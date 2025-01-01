“HeyGen è stato incredibilmente utile per noi, specialmente perché era un territorio nuovo per tutti i coinvolti. Non avevamo video virali fino a quando non abbiamo iniziato a usare HeyGen. Quando abbiamo cominciato ad utilizzarlo, tutto è cambiato. Il numero dei nostri follower è aumentato e il nostro pubblico è diventato molto più coinvolto con i contenuti.”

Anastasiia Nak

Operatore GTM presso Reply.io