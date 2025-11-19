Libera la tua storia
Generatore di video AI
Veloce, semplice e incredibilmente potente. Inizia con un testo, un'immagine o un frammento audio. Poi, il nostro generatore di video AI crea l'intero video per te, completo di voiceover, traduzioni e stili che si abbinano al tuo marchio.
In diretta
Video totali generati
Avatar totali generati
Video totali tradotti
Racconta qualsiasi storia con il creatore di video AI tutto-in-uno
Generatore di video AI con gli avatar più realistici sul pianeta
Indistinguishable from real humans, HeyGen’s AI avatar generator turns photos and videos into digital duplicates. Choose a pre-made avatar for your videos, turn your photos into an avatar, or create your own image, select from 1,000s of stock avatars, or generate from custom prompts to start creating talking photos from any device. Customize expressions, gestures, clothing, backgrounds, and movements to match any style.
Avatar Predefinito
Scegli tra oltre 1.000 avatar AI adatti a qualsiasi situazione, semplificando la creazione di video pur garantendo una presenza realistica.
Trasforma il testo in video con l'AI
Crea video completi con solo uno script e intelligenza artificiale da testo a video. Il nostro generatore di video AI automatizza e modifica l'intero processo risparmiando ore di tempo di produzione. Genera un video di alta qualità (1080p o 4K) con voiceover, immagini e avatar AI. Usalo per creare contenuti più velocemente per spiegazioni di prodotti, pitch di vendita, video di onboarding o YouTube. Adatta il tuo messaggio e il tuo pubblico con diversi stili vocali, lingue e avatar.
Da immagine a video con l'AI
Trasforma qualsiasi foto in un video. Carica un'immagine, aggiungi il tuo script e trasforma rapidamente una foto o un'immagine in un video parlato. Aggiungi sovrimpressioni di testo, musica di sottofondo e transizioni di scena senza bisogno di editing manuale. L'IA di HeyGen per la conversione di immagini in video consente anche di scegliere tra molteplici voci AI, accenti e lingue. Cattura tono ed emozione in oltre 175 lingue e dialetti con precisione nel sincronizzare le labbra e tempismo naturale del parlato.
Parla qualsiasi lingua con un traduttore video AI
Parla più di 175 lingue e dialetti con un clic. Carica un video e l'IA di HeyGen, il traduttore video, lo tradurrà in un'altra lingua con sincronizzazione labiale naturale e sottotitoli che mantengono la voce, il tono e il ritmo dell'oratore originale. Non è necessario registrare di nuovo, assumere doppiatori o sincronizzare manualmente l'audio. Solo velocità, precisione e coerenza dei contenuti in qualsiasi mercato, in qualsiasi lingua.
Traduci automaticamente i video
Carica video o utilizza la nostra API per localizzarli istantaneamente per un pubblico globale su larga scala.
175+ lingue e dialetti
Traduzioni culturalmente accurate che preservano tono, consegna e personalità.
Clonazione della voce e sincronizzazione labiale
Mantieni la coerenza della tua voce in diverse lingue con la clonazione vocale e il sincronismo labiale.
Crea e modifica facilmente video AI con Studio Editor
Creare un video dovrebbe essere semplice quanto scrivere un documento. AI Studio, il nostro editor basato su testo, rende tutto lineare e facile da gestire dalla prima bozza al video finale. È progettato per un'esperienza di narrazione che mette al primo posto l'essere umano. Non sarà più necessario scegliere tra velocità, qualità e autenticità.
Montaggio video reso facile
L'interfaccia intuitiva di HeyGen ti permette di dirigere, perfezionare e personalizzare i video con facilità, sia che tu sia un principiante, un creatore esperto o un'impresa.
Sempre in linea con il marchio
Carica gli elementi del tuo marchio come loghi, colori, font, immagini e video. Mantieni la coerenza tra i progetti consentendo agli utenti di applicare facilmente il branding ai video.
Collabora in modo creativo
Collabora direttamente con il tuo team sulla piattaforma, permettendovi di allinearvi sulla voce del marchio e sul messaggio. Aggiungi commenti, menziona i compagni di squadra e modifica insieme in tempo reale.
Personalizzazione senza eguali
Le funzionalità di personalizzazione basate sull'intelligenza artificiale, come il movimento degli avatar, il controllo dei gesti, i modelli e la voce naturale rendono la creazione di video accessibile, intuitiva e potente.
Storia di un cliente in evidenza
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."
Steve Sowrey
Learning Media Designer presso Miro
10x
aumento della velocità di produzione video
5x
aumento della creazione di video
Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con il creatore di video AI più innovativo.
Apprendimento e sviluppo
Crea esperienze di formazione su misura, dalla conformità allo sviluppo dei dipendenti e all'aggiornamento professionale continuo. La nostra piattaforma video AI rende semplice scalare l'apprendimento efficace senza sacrificare qualità o velocità.
Marketing
Producete video di qualità professionale su richiesta. Con uno script e pochi clic, potete trasformare qualsiasi risorsa, dai PDF ai blog alle presentazioni, in contenuti video accattivanti e in linea con il vostro marchio in qualsiasi momento, senza sforare il budget.
Vendite
Offri un contatto personalizzato su larga scala, dalla ricerca di potenziali clienti ai follow-up e alle dimostrazioni del prodotto. HeyGen aiuta gli agenti a distinguersi nelle caselle di posta affollate, ad accelerare i cicli di trattativa e a costruire relazioni con i clienti più solide.
Integra la generazione di video AI nei flussi di lavoro dei creatori
La nostra API per la generazione di video AI porta i vantaggi del video AI direttamente nei tuoi flussi di lavoro di creazione, permettendoti di godere della facilità di generare video di alta qualità rapidamente ed efficientemente senza il fastidio di dover cambiare strumenti.
