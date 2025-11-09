Generatore di avatar AI che interpreta la tua storia

Crea il tuo avatar AI in pochi minuti con la piattaforma facile da usare di HeyGen. Che tu abbia bisogno di un presentatore aziendale, di un avatar parlante in stile influencer o di un personaggio personalizzato, il nostro generatore gratuito di avatar AI ti dà il potere di progettare, modificare e animare avatar con qualità da studio. Non sono richieste competenze di design. Basta digitare, caricare e generare. È così semplice.

Fidato da milioni di persone in tutto il mondo per dare vita alle loro storie.

Why HeyGen is the leading AI avatar generator

Grazie alla tecnologia avanzata di animazione facciale e sincronizzazione vocale, HeyGen offre il miglior generatore di avatar AI disponibile oggi. I nostri avatar realistici riproducono espressioni, gesti e discorsi in tempo reale, rendendoli perfetti per coinvolgere il pubblico sui social media, nella formazione, nel marketing e nel supporto clienti.

Avatar Predefinito
Modello Avatar IV
Gemello Digitale

Crea i tuoi avatar personalizzati AI

Crea avatar AI personalizzati che siano unici per il tuo marchio, dai modelli Avatar IV realistici agli avatar fotografici generati da una singola immagine o avatar video creati dalle tue registrazioni. Ogni avatar personalizzato può essere stilizzato con diversi look, outfit e sfondi, offrendoti un modo coerente e scalabile per rappresentare le tue esigenze creative.

Avatar IV

Trasforma una singola immagine in un video completo con sincronizzazione vocale naturale, dinamiche espressive del viso e gesti delle mani autentici.

Avatar IV image

Crea avatar

Video Avatar image

Video Avatar

Filmati per creare un avatar realistico che assomiglia e suona come te, così non dovrai più stare davanti alla telecamera.

Avatar Fotografico

Genera all'istante un numero illimitato di avatar fotografici AI di te stesso a partire da una singola immagine e istruzioni basate su testo.

Contenuto generato dagli utenti di Avatar

Crea video accattivanti in stile creator di contenuti generati dagli utenti (UGC) per TikTok, Reels e YouTube senza la necessità di assumere talenti.

Scegli tra oltre 1.000 modelli di avatar AI di stock

Da presentatori professionali ad avatar in stile influencer e modelli multiculturali, HeyGen offre una gamma completa di avatar generati dall'IA per le tue esigenze. Adattali facilmente per riunioni di lavoro, tutorial sui prodotti, annunci pubblicitari o video di assistenza clienti. I nostri avatar ti aiutano a connetterti con il pubblico ovunque, in qualsiasi lingua.

Come creare un avatar AI gemello digitale

Trasformati in un avatar AI completamente animato con la tecnologia del gemello digitale di HeyGen. Cattura la tua somiglianza una volta e utilizzala per generare video su richiesta così non dovrai mai più metterti davanti a una telecamera.

Carica una foto chiara di te stesso sulla piattaforma HeyGen

Allena il modello del tuo avatar AI personale per catturare il tuo aspetto unico

Personalizza lo stile, l'abbigliamento e lo sfondo del tuo avatar

Seleziona una voce o utilizza la clonazione vocale per catturare la tua

Genera video con il tuo avatar gemello digitale AI per qualsiasi scopo

Ogilvy trasforma le emozioni in canzoni con la magia dell'IA
Ogilvy e Milka hanno lanciato “Let Snelle Sing It for You”, una campagna basata sull'intelligenza artificiale dove la Generazione Z può trasformare le proprie emozioni in canzoni rap personalizzate e video semplicemente scansionando una tavoletta di Milka.
Scegli un avatar
Digita il tuo script
Digita in qualsiasi lingua
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sincronizzazione labiale applicata dopo la generazione

Perché HeyGen è il miglior generatore di avatar AI

HeyGen combina velocità, qualità e flessibilità in una piattaforma all-in-one. Genera avatar da prompt di testo, converti foto in avatar o scegli dalla nostra libreria di stock. Con potenti strumenti di editing, HeyGen offre il miglior generatore di video avatar AI per creatori, marchi e educatori.

Generazione più veloce

Crea video in pochi minuti, garantendo risultati di alta qualità più velocemente rispetto alla produzione video tradizionale.

Facile da usare

Creazione di video senza sforzo con un'interfaccia intuitiva che chiunque può utilizzare senza richiedere competenze tecniche o di editing.

Editor tutto-in-uno

Rendi la creazione di video facile quanto scrivere un documento con un editor di testo, dall'abbozzo iniziale al video finale.

Dai vita al tuo avatar AI con voce e suono

Scegli tra oltre 100 voci AI realistiche in più di 175 lingue e accenti. Clona la tua voce, crea tonalità uniche o integra gli avatar HeyGen con fornitori di servizi di sintesi vocale di terze parti. Che si tratti di narrazione professionale o di contenuti casuali per influencer, HeyGen assicura che il tuo avatar suoni reale tanto quanto appare.

