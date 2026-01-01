Scopri nuovi modi di creare con HeyGen
Dalle campagne di marketing e moduli di formazione agli annunci video e ai social media, la versatile piattaforma AI di HeyGen dà vita a qualsiasi storia.
Esplora tutte le potenzialità degli utilizzi di HeyGen
Gli utenti trovano continuamente nuovi modi per utilizzare la piattaforma video AI di HeyGen per risparmiare tempo, ridurre i costi e migliorare i flussi di lavoro, inclusa la creazione del miglior insieme di tecnologie per il video marketing. Ecco alcuni dei principali casi d'uso che stiamo osservando.
Un solido processo di inserimento prepara i dipendenti al successo. Che si tratti di introdurre la cultura aziendale, spiegare i processi o guidare la formazione specifica del team, HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di onboarding senza la necessità di una troupe di produzione completa.
Il tuo pubblico sui social media scorre velocemente. Con HeyGen, puoi creare video AI accattivanti per Instagram, LinkedIn, TikTok e altro ancora. Che tu stia lanciando una campagna, promuovendo un prodotto o connettendoti con i tuoi follower, distinguiti con video che fermano lo scorrimento, veloci, scalabili ed economici.
I video personalizzati con intelligenza artificiale aggiungono un tocco unico alla tua comunicazione. Che tu stia festeggiando occasioni speciali, presentandoti a un pubblico o ringraziando i clienti, HeyGen dà la possibilità a individui e aziende di creare con facilità video di saluti personalizzati e professionali con l'AI. Non è richiesta una complessa produzione video.
Le vendite riguardano la creazione di connessioni autentiche. HeyGen rende semplice creare video di vendita personalizzati che catturano l'attenzione, coinvolgono i potenziali clienti e fanno avanzare le trattative senza mai dover registrare un video. Dalle proposte in uscita alle introduzioni pre-chiamata e ai riassunti post-incontro, distinguiti in ogni fase del processo di vendita con video individualizzati. Scopri di più su come utilizzare HeyGen per un approccio di vendita personalizzato.
La produzione di video documentari affascina il pubblico con narrazioni avvincenti. Che si tratti di argomenti di tendenza, eventi storici o storytelling di marca, HeyGen dà potere a creatori di contenuti, educatori e marchi di produrre rapidamente video documentari di alta qualità, eliminando la necessità di costose risorse di produzione.
Le istruzioni visive sono più facili da seguire, ma la produzione di video tutorial è spesso lenta e costosa. Con HeyGen, puoi creare video tutorial professionali, guide passo dopo passo e come utilizzare HeyGen per video tutorial in pochi minuti senza bisogno di una squadra di produzione. Forma i dipendenti, integra i clienti o condividi conoscenze con un pubblico globale.
Certificato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità
La migliore piattaforma di produzione video AI per le imprese è quella che combina innovazione, velocità e scalabilità per mantenervi un passo avanti rispetto ai concorrenti. HeyGen è progettata per organizzazioni globali, consentendo ai team di creare, personalizzare e localizzare video su larga scala con avatar AI realistici e tecnologia di traduzione avanzata. A differenza dei cicli di produzione tradizionali che richiedono settimane, HeyGen consegna contenuti video aziendali in ore—così la vostra azienda può lanciarsi più velocemente, adattarsi rapidamente e rimanere competitiva. Con una sicurezza a livello aziendale, inclusa la conformità SOC 2 e GDPR, HeyGen garantisce che i vostri dati rimangano protetti mentre accelerate la produzione video in tutto il mondo.
I video AI per il marketing aiutano a promuovere la tua attività consentendo una creazione di contenuti più rapida, messaggi personalizzati e scalabilità globale. Invece di affidarsi ad agenzie costose o aumentare il personale, HeyGen permette ai team di marketing di produrre video di alta qualità in poche ore, personalizzare i contenuti per specifici pubblici e riutilizzare i video su diversi canali. Questo non solo accelera l'esecuzione delle campagne, ma aumenta anche il coinvolgimento e le conversioni consegnando il messaggio video giusto nel momento giusto.
Il video marketing AI consiste nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare, personalizzare e distribuire video di marketing su larga scala. Le aziende forniscono semplicemente uno script o caricano contenuti, e piattaforme come HeyGen generano video rifiniti con avatar, voiceover e traduzioni. Questa automazione aiuta le imprese a ridurre i costi di produzione, abbreviare i tempi e mantenere la coerenza del marchio in diverse regioni, rendendo il video marketing AI uno strumento essenziale per le imprese che cercano di innovare e crescere più rapidamente.
