Rendi la condivisione della conoscenza facile con i video tutorial

Le istruzioni visive sono più facili da seguire, ma la produzione di video tutorial è spesso lenta e costosa. Con HeyGen, puoi creare video tutorial professionali, guide passo dopo passo e come utilizzare HeyGen per video tutorial in pochi minuti senza bisogno di una squadra di produzione. Forma i dipendenti, integra i clienti o condividi conoscenze con un pubblico globale.

Hero visual
Benefici e valore

Crea video tutorial più velocemente, non sono necessarie competenze video

Make complex instructions and products easy to follow

Benefit 1 visual

Create professional videos without a production team

You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.

Benefit 2 visual

Scale training and support across any audience

Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.

Benefit 3 visual

Scopri come le aziende espandono i contenuti pratici

Pyne

Pyne

See how Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding.

Come creare video tutorial con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Accedi a HeyGen e inizia a creare video tutorial di qualità professionale in pochi minuti—non è necessaria esperienza di montaggio video o una squadra di produzione.

  1. Scegli un modello o inizia da zero
  1. Aggiungi il tuo script e seleziona un avatar
  1. Personalizza il tuo video tutorial
  1. Sfoggia la tua creatività con più elementi di design
  1. Invia il tuo video

FAQ

Cos'è un video tutorial e perché dovrei crearne uno?

Un video tutorial è una guida passo dopo passo che spiega visivamente come completare un compito, utilizzare un prodotto o seguire le migliori pratiche. Il video è più coinvolgente e facile da seguire rispetto alle guide basate su testo, rendendolo uno strumento efficace per la formazione, l'integrazione e l'educazione dei clienti.

Come posso creare un video tutorial senza esperienza di montaggio video?

HeyGen rende semplice la creazione di video professionali di tipo tutorial senza necessità di competenze di montaggio. Scegli semplicemente un modello, aggiungi il tuo script, seleziona un avatar AI e personalizza il tuo video con elementi visivi. HeyGen si occupa del resto—non è necessario un team di produzione.

Posso usare HeyGen per creare video di formazione per i dipendenti?

Sì! HeyGen è perfetto per creare video di formazione interna, guide di inserimento e contenuti didattici per i dipendenti. Con avatar AI e modelli facili da usare, puoi standardizzare i materiali di formazione tra team e sedi diverse.

Posso usare HeyGen per creare video di assistenza clienti?

Assolutamente. Molte aziende utilizzano HeyGen per creare video FAQ, guide alla risoluzione dei problemi e tour guidati dei prodotti per ridurre i ticket di assistenza e migliorare l'esperienza del cliente.

Posso personalizzare il mio video tutorial per adattarlo al mio marchio?

Sì! HeyGen ti permette di aggiungere i colori del tuo marchio, i font, i loghi e le immagini personalizzate per garantire che i tuoi video tutorial siano coerenti con il branding della tua azienda.

Quanto dovrebbe durare un video tutorial?

La lunghezza ideale dipende dall'argomento, ma i video tutorial più efficaci durano da 1 a 3 minuti per le guide rapide e da 5 a 10 minuti per le formazioni approfondite. HeyGen rende semplice creare contenuti concisi e coinvolgenti che mantengono l'attenzione degli spettatori.

Posso tradurre e localizzare i miei video tutorial per diversi pubblici?

Sì! HeyGen offre traduzioni potenziate dall'IA e clonazione vocale, permettendoti di creare video tutorial multilingue senza tempo di produzione aggiuntivo. Questo è perfetto per team globali e clienti internazionali.

Quali settori utilizzano HeyGen per i video tutorial?

HeyGen viene utilizzato in vari settori, tra cui SaaS, e-learning, assistenza clienti, sanità, produzione, risorse umane e marketing per creare video formativi e istruzionali coinvolgenti e scalabili.

Dove posso condividere i miei video tutorial?

I video HeyGen possono essere condivisi sui siti aziendali, nei centri di assistenza, su YouTube, LinkedIn, portali di formazione interna, campagne email e sui social media per massimizzare la portata e l'interazione.

Quanto velocemente posso creare un video tutorial con HeyGen?

Puoi creare un video tutorial raffinato in minuti, non ore. Gli avatar AI di HeyGen e i modelli eliminano la necessità di lunghe riprese video e montaggio, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.

CTA background