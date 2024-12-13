background image

Integrazioni App HeyGen

Sblocca il potere dell'intelligenza artificiale

creazione di video con

integrazioni di app

L'ecosistema di partner di app di HeyGen si collega in modo fluido con le app più popolari, portando i vantaggi della produzione video AI direttamente nei tuoi flussi di lavoro. Goditi la semplicità di generare video AI di alta qualità rapidamente ed efficientemente, senza il fastidio di dover cambiare strumenti. Trasforma i tuoi contenuti con la generazione di video AI efficace oggi stesso.

Fidato da oltre

Oltre 100.000 clienti

Connetti e crea

Esplora l'ecosistema dei partner di app di HeyGen

L&D

Mindstamp

Rendi i tuoi video interattivi! Con HeyGen e Mindstamp, puoi aggiungere quiz, moduli e altro per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico.

Collabora con HeyGen

Costruisci. Guadagna. Crea

Scala i video, semplifica i flussi di lavoro e aumenta il coinvolgimento utilizzando gli strumenti innovativi di creazione video AI di HeyGen.

Partner Applicativi

Vuoi potenziare la tua app con gli strumenti avanzati di generazione video di HeyGen? Integra le API video di HeyGen per permettere ai tuoi utenti di creare video coinvolgenti generati dall'IA direttamente all'interno della tua applicazione.

Partner affiliati

Vuoi guadagnare promuovendo HeyGen? Condividi HeyGen e ottieni ricompense quando il tuo pubblico si iscrive. Questa opportunità è perfetta sia per i marketer che per gli influencer.

Testimonianze

Cosa dicono di noi i clienti

Domande frequenti

L'Ecosistema di Partner di App di HeyGen si integra perfettamente con le app più popolari per semplificare la creazione di video AI all'interno dei tuoi flussi di lavoro esistenti.

HeyGen e Zapier collaborano per creare video AI in più lingue e automatizzare i flussi di lavoro con numerose applicazioni connesse.

Sì, HeyGen ti permette di tradurre video di YouTube in più lingue direttamente senza la necessità di scaricare e ricaricare i contenuti.

HeyGen e Canva insieme trasformano design statici in video dinamici guidati dall'intelligenza artificiale, semplificando la produzione video.

HeyGen e HubSpot consentono agli utenti di convertire rapidamente post di blog in riassunti video AI, migliorando la strategia di contenuto per i social media.