Un generatore di video marketing AI funziona trasformando testi o presentazioni in video professionali utilizzando avatar alimentati da intelligenza artificiale, voiceover naturali e montaggio automatizzato. Con HeyGen, le imprese possono inserire uno script, scegliere tra diversi avatar e generare istantaneamente video coerenti con il marchio pronti per le campagne di marketing. Questo processo elimina i lunghi cicli di produzione e offre ai team la velocità e la flessibilità per fornire continuamente nuovo contenuto video aziendale.
Un generatore di video di vendita AI consente ai team di vendita di creare video personalizzati per l'outreach su larga scala, aumentando l'engagement e i tassi di risposta. Invece di inviare email statiche, i rappresentanti possono utilizzare HeyGen per generare video dinamici adattati a ogni account o potenziale cliente. Questo livello di personalizzazione rende l'outreach di vendita più umano, più memorabile e, in definitiva, più efficace nel promuovere incontri e nella crescita del pipeline—senza richiedere competenze di produzione video.
Sì, una piattaforma video aziendale può sostituire molte agenzie tradizionali per la creazione di video. Piattaforme come HeyGen offrono tempi di realizzazione più rapidi, costi inferiori e maggiore flessibilità rispetto alle agenzie, che spesso richiedono settimane di pianificazione e budget elevati. Con la produzione video alimentata dall'IA, le imprese possono generare e aggiornare i video all'istante, localizzare i contenuti per il pubblico globale e mantenere la coerenza del marchio, il tutto senza dipendere da fornitori esterni.
Una piattaforma video aziendale di fiducia garantisce la piena sicurezza per i dati aziendali e dei clienti. HeyGen è conforme a SOC 2 e GDPR, offrendo crittografia di livello aziendale, controlli di accesso basati sui ruoli e infrastruttura cloud sicura. I vostri dati non saranno inoltre utilizzati per addestrare i nostri modelli. Questo significa che le imprese possono utilizzare con fiducia i video AI per marketing, formazione, vendite e comunicazioni sapendo che i dati sensibili sono sempre protetti.
Sì, la produzione video AI è ideale per la traduzione e la localizzazione su larga scala. Con HeyGen, le imprese possono tradurre istantaneamente copioni, clonare voci e sincronizzare le labbra degli avatar in oltre 40 lingue. Questo garantisce che ogni pubblico globale riceva video di alta qualità e culturalmente accurati senza il tempo e il costo della produzione tradizionale, rendendo più semplice per le imprese fornire video di formazione, marketing e comunicazione in tutto il mondo.
La migliore piattaforma video AI per le imprese è quella che si integra senza problemi con strumenti di CRM e di automazione del marketing. HeyGen si collega a sistemi come HubSpot, consentendo ai team di marketing e vendita di incorporare video personalizzati direttamente nelle campagne, tracciare l'interazione degli spettatori e misurare il ROI lungo il percorso del cliente.
Sì, il video marketing AI è sicuro per le industrie regolamentate quando si utilizza una piattaforma costruita per la sicurezza e la conformità aziendale. HeyGen è sottoposta a revisione indipendente per la conformità SOC 2 e GDPR, garantendo controlli rigorosi sulla protezione dei dati e sulla governance. Le imprese nei settori finanziario, sanitario e altre industrie regolamentate possono creare e distribuire video con fiducia senza compromettere gli standard di conformità.
Con un generatore di video di vendita AI, le imprese possono creare una vasta gamma di video, inclusi video di prospezione personalizzati, dimostrazioni di prodotto, tutorial di onboarding, storie di successo dei clienti e campagne di marketing basate sugli account. La libreria di avatar di HeyGen e i modelli personalizzabili rendono semplice produrre video di vendita che stimolano l'interazione in ogni fase del percorso dell'acquirente.
Le imprese vedono tipicamente un ritorno sull'investimento da una piattaforma video AI aziendale in pochi giorni. Sostituendo le costose agenzie, riducendo i tempi di produzione e permettendo la localizzazione globale, HeyGen riduce i costi accelerando l'esecuzione delle campagne. Velocità più rapide di accesso al mercato, personalizzazione migliorata e portata globale aiutano le imprese a generare un impatto misurabile sulle entrate in tempi record.
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