Trasforma i tuoi appunti o copioni in audio pronto per il podcast in pochi minuti grazie al nostro AI Podcast Generator. Con questo generatore di podcast basato sull’IA, non hai bisogno di microfono né di lunghi processi di montaggio. Puoi ottenere voci sintetiche chiare e naturali in qualsiasi lingua ti serva.
Crea podcast senza registrare
Con l’HeyGen AI Podcast Generator puoi dire addio alle sessioni di registrazione. Questo strumento rende la creazione di podcast estremamente semplice. Carica il tuo copione, scegli una voce o un avatar e crea all’istante episodi audio di alta qualità. Perfetto per marketer, formatori, creator e aziende che vogliono scalare rapidamente la produzione di contenuti. Trasforma le lezioni in podcast e rendi l’istruzione più accessibile.
Best practice per la creazione di podcast con l’IA
Vuoi ottenere risultati migliori dal tuo generatore di podcast AI? Segui questi rapidi consigli:
Raggiungi nuovi pubblici con podcast generati dall’IA
Che si tratti di riutilizzare contenuti del blog, trasformare appunti di studio in audio o creare comunicazioni interne, gli strumenti di podcast basati sull’IA semplificano il processo. Offri contenuti costanti, di qualità da studio, su diverse piattaforme senza lo stress dell’addestramento vocale o delle registrazioni. Scopri di più su contenuti generati dall’IA nel giornalismo e su come stanno rivoluzionando il settore.
Crea un podcast in 4 semplici passaggi
Converti rapidamente i tuoi contenuti scritti in episodi podcast dal suono naturale con il nostro generatore di podcast AI.
Inizia caricando una foto nitida per creare il tuo host AI personalizzato. È l’ideale per i video podcast, perché aggiunge un tocco umano.
Invia il copione del tuo podcast oppure carica un file audio esistente da migliorare con il nostro generatore di podcast AI.
Scegli tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarti perfettamente al tuo tono e alle esigenze del tuo pubblico, il tutto con voci sintetiche dal suono naturale.
HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voci ed espressioni facciali: esporta e condividi in pochi secondi.
HeyGen AI Podcast Generator è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che trasforma i tuoi contenuti scritti—come script, post di blog o articoli—in podcast audio o video di qualità professionale. Utilizza voci e avatar AI realistici per produrre episodi coinvolgenti senza bisogno di attrezzatura di registrazione tradizionale.
Sì, HeyGen ti permette di creare un avatar personalizzato caricando una foto nitida. Questo avatar può essere utilizzato per aggiungere un tocco umano ai tuoi video podcast.
Crea presentatori IA coinvolgenti con 105,133,712 avatar generati.
HeyGen supporta oltre 175 lingue, permettendoti di creare podcast multilingue per raggiungere un pubblico globale.
Sì, puoi caricare file audio esistenti e arricchirli con avatar e elementi visivi basati sull’IA per creare video podcast coinvolgenti.
HeyGen offre una versione gratuita con funzionalità di base. Le funzionalità avanzate e le esportazioni ad alta risoluzione potrebbero richiedere un abbonamento.
Mentre alcuni strumenti di podcast basati sull’IA esportano file audio per piattaforme come Spotify o Apple Podcasts, HeyGen è focalizzato sulla creazione di contenuti video di alta qualità grazie alla sua tecnologia AI Avatar IV. Puoi generare episodi di podcast visivamente coinvolgenti e pubblicarli direttamente su piattaforme video‑first come YouTube, LinkedIn o TikTok, massimizzando la portata e la fidelizzazione degli spettatori.
Esplora altri strumenti basati sull'IA
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l’AI.