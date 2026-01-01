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tasso di completamento del video

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aumento della velocità di produzione video

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riduzione dei costi di traduzione

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Come i marchi leader mondiali creano con HeyGen

Scopri perché oltre 100.000 dei principali marchi mondiali utilizzano HeyGen per creare video in pochi minuti, riducendo i tempi di produzione, tagliando i costi e aumentando la produzione senza sacrificare la qualità.

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Le aziende leader a livello mondiale si affidano a HeyGen
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Cosa possono imparare le aziende dai casi studio sull'intelligenza artificiale che utilizzano la tecnologia di HeyGen?

Le case study sull'intelligenza artificiale di HeyGen dimostrano come le aziende riducano i tempi di produzione, espandano i contenuti a livello globale e potenzino la creatività. I team completano i video in poche ore, le agenzie consegnano in più lingue e i brand danno vita alle campagne con avatar, riducendo i costi e consentendo una narrazione di alta qualità, scalabile e diffusa nei vari mercati.

Come hanno dimostrato le case study di marketing AI un miglior coinvolgimento e ROI con HeyGen?

Le case study sull'intelligenza artificiale di HeyGen dimostrano come i video personalizzati e scalabili aumentino significativamente l'engagement e il ritorno sull'investimento. I marchi hanno raddoppiato la conversione e la fidelizzazione con video di onboarding, triplicato l'engagement attraverso campagne su misura e ampliato la portata globale con contenuti multilingue, dimostrando che HeyGen consente ai marketer di scalare la personalizzazione, ridurre i costi e massimizzare l'impatto.

Quali risultati vengono mostrati nei casi di studio sull'IA nell'educazione che utilizzano HeyGen per la formazione e l'apprendimento?

Le case study sull'educazione AI di HeyGen mostrano come istituzioni e aziende migliorino i risultati dell'apprendimento. Gli avatar potenziano il role-play per la pratica delle abilità, le imprese modernizzano la formazione sulla conformità, i team sanitari accelerano la creazione di contenuti medici e gli educatori erogano lezioni multilingue, rendendo la formazione più coinvolgente, scalabile ed efficace nelle scuole, nelle aziende e nello sviluppo professionale.

Come vengono utilizzati gli studi di caso sull'IA nel settore sanitario con HeyGen per migliorare la comunicazione e ridurre i costi?

Le case study nel settore sanitario di HeyGen dimostrano come i fornitori migliorino la comunicazione, riducano i costi e amplino l'accesso. I medici condividono conoscenze mediche tramite video esplicativi, i team riducono del 50% i tempi di produzione della formazione e i fornitori espandono i contenuti di certificazione multilingue, fornendo un'educazione precisa ed economica per pazienti, professionisti e pubblico globale.

Come ha fatto il Gruppo Würth a utilizzare la generazione di video AI di HeyGen per raggiungere il successo?

Würth è passata dalla comunicazione scritta a quella video-centrica utilizzando HeyGen per generare video multilingue basati su avatar. Hanno ridotto i costi di traduzione dell'80%, dimezzato i tempi di produzione e permesso ai dipendenti di padroneggiare la piattaforma in soli 45 minuti, rendendo la formazione e la comunicazione globale più efficienti ed economiche.

Cosa possono imparare le aziende dalle storie di clienti di Komatsu che utilizzano avatar AI?

Lo studio di caso sull'intelligenza artificiale di Komatsu mostra come le aziende possano utilizzare avatar AI per trasformare la formazione e la comunicazione. Creando video multilingue, coerenti e coinvolgenti, Komatsu ha migliorato i tassi di completamento fino a quasi il 90%, aumentato la ritenzione delle conoscenze e ridotto i costi di produzione. Il loro successo evidenzia come le storie di clienti AI dimostrino soluzioni di apprendimento scalabili e coerenti con il marchio che possono estendersi oltre la formazione fino al marketing e alla comunicazione globale.

Come ha migliorato trivago i risultati di marketing con le case study sull'IA di HeyGen?

L'esperienza di Trivago con HeyGen dimostra che gli studi di caso di marketing AI possono semplificare notevolmente la localizzazione dei video. Sfruttando i traduttori AI e gli avatar di HeyGen, Trivago ha ridotto i tempi di post-produzione della metà (risparmiando 3-4 mesi), localizzato spot pubblicitari televisivi in 30 mercati rapidamente e mantenuto un'identità di marca coerente per fornire risultati di marketing scalabili, efficienti e di alta qualità.

Come ha sfruttato Ogilvy gli avatar AI negli studi di caso di marketing AI?

Ogilvy ha collaborato con HeyGen per creare video di marketing guidati da avatar e ricchi di emozioni, come una campagna focalizzata sulla Generazione Z che presentava il personaggio di un cantante. Utilizzando gli avatar di HeyGen, hanno prodotto contenuti altamente personalizzati e localizzati su larga scala, migliorando la connessione con il pubblico, preservando il tono emotivo e amplificando l'impegno attraverso i mercati.

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