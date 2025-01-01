Il principale generatore di video AI

Piani di prezzo flessibili per ogni creatore e team

HeyGen dà potere a più di 100.000 imprese di creare, localizzare, scalare e collaborare su video, senza bisogno di telecamera o troupe. Riconosciuto come il Prodotto in più rapida crescita #1 di G2 del 2025, rendiamo la creazione di video professionali più facile che mai.

Gratuito

0 $/mese

Punto di ingresso ideale per creatori e marketer che vogliono sperimentare gli strumenti di intelligenza artificiale, come il creatore di video AI di HeyGen.

Generazione di video:
  • 3 video al mese
  • Video fino a 3 minuti
  • Esportazione video 720p
  • Elaborazione video standard
  • Accesso alla generazione di video Avatar IV
Funzionalità che adorerai:
  • 1 Avatar Video Personalizzato
  • Oltre 500 Avatar Video di Stock
  • oltre 30 lingue
  • Condividi e scarica video

Creatore

29 $/mese

Video illimitati di avatar pensati per creatori individuali. Offre accesso a funzionalità avanzate come il generatore di video AI e la voce fuori campo AI.

Generazione di video:
  • Video illimitati
  • Video fino a 30 minuti
  • Esportazione video 1080p
  • Elaborazione video veloce
  • Generazione estesa di video con Avatar IV
Tutto quello che c'è in Free, più:
  • 1 Avatar Video Personalizzato
  • Oltre 700 Avatar Video di Stock
  • Clonazione della voce
  • 175+ lingue e dialetti
  • Genera Aspetti
  • Look Packs
  • Rimozione della filigrana
  • Kit del marchio

Professionale

99 $/mese

Progettato per professionisti avanzati che creano contenuti premium su larga scala. Sblocca un accesso 10× superiore alle funzionalità premium ed esporta in una straordinaria qualità video 4K.

Generazione video:
  • Video illimitati
  • Video fino a 30 minuti
  • esportazione video 4K
  • Elaborazione video più veloce
  • Generazione video massima con Avatar IV
Tutto ciò che è incluso in Creator, più:
  • Utilizzo generativo 10 volte superiore
  • Accesso esteso a Video Agent
  • Accesso massimo ai modelli di IA avanzati (immagini e video)
  • Accesso anticipato alle nuove funzionalità
Caratteristiche del piano

Confronta piani e prezzi delle funzionalità

Gratuito
Inizia →
Creatore
Inizia →
Pro
Inizia →
Editor di studio AI
Accesso completo
Accesso completo
Accesso completo
Durata massima per video
3 minuti
30 minuti
30 minuti
Velocità di elaborazione video
Standard
Veloce
Più veloce
Risoluzione dell'esportazione
720P
Fino a 1080P
Fino a 4K
Modelli di video
75+
75+
75+
Registratore di schermo
Importazioni di PowerPoint e PDF
Ingresso audio
Salva i design come modelli
Rimozione della filigrana
Avatar di Video Stock
500+
700+
700+
Avatar Video Personalizzati
1
1+
1+
Aspetto degli Avatar Video Personalizzati
500
500
500
Voce AI
più di 1.000
Oltre 1.000
1.000+
Clonazione della voce
1 clone vocale
Illimitato
Illimitato
Avatar Fotografici
Fino a 3
Illimitato
Illimitato
Verbale della IV Generazione di Avatar
Durata massima per video di Avatar IV
30 secondi
3 minuti
3 minuti
Controllo del movimento / gestuale
Genera Aspetti
Addestramento del modello IA
Look Packs
Product Placement
Emozione della Voce Personalizzata
Avatar Personalizzati Aggiuntivi
Componente aggiuntivo
Component aggiuntivo
Rimozione dello sfondo tramite intelligenza artificiale
Durata massima per video
3 minuti
30 minuti
30 minuti
Velocità di elaborazione video
Standard
Veloce
Più veloce
Suite di Lingue Globali
oltre 30 lingue
175 lingue e dialetti
175 lingue e dialetti
Voce del marchio (Glossario del marchio)
Carica la trascrizione come sorgente
Modifica e revisiona lo script di traduzione
Cambia voce
Video interattivo
Incorporamento del link video
Quiz interattivi
Video con diramazioni e decisionali
Esportazione SCORM
Posti utente
1
1
1
Commenti del video
Kit del marchio
Collaborazione alla bozza del video
Etichetta e assegna compiti
Pagina di condivisione del marchio
Spazio di lavoro collaborativo
Modelli di squadra
Controlli dei ruoli
Controlli di accesso ai contenuti
Controlli di accesso al contenuto granulare
Autenticazione a più fattori (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URL protetti da password
Registro delle revisioni
Imposizione del 2FA ai membri del team
Assistenza tramite chat dal vivo
Le aziende leader a livello mondiale si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39

Domande frequenti sui prezzi

Quanto costa HeyGen?

