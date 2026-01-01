Le case study sull'intelligenza artificiale di HeyGen dimostrano come i video personalizzati e scalabili aumentino significativamente l'engagement e il ritorno sull'investimento. I marchi hanno raddoppiato la conversione e la fidelizzazione con video di onboarding, triplicato l'engagement attraverso campagne su misura e ampliato la portata globale con contenuti multilingue, dimostrando che HeyGen consente ai marketer di scalare la personalizzazione, ridurre i costi e massimizzare l'impatto.