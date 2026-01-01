Semplifica idee complesse e migliora il coinvolgimento dei clienti con HeyGen. Che tu stia lanciando un nuovo prodotto o guidando gli utenti attraverso un flusso di lavoro, HeyGen ti aiuta a creare video esplicativi professionali e coerenti con il tuo brand in pochi minuti senza un team di produzione o montaggi complessi.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
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“Serviamo molte diverse unità aziendali. Dobbiamo distinguerci come fa qualsiasi team di marketing. Ma anche, data la nostra dimensione, essere particolarmente intraprendenti. Ecco perché ci siamo fortemente affidati e abbiamo abbracciato l'intelligenza artificiale piuttosto che reagire passivamente.”
Kelly Peters
Vicepresidente del Marketing presso Tomorrow.io
Come creare video di prodotti con HeyGen
Accedi a HeyGen e preparati a creare video di prodotto stupendi e di qualità professionale in pochi minuti imparando come realizzare un video esplicativo di un prodotto.
HeyGen è una piattaforma di generazione video AI che crea video professionali e personalizzabili utilizzando avatar AI. Semplifica il processo di creazione di video esplicativi per prodotti permettendoti di realizzare contenuti coinvolgenti e informativi senza la necessità di un'intera squadra di produzione.
HeyGen utilizza avatar AI, eliminando la necessità di attori dal vivo, attrezzature complesse o lunghi cicli di produzione. La piattaforma consente la creazione rapida di video, aggiornamenti facili e localizzazione per il pubblico globale.
Sì! HeyGen ti permette di personalizzare gli avatar per riflettere la personalità del tuo marchio. Puoi scegliere tra una varietà di avatar, regolarne l'aspetto e scrivere i loro dialoghi in modo che siano in linea con il tuo messaggio.
Assolutamente. HeyGen supporta molteplici lingue, permettendoti di creare video esplicativi che si rivolgono a mercati diversificati. Puoi fornire contenuti localizzati con doppiaggi di alta qualità nella lingua che preferisci.
Aggiornare i video con HeyGen è veloce e semplice. Modifica semplicemente lo script o i contenuti visivi sulla piattaforma e il tuo video aggiornato sarà pronto in pochi minuti.
Sì, i video dei prodotti HeyGen sono versatili e possono essere ottimizzati per l'uso su siti web, social media, campagne email o piattaforme di formazione interna.
Con HeyGen, puoi creare un video prodotto di qualità professionale in poche ore, a seconda della complessità della tua sceneggiatura e delle esigenze visive.
Per niente. L'interfaccia intuitiva di HeyGen è pensata per i marketer, gli educatori e le aziende senza competenze tecniche. La piattaforma ti guida passo dopo passo attraverso il processo di creazione del video.
HeyGen è ideale per settori come SaaS, e-commerce, educazione, sanità e altri—ovunque una chiara comunicazione del prodotto e l'impegno con i clienti siano priorità.
Iniziare è semplice! Registrati su HeyGen, esplora i suoi strumenti di creazione video e inizia a costruire oggi stesso il tuo primo video prodotto alimentato dall'intelligenza artificiale.
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