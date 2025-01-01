“Great support and quality”
"I had an issue and their support responded within minutes. The avatar quality is amazing, and overall it`s a valuable tool."— Danielle U. on Capterra'
Piani di prezzo flessibili per ogni creatore e team
HeyGen dà potere a più di 100.000 imprese di creare, localizzare, scalare e collaborare su video, senza bisogno di telecamera o troupe. Riconosciuto come il Prodotto in più rapida crescita #1 di G2 del 2025, rendiamo la creazione di video professionali più facile che mai.
0 $/mese
Punto di ingresso ideale per creatori e marketer che vogliono sperimentare gli strumenti di intelligenza artificiale, come il creatore di video AI di HeyGen.
29 $/mese
Video illimitati di avatar pensati per creatori individuali. Offre accesso a funzionalità avanzate come il generatore di video AI e la voce fuori campo AI.
99 $/mese
Progettato per professionisti avanzati che creano contenuti premium su larga scala. Sblocca un accesso 10× superiore alle funzionalità premium ed esporta in una straordinaria qualità video 4K.
149 $/mese
I posti aggiuntivi costano $20 a sedile. Creazione di video sicura e scalabile per team e aziende
Contatta il reparto vendite
Creazione di video di qualità professionale personalizzati in base alle esigenze della tua azienda.
Confronta piani e prezzi delle funzionalità
Gratuito
Creatore
Pro
Editor di studio AI
Accesso completo
Accesso completo
Accesso completo
Durata massima per video
3 minuti
30 minuti
30 minuti
Velocità di elaborazione video
Standard
Veloce
Più veloce
Risoluzione dell'esportazione
720P
Fino a 1080P
Fino a 4K
Modelli di video
75+
75+
75+
Registratore di schermo
Importazioni di PowerPoint e PDF
Ingresso audio
Salva i design come modelli
Rimozione della filigrana
Avatar di Video Stock
500+
700+
700+
Avatar Video Personalizzati
1
1+
1+
Aspetto degli Avatar Video Personalizzati
500
500
500
Voce AI
più di 1.000
Oltre 1.000
1.000+
Clonazione della voce
1 clone vocale
Illimitato
Illimitato
Avatar Fotografici
Fino a 3
Illimitato
Illimitato
Verbale della IV Generazione di Avatar
Durata massima per video di Avatar IV
30 secondi
3 minuti
3 minuti
Controllo del movimento / gestuale
Genera Aspetti
Addestramento del modello IA
Look Packs
Product Placement
Emozione della Voce Personalizzata
Avatar Personalizzati Aggiuntivi
Componente aggiuntivo
Component aggiuntivo
Rimozione dello sfondo tramite intelligenza artificiale
Durata massima per video
3 minuti
30 minuti
30 minuti
Velocità di elaborazione video
Standard
Veloce
Più veloce
Suite di Lingue Globali
oltre 30 lingue
175 lingue e dialetti
175 lingue e dialetti
Voce del marchio (Glossario del marchio)
Carica la trascrizione come sorgente
Modifica e revisiona lo script di traduzione
Cambia voce
Video interattivo
Incorporamento del link video
Quiz interattivi
Video con diramazioni e decisionali
Esportazione SCORM
Posti utente
1
1
1
Commenti del video
Kit del marchio
Collaborazione alla bozza del video
Etichetta e assegna compiti
Pagina di condivisione del marchio
Spazio di lavoro collaborativo
Modelli di squadra
Controlli dei ruoli
Controlli di accesso ai contenuti
Controlli di accesso al contenuto granulare
Autenticazione a più fattori (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URL protetti da password
Registro delle revisioni
Imposizione del 2FA ai membri del team
Assistenza tramite chat dal vivo
Puoi utilizzare HeyGen gratuitamente e generare fino a 3 video al mese, senza necessità di carta di credito. I piani a pagamento di HeyGen includono la creazione illimitata di video. Per gli individui che creano video brevi, il piano HeyGen Creator ha un costo di $29 al mese (o $24/mese se paghi annualmente). Per i team che desiderano creare video di alta qualità e collaborare, il piano HeyGen Team ha un costo di $39/posto/mese (o $30/posto/mese se paghi annualmente), e parte da 2 posti.
Quando annulli il tuo abbonamento, stai annullando il rinnovo del ciclo di fatturazione. Questo significa che avrai ancora accesso alle funzionalità del tuo abbonamento fino alla fine del ciclo di fatturazione attivo. Tuttavia, non ti verrà addebitato alcun ulteriore rinnovo.
L'abbonamento mensile addebita il metodo di pagamento ogni mese, mentre quello annuale lo addebita una volta all'anno. Il costo mensile effettivo dell'abbonamento annuale è inferiore a quello dell'abbonamento mensile.
Puoi cambiare il tuo piano nell'applicazione web. Gli aggiornamenti al tuo piano avranno effetto immediatamente. I declassamenti saranno programmati per avvenire alla fine del tuo ciclo di fatturazione.
Sì. Non limitiamo il modo in cui utilizzi o distribuisci i video una volta creati, purché i materiali e gli input che utilizzi siano entro linee guida accettabili (ad esempio, nessuna violazione del copyright sui tuoi caricamenti, nessun linguaggio sensibile o scurrile per gli input dei personaggi).
Puoi pagare tramite carta di credito, conto bancario statunitense, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe o altri metodi di pagamento locali in base alla tua regione.
Puoi andare direttamente alla pagina del tuo account per trovare l'opzione di pausa o cancellazione dell'abbonamento.
Cosa dicono di noi i clienti
Spoiler, hanno detto alcune cose davvero belle.
"This is revolutionary for our content creation. It saves time, money, and the results are highly professional. Truly impressive."— Manuel R. on Capterra
"I love the lifelike avatars and how simple the UI is. Even our non-designers can create great videos with HeyGen."— Thomas V. on Product Hunt
"The versatility of this tool is impressive. We make everything from ads to tutorials. HeyGen is intuitive and requires minimal effort."— Umair B. on Product Hunt
"I love that I don`t need any camera or crew now. I just type my script and get a video. It`s incredibly convenient and the results are great."— Wendy D. on Product Hunt
"HeyGen’s multi-language support is perfect for reaching a global audience. The translations and voice overs sound very natural."— Xiao L. on Product Hunt
"Coming from image generation, I found the video creation experience with HeyGen to be outstanding. It unlocks so much creativity with ease."— Bella M. on Capterra
"As a solo entrepreneur, HeyGen helps me create professional content without any production team. It`s very straightforward and effective."— Alexis N. on Product Hunt
