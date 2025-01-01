Puoi utilizzare HeyGen gratuitamente e generare fino a 3 video al mese, senza necessità di carta di credito. I piani a pagamento di HeyGen includono la creazione illimitata di video. Per gli individui che creano video brevi, il piano HeyGen Creator ha un costo di $29 al mese (o $24/mese se paghi annualmente). Per i team che desiderano creare video di alta qualità e collaborare, il piano HeyGen Team ha un costo di $39/posto/mese (o $30/posto/mese se paghi annualmente), e parte da 2 posti.