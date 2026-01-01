“Serviamo molte diverse unità aziendali. Dobbiamo distinguerci come fa qualsiasi team di marketing. Ma anche, data la nostra dimensione, essere particolarmente intraprendenti. Ecco perché ci siamo fortemente affidati e abbiamo abbracciato l'intelligenza artificiale piuttosto che reagire passivamente.”

Kelly Peters

Vicepresidente del Marketing presso Tomorrow.io