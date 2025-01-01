background decoration

Come possiamo aiutare?

Mettiti in contatto con il team giusto, sia che tu abbia bisogno di assistenza dal nostro team di supporto o che tu abbia richieste per stampa e media.

Richiedi assistenza
Ottieni risposte alle domande tecniche
Parla con il nostro team media

Contatta il supporto

Invia un'email al nostro team di assistenza per qualsiasi domanda tecnica o problema relativo all'account.

Stampa e media

Per copertura stampa, interviste o accesso ai beni del marchio, contattate il nostro team dedicato ai media.

Hubspot
Giornata lavorativa
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Guardo
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Fidato da oltre 1.000.000 di sviluppatori e aziende leader.
Certificato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità

Il prodotto in più rapida crescita su G2 per un motivo

Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen dà il potere a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:

10Xaumento della velocità di produzione video
5Xaumento della creazione di video
100% aumento della capacità video
30mercati localizzati in tre mesi
80%riduzione dei costi di traduzione video
5Xritorno sulla spesa pubblicitaria
Inizia a creare video con l'AI

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.

