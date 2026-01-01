Quando si tratta di campagne pubblicitarie, la velocità e la qualità possono fare la differenza tra il successo e le opportunità perse. Con HeyGen, i marketer possono creare annunci professionali e accattivanti per molteplici piattaforme in una frazione del tempo necessario. Scopri di più su come creare annunci efficaci utilizzando HeyGen. Scala contenuti di grande impatto senza dilatare il tuo budget o esaurire il tuo team. Scala contenuti di grande impatto senza dilatare il tuo budget o esaurire il tuo team.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.
Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.
See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.
"Abbiamo fatto test con altre piattaforme di video personalizzati, e HeyGen era la migliore in termini di qualità. Siamo stati trasparenti con il loro team fin dall'inizio a causa dell'ambiente ad alto rischio e alta ricompensa nel provare questo per la prima volta, e il rischio ne è valso la pena."
Kelly Peters
Vicepresidente del Marketing presso Tomorrow.io
Come creare annunci video con HeyGen
Accedi a HeyGen e inizia a creare annunci pubblicitari accattivanti generati dall'IA in pochi minuti. Puoi anche generare un annuncio video da un link utilizzando URL-to-Video.
HeyGen è una piattaforma di generazione video alimentata da intelligenza artificiale che semplifica la creazione di annunci professionali. Aiuta i marketer a produrre rapidamente annunci video per i social media, display o retargeting, senza costose produzioni o lunghi tempi di attesa.
Sostituendo i flussi di lavoro di produzione tradizionali con l'intelligenza artificiale. Puoi scegliere modelli, inserire il tuo script, elementi del brand e un avatar AI realistico per produrre annunci finali in minuti invece che in giorni o settimane.
Assolutamente! HeyGen supporta la creazione di annunci per Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube e altri. Regola il rapporto d'aspetto e la lunghezza per adattarli alle specifiche di ogni canale.
Puoi personalizzare il messaggio, le immagini o la voce fuori campo di ogni annuncio per diversi pubblici o lingue, rendendolo ideale per campagne di retargeting, localizzazione o ABM.
Sì. Gli strumenti di traduzione di HeyGen ti permettono di generare annunci pubblicitari in oltre 170 lingue e dialetti, con sincronizzazione labiale precisa per voiceover realistici. È l'ideale per campagne globali che necessitano di mantenere autenticità in diverse regioni.
No. L'interfaccia intuitiva di HeyGen e l'editor drag-and-drop rendono l'editing avanzato accessibile a chiunque, indipendentemente dall'esperienza.
HeyGen elimina la necessità di avere team di produzione completi, riprese costose e post-produzione avanzata. L'approccio basato sull'intelligenza artificiale riduce drasticamente i costi di creazione di annunci pubblicitari di alta qualità all'interno dell'azienda.
Puoi aggiornare o localizzare rapidamente vecchi contenuti pubblicitari, adattare il formato per diverse piattaforme, incorporare un nuovo branding o sostituire il messaggio, riciclando efficacemente i video esistenti per campagne fresche. Questo massimizza il valore del tuo contenuto risparmiandoti tempo.
HeyGen si distingue per i suoi avatar AI realistici, avanzate capacità di localizzazione e processo di creazione video semplificato. È progettato per i marketer che hanno bisogno di creare contenuti di alta qualità e scalabili rapidamente, rendendolo ideale per le campagne pubblicitarie moderne.
HeyGen semplifica le campagne pubblicitarie globali offrendo funzionalità di traduzione, localizzazione e personalizzazione, tutto in una sola piattaforma. Puoi rapidamente produrre annunci per molteplici regioni, garantendo coerenza e autenticità in diversi mercati senza aggiungere complessità.
Iniziare è facile. Registrati per un account gratuito, esplora i modelli e le funzionalità della piattaforma e crea il tuo primo annuncio in pochi minuti. Gli strumenti intuitivi di HeyGen rendono semplice produrre annunci coinvolgenti, sia che tu stia gestendo una campagna locale o che tu stia lanciando a livello globale.
Sì! HeyGen è progettato per aiutare team di qualsiasi dimensione a creare annunci pubblicitari di impatto senza la necessità di un grande budget o di risorse estese. Il suo prezzo accessibile e gli strumenti che permettono di risparmiare tempo lo rendono perfetto per team di marketing snelli che cercano di massimizzare la loro produttività.
HeyGen si integra facilmente nel tuo flusso di lavoro esistente. Una volta creati i tuoi video, puoi scaricarli e caricarli sulle tue piattaforme pubblicitarie preferite, CRM o strumenti di gestione dei contenuti per una distribuzione senza interruzioni.
HeyGen è versatile e supporta una vasta gamma di tipi di annunci, inclusi annunci sui social media, video di retargeting, annunci esplicativi e campagne localizzate. I suoi strumenti sono progettati per aiutarti a produrre contenuti che si distinguono e generano risultati.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.