Il tuo pubblico sui social media scorre velocemente. Con HeyGen, puoi creare video AI accattivanti per Instagram, LinkedIn, TikTok e altro ancora. Che tu stia lanciando una campagna, promuovendo un prodotto o connettendoti con i tuoi follower, distinguiti con video che fermano lo scorrimento, veloci, scalabili ed economici.
Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.
Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.
Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.
Discover how Equity Trust creates 12 videos an hour with AI.
Learn how AGM expands social media reach with 10+ languages in hours.
See how Reply.io gained 50k followers and 5.7m views on TikTok.
“HeyGen è stato incredibilmente utile per noi, specialmente perché era un territorio nuovo per tutti i coinvolti. Non avevamo video virali fino a quando non abbiamo iniziato a usare HeyGen. Quando abbiamo cominciato ad utilizzarlo, tutto è cambiato. Il numero dei nostri follower è aumentato e il nostro pubblico è diventato molto più coinvolto con i contenuti.”
Anastasiia Nak
Operatore GTM presso Reply.io
Come creare video per i social media con HeyGen
Accedi a HeyGen, il tuo editor video per i social media alimentato da intelligenza artificiale per risultati rapidi e di qualità professionale.
HeyGen è una piattaforma di generazione video AI e un editor di video per i social media che aiuta i marketer a produrre contenuti di alta qualità, coinvolgenti, rapidamente e a prezzi accessibili. Che tu abbia bisogno di video personalizzati, clip localizzate o immagini coerenti con il brand, HeyGen semplifica l'intero processo di produzione.
Con l'editor video per i social media di HeyGen, puoi produrre video di livello professionale in pochi minuti. Dimentica le riprese video tradizionali e ore di montaggio: scegli un modello, personalizzalo e condividi.
Assolutamente! Il nostro editor video per i social media basato sull'intelligenza artificiale offre funzionalità avanzate di traduzione e localizzazione, così puoi creare video in oltre 10 lingue. Il sincronizzatore labiale realistico e la clonazione vocale aiutano a mantenere l'autenticità.
Il nostro editor video per i social media è perfetto per aggiornamenti sui prodotti, contenuti educativi, campagne promozionali, messaggi personalizzati e altro ancora. Riutilizza i tuoi contenuti su TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube—ovunque si trovi il tuo pubblico.
Sicuramente! Il nostro editor video per i social media è progettato per team snelli, eliminando la necessità di costose risorse di produzione. Inizia subito a lavorare con modelli intuitivi e strumenti di editing rapidi.
HeyGen si distingue per avatar AI realistici, localizzazione robusta e un'interfaccia intuitiva per l'editor video sui social media. I tuoi video sembrano rifiniti e professionali senza costi esorbitanti.
I contenuti creati utilizzando il nostro editor video per i social media sono specificamente progettati per catturare l'attenzione e aumentare l'engagement. Dagli elementi personalizzati alle immagini sorprendenti, vedrai migliorare le tue metriche in breve tempo.
Per niente. Il nostro editor video per i social media è facile da usare e non richiede esperienze pregresse di montaggio. Basta accedere, scegliere un modello e iniziare a creare.
Sì, il nostro editor di video per i social media semplifica il riutilizzo dei contenuti esistenti, trasformando vecchie riprese in nuovi video di grande impatto per diverse piattaforme e pubblici.
Iniziare è semplice. Registrati per un account gratuito, esplora il nostro editor video per i social media e inizia a creare il tuo primo video in pochi minuti. Gli strumenti intuitivi di HeyGen ti aiutano a lanciare la tua strategia di contenuti social molto più velocemente.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.