくても、オンボーディング動画をプロが制作したようなクオリティで用意できます。
生成、翻訳、デプロイ
「生成」をクリックするだけで、数分でプロ仕様のオンボーディング動画が完成します。LMS向けにSCORMファイルとして書き出したり、オンボーディングポータル用にMP4をダウンロードしたり、社内ポータルに埋め込むことも可能です。他の言語が必要ですか？同じ元データから、ワンクリックで175以上の言語を一括生成できます。新入社員は、ノートPC、タブレット、スマートフォンのどれからでも視聴できます。
あらゆるトレーニングニーズに応える設計
全社向けオンボーディング
すべての新入社員が、同じ高品質な会社紹介を受けられるようにしましょう。経営陣からの歓迎メッセージ、会社の歴史とミッション、カルチャーと価値観、組織構造、福利厚生の概要、就業規則などを網羅します。職種に関わらず、全員に必要となる土台を提供します。
ユースケース：成長中のSaaS企業が、会社の基本事項を網羅した8本構成のコアオンボーディング動画シリーズを作成します。社員数が50人から500人に増えるまで、すべての新入社員が同じプロフェッショナルなイントロダクション動画を視聴します。
役割別トレーニング
アカウントエグゼクティブ向けのセールスメソッド、開発者向けのエンジニアリング標準、サポートチーム向けのカスタマーサクセスのワークフロー、財務部門向けのコンプライアンス要件。各職種ごとに別々のライブセッションを実施することなく、部門ごとに最適化されたトレーニングを提供できます。
ユースケース：あるテクノロジー企業では、エンジニアリング、セールス、マーケティング、カスタマーサクセス向けのオンボーディングトラックを用意しています。新入社員は、全社共通のプログラムに加えて、自分の所属部門に特化したモジュールを受講します。
リモート社員のオンボーディング
分散型チームのガイドライン、コミュニケーションツールとベストプラクティス、オンラインでのつながりの築き方、在宅勤務環境の整備に関する期待値、リモートワークポリシー。リモート採用者が、本社の朝6時の電話会議に参加させられることなく、初日からチームの一員として溶け込めるように支援する。
ユースケース：完全リモートの企業が、四半期ごとに15か国で40名以上の従業員をオンボーディング。ビデオトレーニングにより、場所やタイムゾーンに関係なく一貫した体験を提供できる。
グローバルチーム向けオンボーディング
世界中で一貫したオンボーディングを展開し、多言語対応のトレーニング動画を活用して、すべての従業員が自分の好みの言語で学べるようにしましょう。
ユースケース：多国籍企業がコアとなるオンボーディングを一度作成し、8言語で展開する。各市場ごとに別々の制作予算を組むことなく、グローバル採用のスピードが加速する。
コンプライアンスおよび必須研修
一貫性があり追跡可能な必須トレーニングで、規制要件を満たしましょう。ハラスメント防止、職場の安全、データセキュリティ、行動規範など。新入社員が必須ポリシー、安全トレーニング、コンプライアンス教育を確実に修了できるよう、コンプライアンス研修動画とSCORMベースのトラッキングおよび監査対応レポートを活用しましょう。
ユースケース：医療関連企業が、新入社員の100％がシステムアクセス前にHIPAAトレーニングを完了するよう徹底する。動画形式とSCORMトラッキングを組み合わせることで、規制当局の監査に必要な証跡を提供できる。
マネージャー向けオンボーディング
リーダーシップへの期待、人材マネジメントの基本、パフォーマンスレビューのプロセス、1on1のベストプラクティス、採用および面接に関する責任。個人貢献者からマネージャー職へ昇進した人が、新しい責任を果たせるよう準備させる。
ユースケース：この会社では毎年20名を管理職に昇進させている。マネージャー向けオンボーディングプログラムにより、チームを率いる前に期待される役割や責任を十分に理解できるようにしている。
G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
オンボーディングコンテンツのうち、どのようなものが動画として効果的ですか？
ほとんどのオンボーディングコンテンツは動画との相性が良く、会社紹介、カルチャー、福利厚生、システム研修、各種ポリシー、役割や期待値の説明などに適しています。多くのチームは、継続的な学習とスキル向上のためにオンボーディングを拡張し、継続的な社内向けトレーニング動画として活用しています。
オンボーディング動画の長さはどれくらいが理想的ですか？
1本あたりの動画は5〜15分に収めましょう。長いテーマは章立てして分割します。オンボーディング全体のプログラムは、複数の短いモジュールに分けて、合計で数時間にわたっても構いません。15分を超えると集中力は大きく低下するため、長時間の一気見セッションよりも、焦点を絞った短い動画のほうが完了率が高くなります。
動画制作のスキルは必要ですか？
いいえ。PowerPointを作成したり、原稿を書いたりできるなら、プロフェッショナルなオンボーディング動画を作成できます。技術的な制作はすべて HeyGen が担当します。ほとんどの人事チームは、動画制作の経験がなくても、最初の動画を30分以内に作成しています。
SCORMエクスポートはどのように動作しますか？
オンボーディング動画を SCORM パッケージ（1.2 または 2004 形式）として書き出します。ほかのトレーニングモジュールと同じように、LMS にアップロードしてください。修了条件を設定すれば、LMS が視聴者、進捗状況、修了ステータスを追跡します。Workday、Cornerstone、SAP SuccessFactors をはじめ、主要なあらゆるラーニングプラットフォームで利用できます。
最初からやり直さずに動画を更新できますか？
はい。スクリプトを最新情報に合わせて編集し、動画を再生成するだけです。所要時間は5〜10分ほど。再収録も、複雑なLMSの更新も、バージョン違いの混乱もありません。ポリシーが変更されたときや、新入社員からの質問を受けて「ここはもっと説明が必要だ」と気づいたときに特に重要です。
他の言語についてはどうですか？
まずは母国語でオンボーディング動画を作成します。「翻訳」をクリックし、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、中国語（標準語）、ヒンディー語など、175以上の言語から自由に組み合わせて選択できます。HeyGen が自然なボイスクローンとリップシンクでローカライズ版を自動生成します。同じアバターが、流暢なスペイン語、フランス語、日本語で話す動画を作成できます。
これはリモート勤務の従業員にも適用されますか？
特にリモート社員には最適です。各自の都合のいい時間帯に、異なるタイムゾーンから視聴できます。昼食で一時停止したり、よく分からなかった部分を巻き戻して見直したり、ノートPCやスマートフォンで視聴したりできます。東京のメンバーを、本社との打ち合わせのために深夜3時の電話会議に無理やり参加させる必要もありません。
これは対面研修と比べてどのくらいの費用がかかりますか？
対面でのオンボーディングには、HRコーディネーターの工数、マネージャーの時間、設備、複数拠点間の移動など、見えにくいコストが発生します。一般的な企業では、新入社員の一つのバッチごとに、合計で15〜25時間分の人的リソースが費やされています。動画によるオンボーディングなら、こうした間接コストの大半を削減できます。コンテンツは一度作成すれば、何度でも繰り返し利用可能です。多くの人事チームは、導入から最初の四半期以内にプラスのROIを実感しています。
他のソリューションを詳しく見る
今日からトレーニング動画の制作を始めましょう
公開される頃にはすでに古くなっているコンテンツを、何か月も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のトレーニング動画を作成し、あらゆる言語に即座に翻訳、ビジネスの変化に合わせていつでも更新できます――再撮影は不要です。Workday、Advantive、Würth Group など、研修のあり方を一新したL&Dチームに加わりませんか。
