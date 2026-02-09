Presentazione dell'IA di foto parlanti

Crea un avatar fotografico parlante AI che lavora sodo quanto te. Prendi la tua foto e reimmaginati in qualsiasi scenario. Gli avatar fotografici AI di HeyGen si adattano alla tua visione, sia che si tratti di un ufficio professionale, una vacanza di lusso o un mondo fantastico creativo. Con movimenti naturali, gesti realistici e stili personalizzati, il tuo avatar diventa il leader del settore.