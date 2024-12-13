Integrazioni App HeyGen
Sblocca il potere dell'intelligenza artificiale
creazione di video con
integrazioni di app
L'ecosistema di partner di app di HeyGen si collega in modo fluido con le app più popolari, portando i vantaggi della produzione video AI direttamente nei tuoi flussi di lavoro. Goditi la semplicità di generare video AI di alta qualità rapidamente ed efficientemente, senza il fastidio di dover cambiare strumenti. Trasforma i tuoi contenuti con la generazione di video AI efficace oggi stesso.
Fidato da oltre
Oltre 100.000 clienti
Connetti e crea
Esplora l'ecosistema dei partner di app di HeyGen
Produttività
Zapier
Trasforma il tuo racconto visivo e il flusso operativo. Con HeyGen e Zapier, puoi creare video AI in oltre 175 lingue e automatizzare i flussi di lavoro con migliaia di app connesse. Questa collaborazione offre capacità di primo livello per la generazione di video AI e la condivisione di contenuti, dimostrando l'impatto dell'AI sul content marketing.
Produttività
Argilla
Automatizza il racconto video su larga scala. HeyGen e Clay ti permettono di creare video di vendita e marketing personalizzati che catturano il pubblico, completamente automatizzati dall'inizio alla spedizione. Fai brillare i tuoi contenuti con una efficace creazione di video AI.
Gestione dei Contenuti
HubSpot
Migliora la tua strategia di contenuto! Con HeyGen e HubSpot, trasforma all'istante i post del blog in riassunti video in stile influencer grazie all'intelligenza artificiale—ideali per i social media e l'interazione con il pubblico.
Traduzione
Traduci video di YouTube
Il modo più semplice per tradurre i tuoi video di YouTube! Collega il tuo account YouTube per accedere a tutto il tuo contenuto in una comoda dashboard. Traduci i tuoi video in più lingue in blocco senza il tedioso processo di scaricamento e caricamento.
Marketing
Adobe Express
Trasforma immagini sorprendenti in narrazioni video affascinanti. Con HeyGen e Adobe Express, trasforma elementi visivi statici in storie dinamiche create per valorizzare i tuoi contenuti e coinvolgere il tuo pubblico.
Marketing
Canva
Trasforma design statici in video guidati dall'intelligenza artificiale. Con HeyGen e Canva, converti istantaneamente i tuoi design in contenuti video coinvolgenti—non è necessaria una telecamera, una troupe o un montaggio!
Marketing
ChatGPT
Trasforma il testo in video raffinati pronti per la produzione. Con HeyGen e ChatGPT, converti istantaneamente testi generati dall'IA in visual efficaci per vendite, formazione e contenuti per i social media.
Marketing
Trupeer
Aggiungi un tocco umano alle tue registrazioni dello schermo. Con Trupeer e HeyGen, registra il tuo schermo e utilizza il testo in video per produrre dimostrazioni di prodotto e documentazione di alta qualità senza sforzo.
L&D
FlowShare
Migliora le esperienze di formazione e inserimento. Con HeyGen e FlowShare, crea video guidati da avatar a partire da guide passo dopo passo senza la necessità di riprese o montaggio. Sperimenta l'efficacia dell'intelligenza artificiale nell'e-learning per potenziare i tuoi moduli di apprendimento in modo efficiente.
E-Commerce
Tolstoy
Cattura e converti i tuoi clienti. Con HeyGen e Tolstoy, utilizza avatar AI per presentare prodotti, guidare gli spettatori e stimolare le vendite direttamente dalla tua piattaforma di e-commerce. Scopri come l'AI sta trasformando l'e-commerce senza sforzo.
E-Commerce
Repurpose.io
Semplifica la condivisione dei contenuti. Con HeyGen e Repurpose.io, crea e distribuisci video AI sulle principali piattaforme, assicurandoti che il tuo contenuto sia ottimizzato, coerente e pronto per coinvolgere.
Collabora con HeyGen
Costruisci. Guadagna. Crea
Scala i video, semplifica i flussi di lavoro e aumenta il coinvolgimento utilizzando gli strumenti innovativi di creazione video AI di HeyGen.
Partner API
Interessato a migliorare la tua app con gli efficaci strumenti di creazione video AI di HeyGen? Integra le API video di HeyGen e permetti ai tuoi utenti di produrre video coinvolgenti direttamente nella tua app.
Partner Agenziali
Vuoi fornire ai tuoi clienti video di qualità da studio potenziati dall'intelligenza artificiale? Unisciti al nostro Programma Partner Agenzie per una formazione esclusiva e commissioni come partner certificato.
Domande frequenti
L'Ecosistema di Partner di App di HeyGen si integra perfettamente con le app più popolari per semplificare la creazione di video AI all'interno dei tuoi flussi di lavoro esistenti.
HeyGen e Zapier collaborano per creare video AI in più lingue e automatizzare i flussi di lavoro con numerose applicazioni connesse.
Sì, HeyGen ti permette di tradurre video di YouTube in più lingue direttamente senza la necessità di scaricare e ricaricare i contenuti.
HeyGen e Canva insieme trasformano design statici in video dinamici guidati dall'intelligenza artificiale, semplificando la produzione video.
HeyGen e HubSpot consentono agli utenti di convertire rapidamente post di blog in riassunti video AI, migliorando la strategia di contenuto per i social media.