Trasforma il tuo racconto visivo e il flusso operativo. Con HeyGen e Zapier, puoi creare video AI in oltre 175 lingue e automatizzare i flussi di lavoro con migliaia di app connesse. Questa collaborazione offre capacità di primo livello per la generazione di video AI e la condivisione di contenuti, dimostrando l'impatto dell'AI sul content marketing.