Certificato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità
FAQ
Cosa sono i generatori di video AI?
I generatori di video AI sono strumenti alimentati da intelligenza artificiale che creano video a partire da un prompt di testo, testo e immagini o script. Questi strumenti AI agiscono come un montatore video intelligente, trasformando i prompt in video AI o clip video sorprendenti, d'impatto e realistici senza la necessità di competenze avanzate di montaggio video.
Qual è il miglior generatore di video AI?
HeyGen è il miglior generatore di video online AI e creatore di video per professionisti e marketer che apprezzano la facilità d'uso. Ti aiuta a creare video di marketing coinvolgenti e interessanti a partire da modelli di video o prompt di testo, permettendoti di creare istantaneamente video in qualsiasi formato per uso sociale o commerciale.
Come creare un video AI di te stesso?
Carica un breve video o un'immagine di riferimento, poi digita il tuo script in HeyGen. La piattaforma genererà un video con movimenti e voce realistici basati sull'intelligenza artificiale. Puoi animare, modificare il formato e creare video esplicativi o clip per i social con strumenti di editing potenziati dall'AI.
HeyGen è un generatore di video AI gratuito?
Sì. HeyGen offre un piano gratuito che supporta la creazione di video da testo e la creazione di video generati dall'IA. I piani a pagamento includono la creazione di video avanzata alimentata dall'IA, opzioni di editor video e supporto per più formati, a seconda del prodotto IA e del modello che scegli.
Quali tipi di input posso utilizzare per creare video AI in HeyGen?
Puoi generare video AI utilizzando testi e immagini, immagini di archivio o audio. HeyGen può trasformare il testo in video esplicativi o video tutorial con modelli che rendono facile creare e pubblicare contenuti di impatto in vari formati e stili.
Posso convertire l'audio in video con HeyGen?
Sì, puoi convertire l'audio in video con HeyGen.
Carica il tuo audio e il sistema alimentato dall'IA di HeyGen genererà automaticamente dei video. Sincronizza il parlato e le immagini per creare avatar AI realistici e clip video, ideali per podcast, video esplicativi e contenuti educativi che necessitano di contesto visivo.
Posso utilizzare il testo per video per presentazioni aziendali su HeyGen?
Sì. Con la funzione di testo in video di HeyGen, puoi creare video esplicativi e presentazioni coinvolgenti a partire da qualsiasi testo. Il generatore di immagini AI e i modelli di video ti aiutano a creare e pubblicare istantaneamente video nel formato preferito per marketing, formazione o dimostrazioni di prodotto.
I video AI possono sostituire la produzione video tradizionale?
Sì. I video AI realizzati con HeyGen possono assolutamente sostituire la produzione tradizionale per la maggior parte delle esigenze aziendali, di marketing e di formazione.
Puoi animare scene, aggiungere movimento e generare un video dall'aspetto professionale. Aiuta i creatori a pubblicare video più rapidamente, mantenendo tutte le modifiche all'interno di un unico flusso di lavoro video, semplice, scalabile ed economico.
Come posso creare video AI senza esperienza di montaggio?
Puoi creare video AI senza alcuna competenza di montaggio video utilizzando la semplice interfaccia di HeyGen. Carica testo e immagini, scegli un modello di video e lascia che l'IA costruisca automaticamente il tuo video potenziato dall'IA. La sua facilità d'uso aiuta chiunque a realizzare video di impatto rapidamente.
Come creare video AI utilizzando HeyGen?
Per creare un video AI in HeyGen, scegli un avatar, incolla ciò che vuoi che dica (o carica una presentazione) e scegli una voce e una lingua. Poi modifica la grafica e il branding per adattarli al tuo stile, premi genera e esporta il video finito.
Posso creare video AI utilizzando un'immagine di riferimento con HeyGen?
Sì. Carica un'immagine di riferimento su HeyGen e genera video AI che appaiono naturali. Puoi utilizzare l'AI per animare avatar o regolare espressioni, creando video esplicativi personalizzati o clip di marca con movimento AI realistico e sincronizzazione audio.
Quali tipi di video posso creare con il Generatore di Video AI?
Il generatore di video AI di HeyGen ti permette di creare video esplicativi, promozioni di marketing e vendite, dimostrazioni di prodotto, contenuti per formazione e inserimento, video personalizzati per contatti, e clip per i social media, utilizzando avatar AI realistici, voci AI naturali e traduzione multilingue per produrre video rapidamente e su larga scala.
Quanto tempo ci vuole per generare un video AI?
HeyGen è davvero veloce e molti video vengono generati in meno di un minuto. Se il tuo video è più lungo, utilizza più scene o ha effetti più pesanti, potrebbe richiedere un po' più di tempo ma di solito si completa in pochi minuti.
Posso creare video AI per TikTok o social media usando HeyGen?
Assolutamente. Il generatore di video online AI di HeyGen ti permette di creare video AI senza esperienza di montaggio. Scegli un modello di video, aggiungi doppiaggi AI, e personalizza il tuo video per creare contenuti di marketing coinvolgenti su TikTok o altre piattaforme. È facile creare e pubblicare contenuti immediatamente.
Il generatore di video AI di HeyGen è sicuro ed etico?
Sì. HeyGen protegge i tuoi dati e crea avatar in modo responsabile. Sei proprietario dei tuoi video e immagini generati dall'IA, il che ti permette di pubblicare contenuti per il marketing o la formazione con fiducia, sapendo che i tuoi materiali sono prodotti in modo etico e sicuro.