Puoi utilizzare HeyGen gratuitamente e generare fino a 3 video al mese, senza necessità di carta di credito. I piani a pagamento di HeyGen includono la creazione illimitata di video. Per gli individui che creano video brevi, il piano HeyGen Creator ha un costo di $29 al mese (o $24/mese se paghi annualmente). Per i team che desiderano creare video di alta qualità e collaborare, il piano HeyGen Team ha un costo di $39/posto/mese (o $30/posto/mese se paghi annualmente), e parte da 2 posti.

Cosa succede quando annullo il mio abbonamento?

Quando annulli il tuo abbonamento, stai annullando il rinnovo del ciclo di fatturazione. Questo significa che avrai ancora accesso alle funzionalità del tuo abbonamento fino alla fine del ciclo di fatturazione attivo. Tuttavia, non ti verrà addebitato alcun ulteriore rinnovo.

Qual è la differenza tra un abbonamento mensile e uno annuale?

L'abbonamento mensile addebita il metodo di pagamento ogni mese, mentre quello annuale lo addebita una volta all'anno. Il costo mensile effettivo dell'abbonamento annuale è inferiore a quello dell'abbonamento mensile.

Come faccio a cambiare piano?

Puoi cambiare il tuo piano nell'applicazione web. Gli aggiornamenti al tuo piano avranno effetto immediatamente. I declassamenti saranno programmati per avvenire alla fine del tuo ciclo di fatturazione.

Posso utilizzare dei video per promuovere servizi ai clienti?

Sì. Non limitiamo il modo in cui utilizzi o distribuisci i video una volta creati, purché i materiali e gli input che utilizzi siano entro linee guida accettabili (ad esempio, nessuna violazione del copyright sui tuoi caricamenti, nessun linguaggio sensibile o scurrile per gli input dei personaggi).

Quali metodi di pagamento offrite?

Puoi pagare tramite carta di credito, conto bancario statunitense, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe o altri metodi di pagamento locali in base alla tua regione.

Come posso annullare il mio piano?

Puoi andare direttamente alla pagina del tuo account per trovare l'opzione di pausa o cancellazione dell'abbonamento.

Testimonianze

Cosa dicono di noi i clienti

Spoiler, hanno detto alcune cose davvero belle.

5 out of 5 Stars

“Great support and quality”

"I had an issue and their support responded within minutes. The avatar quality is amazing, and overall it`s a valuable tool."

Danielle U. on Capterra'
5 out of 5 Stars

“Revolutionary technology”

"This is revolutionary for our content creation. It saves time, money, and the results are highly professional. Truly impressive."

Manuel R. on Capterra
5 out of 5 Stars

“Lifelike avatars, simple UI”

"I love the lifelike avatars and how simple the UI is. Even our non-designers can create great videos with HeyGen."

Thomas V. on Product Hunt
5 out of 5 Stars

“Versatile and intuitive”

"The versatility of this tool is impressive. We make everything from ads to tutorials. HeyGen is intuitive and requires minimal effort."

Umair B. on Product Hunt
5 out of 5 Stars

“No camera needed!”

"I love that I don`t need any camera or crew now. I just type my script and get a video. It`s incredibly convenient and the results are great."

Wendy D. on Product Hunt
5 out of 5 Stars

“Perfect for global audience”

"HeyGen’s multi-language support is perfect for reaching a global audience. The translations and voice overs sound very natural."

Xiao L. on Product Hunt
5 out of 5 Stars

“Remarkable video creations”

"Coming from image generation, I found the video creation experience with HeyGen to be outstanding. It unlocks so much creativity with ease."

Bella M. on Capterra
5 out of 5 Stars

“Great for entrepreneurs”

"As a solo entrepreneur, HeyGen helps me create professional content without any production team. It`s very straightforward and effective."

Alexis N. on Product Hunt

Inizia a creare video con l'AI

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.

CTA background