Scegli tra oltre 100 voci di stock

Come creare un avatar AI gemello digitale

Trasformati in un avatar AI completamente animato con la tecnologia del gemello digitale di HeyGen. Cattura la tua somiglianza una volta sola e usala per generare video su richiesta così non dovrai mai più metterti davanti a una telecamera.

Seleziona Avatar IV dal pannello di creazione.

Il generatore di video avatar AI di HeyGen lo trasforma in un avatar realistico.

Carica una singola foto del tuo viso.

Aggiungi parlato, gesti e sincronizzazione labiale per realismo

Esporta il tuo video avatar generato dall'IA per qualsiasi esigenza (YouTube, social media ecc.).

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma video AI più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Hai domande? Abbiamo risposte.

Cos'è un avatar AI?

Un avatar AI è una rappresentazione digitale iper-realistica di un essere umano creata utilizzando l'intelligenza artificiale. Questi avatar sono capaci di fornire un discorso, espressioni facciali e gesti simili a quelli umani; rendendoli ideali per la creazione di video scalabili, comunicazione virtuale e contenuti digitali. Presso HeyGen, i nostri avatar AI sono costruiti con dati consensuali provenienti da attori e talenti reali. Assicuriamo pratiche etiche di AI compensando gli attori per ogni video generato con la loro somiglianza, combinando l'intelligenza artificiale generativa all'avanguardia con la creazione di contenuti responsabile.

Cos'è un generatore di avatar AI?

Un generatore di avatar AI è uno strumento potente che trasforma il testo in contenuti video realistici utilizzando avatar digitali. Con HeyGen, puoi creare istantaneamente video di qualità da studio senza la necessità di telecamere, attori o software di editing.

C'è un generatore gratuito di avatar AI?

Sì, HeyGen offre una versione gratuita per generare avatar AI, aggiungere voce e creare brevi video. I piani Premium sbloccano funzionalità avanzate come il rendering in HD e 4K, la personalizzazione e l'uso commerciale.


Posso creare un avatar personalizzato di me stesso o di un mio compagno di squadra?

Assolutamente. HeyGen rende semplice creare il proprio avatar AI personalizzato. Basta registrare un breve video di calibrazione utilizzando il nostro processo guidato e la nostra intelligenza artificiale genererà una versione digitale realistica di te (o del tuo collaboratore) che parla proprio come te. Crea ora il tuo gemello digitale su HeyGen.


Qual è il miglior generatore di avatar AI nel 2025?

HeyGen è il miglior generatore di avatar AI perché è estremamente facile da usare e crea avatar parlanti realistici velocemente. Puoi trasformare testi, immagini o audio in video in pochi minuti. Supporta oltre 40 lingue, quindi è ottimo per il marketing, la formazione o semplicemente per creare contenuti che si distinguono.

Come creo un video avatar AI con HeyGen?

Iniziare con HeyGen è veloce e semplice: registrati per un account HeyGen gratuito, scegli un avatar predefinito o crea il tuo avatar personalizzato, scrivi il tuo script - i nostri avatar AI lo reciteranno con un perfetto sincronismo labiale, personalizza il tuo video con elementi visivi ed esporta o pubblica il tuo video.


Gli avatar AI di HeyGen supportano più lingue?

Sì, gli avatar di HeyGen parlano più di 175 lingue e dialetti, rendendoli ideali per la comunicazione globale, la formazione e l'interazione con i clienti.


Quanto sono realistici gli avatar AI di HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen sono progettati per essere estremamente realistici, incorporando espressioni, gesti e integrazione vocale simili a quelli umani per creare video coinvolgenti e verosimili. Vivi un realismo come non mai con HeyGen.

Gli avatar di HeyGen possono mostrare emozioni e gesti?

Sì. Gli avatar di HeyGen fanno più che parlare. Utilizzano anche espressioni facciali naturali e gesti che corrispondono al tono della tua sceneggiatura. Questo rende la comunicazione più coinvolgente e aiuta i tuoi video a sembrare più autentici e umani.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione. Con funzionalità come i Look Packs, puoi passare rapidamente tra stili raffinati, giocosi o eccentrici per adattarsi al tuo marchio. Puoi anche regolare abiti, toni e voci in modo che il tuo avatar rifletta esattamente la personalità che desideri proiettare.

HeyGen offre avatar predefiniti o specifici per settore?

Sì. Puoi scegliere tra oltre 100 avatar predefiniti pronti all'uso progettati per affari, educazione, marketing e altro ancora. Ci sono anche avatar specifici per settore adatti per la sanità, le vendite e la formazione aziendale, offrendoti subito un'opzione professionale.

Come fa HeyGen a risparmiare tempo rispetto alla produzione video tradizionale?

Con HeyGen, puoi evitare macchine fotografiche, studi e montaggio. Scrivi semplicemente la tua sceneggiatura, seleziona un avatar e genera il tuo video in pochi minuti. Questo permette ai team di scalare rapidamente e in modo economico la creazione di video per pubblicità, formazione e marketing dei contenuti.

Inizia a creare video con l'AI

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.

