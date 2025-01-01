Che tu stia creando corsi di apprendimento online, lezioni, tutorial o messaggi motivazionali, il creatore di video AI di HeyGen semplifica il processo di produzione di video professionali e coinvolgenti. Questi video AI catturano l'attenzione di un pubblico globale e aiutano a ottenere un impatto duraturo.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
See how TechMix empowers international partners with AI video creation.
Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.
Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.
“Sapevamo che fornire semplicemente contenuti scritti non sarebbe stato efficace nel mantenere impegnati i nostri partner. Utilizzando gli avatar di HeyGen, abbiamo potuto creare contenuti che sono informativi, divertenti e interattivi. Ciò rende l'apprendimento un'esperienza più dinamica.”
John Suncansky
Coordinatore marketing presso TechMix
Come creare corsi di apprendimento online con HeyGen
Sfoglia una varietà di modelli personalizzabili progettati specificamente per corsi di apprendimento online. Che tu stia creando una lezione, un tutorial o un discorso motivazionale, scegli un layout che si adatti al tuo stile di insegnamento. Applica istantaneamente il tuo kit di marca per un branding uniforme.
Puoi produrre diversi materiali didattici—lezioni video, tutorial, video motivazionali e altro—grazie alle funzionalità AI della piattaforma.
Assolutamente. Che si tratti di piattaforme di e-learning, formazione dei dipendenti o di un ambiente di classe, HeyGen ti aiuta a fornire video coinvolgenti che mantengono l'attenzione degli studenti.
I nostri avatar AI fungono da presentatori virtuali, completi di espressioni facciali realistiche e sincronizzazione labiale. Puoi scegliere tra avatar pre-fatti o crearne uno tuo.
Sì, tradurre i tuoi video in oltre 170 lingue è rapido e semplice, grazie alle avanzate funzionalità di localizzazione di HeyGen.
Sicuramente. HeyGen è facile da usare, offre modelli e un'editing intuitivo per aiutare i principianti a creare video raffinati e professionali.
La produzione tipica comporta l'assunzione di una squadra, le riprese e molteplici fasi di montaggio. Con HeyGen, puoi generare video rifiniti in pochi minuti—ideale per gli educatori che desiderano contenuti prodotti velocemente.
Assolutamente. Puoi scegliere sfondi, elementi grafici, font e colori che si allineano al tuo marchio o allo stile del corso.
Gli avatar AI eliminano la necessità di apparizioni davanti alla telecamera, riprese aggiuntive o montaggi estensivi. Sono perfetti per scalare il tuo contenuto in modo coerente.
Iscriviti semplicemente, scegli un modello o inizia da zero, scegli il tuo avatar e carica il tuo script. La nostra interfaccia intuitiva ti guiderà attraverso ogni passaggio.
HeyGen supporta diversi formati di esportazione video, rendendo semplice la condivisione di contenuti su piattaforme come YouTube o all'interno di sistemi interni.
Sì, i piani di prezzo flessibili si adattano a tutti, dagli educatori individuali alle grandi imprese.
Sì, le funzionalità avanzate di HeyGen supportano elementi interattivi, come quiz o scenari ramificati, creando un'esperienza più personalizzata per i tuoi studenti.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.