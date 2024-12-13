Traduttore IA

Traduci facilmente i tuoi video in inglese in un portoghese fluente con sottotitoli e doppiaggi potenziati dall'intelligenza artificiale. I nostri strumenti di traduzione guidati dall'IA garantiscono che il tuo contenuto mantenga sfumature culturali, tono e tempistica, rendendolo locale e coinvolgente per ogni spettatore.

Miglioramento della localizzazione video con l'AI

Le traduzioni guidate dall'IA migliorano notevolmente la localizzazione dei contenuti video. Consentono un'adattamento linguistico senza soluzione di continuità, assicurando che le sfumature culturali del pubblico di lingua portoghese siano rispettate e trasmesse con precisione. Utilizzando l'IA nella traduzione dall'inglese al portoghese, le aziende possono creare contenuti che sembrano nativi, portando a una migliore ritenzione e soddisfazione degli spettatori.

una donna è seduta davanti a uno schermo che dice ciaouna donna è seduta davanti a uno schermo che dice ciao

Aumentare il coinvolgimento degli spettatori con la traduzione dei video

Tradurre i video utilizzando un traduttore di lingua AI aumenta il coinvolgimento degli spettatori rendendo i contenuti accessibili a un pubblico più ampio. Gli spettatori di lingua portoghese possono godere dei contenuti nella loro lingua madre, il che porta a tassi di interazione più elevati e a un'esperienza di visione più inclusiva. Questo approccio non solo amplia la portata ma rafforza anche il legame con il pubblico attraverso un miglioramento della traduzione dall'inglese al portoghese, evidenziando i vantaggi del coinvolgimento della traduzione video AI.

una schermata con consigli per la traduzione di video che include le lingue di input supportate e le lingue di destinazione supportateuna schermata con consigli per la traduzione di video che include le lingue di input supportate e le lingue di destinazione supportate

Supporto per Voiceover e Doppiaggio nei Video

L'IA svolge un ruolo nella sovraincisione e nel doppiaggio, fornendo traduzioni precise che si allineano con il tempismo e il tono del discorso originale. Questo ruolo cruciale nella sovraincisione assicura che i doppiaggi in portoghese suonino naturali e mantengano l'intento originale del video, rendendolo più coinvolgente ed efficace per il pubblico che cerca traduzioni dall'inglese al portoghese. Per rendere il tuo doppiaggio più efficace, la tecnologia IA è indispensabile.

un poster che dice perfetto per il marketing globaleun poster che dice perfetto per il marketing globale

Come funziona?

Traduci il tuo video in 4 semplici passaggi

Raggiungi un pubblico globale con doppiaggi potenziati dall'IA, traduzioni accurate e localizzazione senza soluzione di continuità.

Passo 1

Carica il tuo video sorgente

Inizia caricando un video chiaro e di alta qualità nella tua lingua originale. Questo servirà come base per la traduzione e il doppiaggio.

video thumbnail

Passo 2

Seleziona la tua lingua di destinazione

Scegli tra oltre 175 lingue supportate. L'IA di HeyGen tradurrà automaticamente i tuoi contenuti preservando tono, contesto e intento per garantire che il traduttore video possa fornire una traduzione accurata dall'inglese al portoghese.

video thumbnail

Passaggio 3

Genera doppiaggio AI con sincronizzazione labiale

Sostituisci l'audio originale con un doppiaggio AI realistico nella lingua selezionata. I movimenti delle labbra sono perfettamente sincronizzati per una consegna naturale, ideale per un'esperienza efficace di traduzione video gratuita.

video thumbnail

Passaggio 4

Anteprima, Rifinisci & Pubblica

Rivedi il video tradotto, apporta le modifiche finali ed esporta i tuoi contenuti localizzati—pronti per coinvolgere il pubblico in tutto il mondo.


video thumbnail

Scopri altri strumenti AI

Trasforma le tue diapositive PowerPoint in video coinvolgenti con voiceover e animazioni.

altalt

Tipi di Avatar

Infinite modalità per personalizzare il tuo avatar.

Clona te stesso, genera con l'AI o scegli dalla nostra libreria di avatar predefiniti.

Clona te stesso per creare un gemello digitale. Genera un avatar che non esiste con l'intelligenza artificiale. Trova un avatar della comunità. Oppure scegli dalla nostra biblioteca di immagini. Abbiamo oltre 500 avatar tra cui scegliere.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar, for humans, pets, aliens or anything you can imagine.


video thumbnail
altalt

Avatar Video

A video avatar enables you to be in two places at the same time, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

video thumbnail
altalt

Avatar Fotografico

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts, perfect for businesses, social media, and more.

video thumbnail
altalt

Avatar Interattivo

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real-time, making virtual interactions feel more authentic.

video thumbnail
altalt

Avatar Predefinito

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

Parla ogni lingua.

Il tuo avatar parla perfettamente qualsiasi lingua.

La localizzazione video alimentata dall'IA di HeyGen adatta i contenuti per diverse lingue e culture assicurando un discorso naturale, un perfetto sincronismo labiale e un coinvolgimento senza interruzioni. Le aziende possono creare avatar AI realistici, tradurre video in oltre 70 lingue e personalizzare le voci per i dialetti regionali. Con l'adattamento culturale guidato dall'IA, i marchi possono connettersi autenticamente con il pubblico globale.

video thumbnail

Casi d'uso

Dai creatori ai marketer.

Oltre 100 casi d'uso per HeyGen.

Domande frequenti

Cosa fa lo strumento di traduzione video da inglese a portoghese di HeyGen?

Traduce automaticamente l'inglese parlato nei tuoi video in portoghese naturale, includendo il doppiaggio vocale AI e i sottotitoli.

Quali sono gli utilizzi tipici per questo strumento?

Ideale per i media, l'educazione, la comunicazione aziendale e il marketing: rendere i video accessibili al pubblico di lingua portoghese.

Perché utilizzare HeyGen piuttosto che gli strumenti di traduzione manuale?

Questo strumento combina trascrizione AI, traduzione, sottotitoli e doppiaggio, il tutto in un flusso di lavoro integrato, a differenza di strumenti separati per ogni fase.

Posso combinare il doppiaggio e i sottotitoli in un unico video?

Certamente, puoi esportare il tuo video con audio doppiato e sottotitoli tradotti.

Quanto è veloce il processo di traduzione?

Il tempo di elaborazione varia in base alla durata del video, ma il sistema guidato dall'IA gestisce i caricamenti in modo efficiente e supporta tempi di realizzazione rapidi.

Testimonianze

Cosa dicono di noi i clienti

