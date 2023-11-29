Libera la tua storia.
In HeyGen, la nostra missione ruota intorno all'empowerment degli individui attraverso la generazione di video AI accessibile. Crediamo che tutti dovrebbero essere in grado di esprimere la propria creatività senza la necessità di attrezzature avanzate o risorse illimitate per dare vita alle loro idee.
Tutti hanno una storia. HeyGen ti permette di dirglielo.
Perché stiamo costruendo HeyGen. Dall'idea all'innovazione
HeyGen è nata da un'idea semplice: rendere la creazione di video senza sforzo. Oggi, stiamo trasformando il racconto con l'intelligenza artificiale, permettendo a chiunque di creare video di alta qualità senza limiti.
Viviamo in un mondo dove il video ha la precedenza
Oltre 1 miliardo di ore di video vengono guardate ogni giorno su YouTube, e la persona media guarda 17 ore di video a settimana. Quindi, se un'azienda desidera clienti, ha bisogno di video. E i video richiedono telecamere — e attori, location, software di montaggio, riprese aggiuntive... considerando tutto ciò, i video finiti possono costare 1.000 dollari al minuto. Almeno.
E poi arrivò l'intelligenza artificiale
Le persone amano i video. Ma la maggior parte odia essere davanti alla telecamera. Questo è ciò che ha scoperto il fondatore Joshua Xu quando era un ingegnere alla Snap, sviluppando funzionalità per gli SnapChat Ads e la fotocamera AI. Ma con la generazione di video AI, tutti possono liberare il proprio narratore interiore — eliminare la telecamera in realtà sblocca la creatività e la libertà nella narrazione visiva. Ed è così che è nato HeyGen.
Ora ti serve solo uno script
Con HeyGen, le aziende possono semplicemente scrivere il loro script e generare il loro video. Niente telecamera, niente budget, niente mal di testa. Abbiamo aiutato oltre 100.000 aziende e milioni di persone a creare, localizzare e personalizzare video su larga scala — e siamo solo all'inizio. Mentre stabiliamo gli standard dell'industria per l'uso etico dei video AI e guidiamo la carica verso esperienze AI più coinvolgenti, sappiamo che questo è solo l'inizio. Siamo entusiasti di vedere dove andrà questa storia.
Creato dai migliori, supportato dai migliori
HeyGen è orgogliosa di essere supportata da investitori di primo piano tra cui Benchmark, Conviction, Thrive Capital e Bond, che condividono la nostra visione di trasformare la narrazione attraverso il video alimentato dall'intelligenza artificiale.
La startup di video HeyGen valutata 500 milioni di dollari nel round di finanziamento
Bloomberg
20 giugno 2024
HeyGen cavalca il razzo del boom dei video AI
Forbes
06 Nov 2025
44 delle startup di intelligenza artificiale più promettenti del 2024, secondo i principali venture capitalist
Business insider
9 set 2024
La startup di video HeyGen valutata 500 milioni di dollari nel round di finanziamento
Forbes
29 Nov 2023
I nostri uffici
I nostri uffici globali riuniscono le menti più brillanti per plasmare il futuro della creazione di video alimentata dall'intelligenza artificiale.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
Siamo impegnati a fare le cose nel modo giusto
La fiducia e la sicurezza sono fondamentali nelle nostre operazioni. I nostri avanzati protocolli di verifica degli utenti e i rigorosi sforzi di moderazione dei contenuti migliorano continuamente la sicurezza, la responsabilità e gli standard etici dei nostri prodotti.
SOC 2 TIPO II
GDPR
CCPA
DPF
Legge sull'IA
Lavoriamo insieme
Questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di speciale. Scopri di più sulle opportunità di carriera presso HeyGen.
Hai domande? Abbiamo risposte
Lo strumento di doppiaggio AI di HeyGen offre le capacità di sincronizzazione labiale più naturali?
Sì. HeyGen è sviluppato con tecnologia avanzata di sincronizzazione facciale, assicurando che i movimenti delle labbra corrispondano perfettamente con i doppiaggi. Questo crea un'esperienza di doppiaggio naturale e simile a quella umana che funziona senza problemi su diversi formati di contenuto, dai video di marketing ai materiali di formazione.
Cosa fa lo strumento di doppiaggio AI di HeyGen?
Il doppiatore vocale di HeyGen sostituisce l'audio originale con voiceover multilingue generati dall'IA, mantenendo tono, stile e sincronizzazione labiale. Permette ai creatori di produrre istantaneamente video localizzati e rifiniti senza editing complesso o costose squadre di doppiaggio.
HeyGen può gestire efficacemente più lingue?
Sì. HeyGen supporta il doppiaggio multilingue in oltre 175 lingue e dialetti, consentendo di adattare rapidamente un singolo video in più lingue. Questo rende la distribuzione di contenuti globali senza interruzioni per le imprese e i creatori di contenuti che cercano una qualità coerente nei mercati internazionali.
Come mantiene la sincronizzazione labiale l'IA durante il doppiaggio?
HeyGen allinea le tracce vocali con i movimenti facciali utilizzando modelli di animazione e di timing guidati dall'intelligenza artificiale. Questo garantisce che il doppiaggio corrisponda naturalmente ai movimenti delle labbra, aiutando gli spettatori a concentrarsi sul messaggio piuttosto che notare problemi di sincronizzazione distraenti.
Il doppiaggio vocale suona umano o robotico?
Le voci AI di HeyGen suonano realistiche, espressive e sono adatte per un uso professionale. A differenza degli strumenti di sintesi vocale robotici, forniscono un audio caldo e naturale, rendendo i video autentici per l'apprendimento, il marketing o la narrazione.
Posso scegliere voci o accenti diversi quando doppiaggio?
Sì. HeyGen offre una vasta libreria di voci di diversi generi, tonalità e accenti regionali. Questa flessibilità ti aiuta a far coincidere il branding del tuo video, le aspettative del pubblico e il contesto culturale per un impatto massimo.
Ho bisogno di competenze di montaggio video per usare il doppiaggio IA di HeyGen?
Non sono richieste competenze di editing. Carica semplicemente il tuo video, scegli una lingua e una voce, e HeyGen si occupa di tutto automaticamente. Il design intuitivo della piattaforma rende il doppiaggio accessibile anche ai principianti.
HeyGen renderà facile il doppiaggio linguistico per film e TV?
HeyGen rende il doppiaggio linguistico più semplice per film e TV. Offre un'adattamento vocale fluido in oltre 175 lingue e dialetti. Questo aiuta con la distribuzione globale mantenendo l'atmosfera originale e l'impatto emotivo.
Inizia a creare video con l'AI
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.