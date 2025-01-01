Video AI UGC – Crea Annunci UGC Virali in Minuti
Genera istantaneamente video AI pronti per la pubblicità senza la necessità di riprese. Crea molteplici varianti, sperimenta con uno script pubblicitario o un generatore di attacchi e accelera la crescita della campagna utilizzando avatar AI.
Assumi attori e creatori AI senza mai apparire davanti alla telecamera
Gli avatar UGC di HeyGen sono realistici, personalizzabili e pronti su richiesta. Agiscono come i tuoi creatori digitali AI, fornendo video AI autentici su larga scala senza apparire davanti alla telecamera.
Scegli tra migliaia di Avatar UGC
Esplora più di 1.100 avatar in vari settori, gruppi di età e stili. Che tu abbia bisogno di un influencer della Generazione Z con cui ci si possa identificare, di un professionista elegante o di un educatore amichevole, puoi trovare quello più adatto.
Personalizza ogni dettaglio
Controlla l'aspetto, gli outfit, gli sfondi e il tono. Passa da annunci video in stile social casual a messaggi professionali raffinati in pochi secondi.
Parla in qualsiasi lingua, con qualsiasi stile di doppiaggio
Localizza video con supporto per oltre 175 lingue e dialetti, completo di sintesi vocale naturale e sincronizzazione labiale precisa. Un avatar AI personalizzato può parlare con ogni mercato.
Scala senza limiti
Distribuisci centinaia di varianti di personaggi AI combinando volti, voci e toni. Esegui test A-B e perfeziona la scrittura degli script pubblicitari fino a trovare le conversioni più elevate senza dover assumere o rifare riprese.
Testa centinaia di creatori di intelligenza artificiale e script
Goditi piena libertà creativa per sperimentare idee audaci senza il solito rischio. Testa script pubblicitari, toni e visual quante volte vuoi fino a trovare la formula che garantisce un alto ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS). Se qualcosa non va, puoi cambiare direzione all'istante.
Perché i team scelgono HeyGen AI UGC
La produzione video era un tempo lenta, costosa e difficile da scalare. Con HeyGen, ottieni la stessa autenticità del contenuto generato dagli utenti (UGC) creato dagli autori, ma con l'affidabilità e la flessibilità dell'intelligenza artificiale. Il risultato è più contenuto, tempi di realizzazione più rapidi e campagne che raggiungono più lontano spendendo meno.
Riduzione dei costi di produzione
Risparmia su costi per talenti, attrezzature e montaggio. Con gli avatar AI, puoi generare infinite varianti a una frazione del prezzo, rendendo più semplice scalare le campagne senza aumentare i budget.
Cicli di campagna più veloci
La velocità è tutto nel marketing. Invece di aspettare settimane per le riprese e le modifiche, puoi creare annunci in un solo giorno. Mantieniti avanti rispetto alle tendenze con la generazione rapida di video e ottieni risultati più velocemente.
Branding coerente
Gli avatar non scompaiono mai, non richiedono mai tariffe più alte e offrono sempre lo stesso aspetto raffinato. La voce del tuo marchio rimane coerente in ogni canale, ogni campagna e ogni mercato.
Portata globale
Un avatar può connettersi con il pubblico ovunque. Con il testo in voce multilingue (supporta oltre 175 lingue e dialetti) e la traduzione istantanea, le tue campagne diventano globali senza i problemi della localizzazione.
Progettato per un uso a lungo termine
A differenza dei freelancer, gli avatar non si esauriscono mai o si discostano dal marchio. Con HeyGen, non stai solo creando una campagna. Stai costruendo un motore di automazione del flusso di lavoro che offre risultati mese dopo mese.
Autenticità su larga scala
Gli attori IA replicano la sensazione naturale dei video di prodotti parlati. Stabiliscono un contatto visivo, usano voci conversazionali e sembrano reali, fornendo contenuti che catturano l'attenzione e mantengono il pubblico incollato allo schermo.
Crea video UGC con intelligenza artificiale istantaneamente
Producete video professionali in stile UGC senza bisogno di riprese. Dalla selezione dell'avatar alla produzione di voiceover multilingue, ogni passaggio è pensato per una rapida generazione di video, flessibilità e scalabilità.
Scegli il tuo avatar
Scegli tra oltre 1.100 avatar predefiniti disponibili per vari settori, oppure crea il tuo avatar personalizzato con l'intelligenza artificiale a partire da una foto o una descrizione testuale.
Personalizza con dei prompt
Perfeziona ogni dettaglio con indicazioni testuali per adattare stile, abbigliamento e ambientazioni al tuo progetto di creazione di annunci pubblicitari.
Parla qualsiasi lingua
Crea contenuti in oltre 175 lingue e dialetti in modo che i tuoi video AI UGC si connettano con il pubblico globale e locale.
Genera e condividi
Crea video UGC generati da intelligenza artificiale di livello professionale in pochi minuti ed esportali per i social media, la formazione o le campagne di marketing.
Hai domande? Abbiamo risposte
Cos'è un generatore di video UGC basato sull'IA?
Un video generato da un'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti generati dagli utenti è una piattaforma che crea video autentici in stile utente utilizzando l'intelligenza artificiale. Il generatore AI UGC di HeyGen ti permette di scrivere, personalizzare e generare questi video in grande quantità utilizzando avatar AI realistici, eliminando la necessità di telecamere o attori in carne e ossa.
Qual è il miglior strumento di intelligenza artificiale per i contenuti generati dagli utenti?
HeyGen's AI avatar generator allows you to upload a script, select an avatar, and create a marketing video with lifelike AI avatars quickly and efficiently. Try it for free by signing up on HeyGen.
Posso creare un avatar AI gratuito per video UGC?
HeyGen offre molteplici opzioni per creare avatar AI per video UGC, permettendoti di esplorare la sua versatile libreria e strumenti. Inizia oggi la tua esperienza gratuita iscrivendoti qui.
Gli avatar parlanti di HeyGen AI possono essere utilizzati nei video UGC?
Sì, gli avatar parlanti di HeyGen AI possono essere integrati senza problemi nei video UGC, migliorando sia il realismo che il coinvolgimento dei tuoi contenuti. Inizia esplorando la piattaforma di HeyGen gratuitamente.
Posso produrre video UGC AI in diverse lingue con HeyGen?
Yes, HeyGen’s video translator lets you create content in one language and convert it into others, preserving the original speaker’s voice and lip sync for seamless, native quality localization.
Quanto sono personalizzabili gli avatar di HeyGen AI?
HeyGen AI avatars are highly customizable, allowing you to tailor their appearance, voice, and style to suit your specific needs. Customize your avatar today for free by signing up here.
Who uses HeyGen AI avatars for UGC videos?
HeyGen AI avatars are used by brands, e-commerce sellers, and social media teams to produce user-style testimonial videos without relying on real customers or creators. It’s ideal for generating scalable AI UGC that looks authentic and drives engagement across platforms.
Can it create testimonial-style or TikTok-style videos?
Yes, HeyGen can create testimonial style and TikTok style videos using AI avatars, customizable templates, and realistic voiceovers. It supports vertical formats and branded visuals, helping you produce engaging user-style content for social media, ads, or product promotions quickly.
