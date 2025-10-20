Generatore di Podcast con IA

Trasforma i tuoi appunti o copioni in audio pronto per il podcast in pochi minuti grazie al nostro AI Podcast Generator. Con questo generatore di podcast basato sull’IA, non hai bisogno di microfono né di lunghi processi di montaggio. Puoi ottenere voci sintetiche chiare e naturali in qualsiasi lingua ti serva.

130.830.129Video generati
105.134.596Avatar generati
17.972.923Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Creazione di video con IA

Crea podcast senza registrare

Con l’HeyGen AI Podcast Generator puoi dire addio alle sessioni di registrazione. Questo strumento rende la creazione di podcast estremamente semplice. Carica il tuo copione, scegli una voce o un avatar e crea all’istante episodi audio di alta qualità. Perfetto per marketer, formatori, creator e aziende che vogliono scalare rapidamente la produzione di contenuti. Trasforma le lezioni in podcast e rendi l’istruzione più accessibile.

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a dog wearing headphones and a yellow hat stands in front of a microphone and says hey do you like my podcast
Creazione di video con IA

Best practice per la creazione di podcast con l’IA

Vuoi ottenere risultati migliori dal tuo generatore di podcast AI? Segui questi rapidi consigli:

  • Scrivi in modo semplice
    Usa frasi brevi e chiare con un tono colloquiale.
  • Spezzetta il testo
    Aggiungi pause naturali o transizioni per migliorare il flusso.
  • Scegli la voce giusta
    Abbina tono ed energia allo stile dei tuoi contenuti.
  • Diventa multilingue
    Crea versioni in oltre 40 lingue per raggiungere più ascoltatori.
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a screen that says your story begins with a picture
Creazione di video con IA

Raggiungi nuovi pubblici con podcast generati dall’IA

Che si tratti di riutilizzare contenuti del blog, trasformare appunti di studio in audio o creare comunicazioni interne, gli strumenti di podcast basati sull’IA semplificano il processo. Offri contenuti costanti, di qualità da studio, su diverse piattaforme senza lo stress dell’addestramento vocale o delle registrazioni. Scopri di più su contenuti generati dall’IA nel giornalismo e su come stanno rivoluzionando il settore.

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a video that says boost engagement on it
Come funziona?

Crea un podcast in 4 semplici passaggi

Converti rapidamente i tuoi contenuti scritti in episodi podcast dal suono naturale con il nostro generatore di podcast AI.

Passaggio 1

Carica una foto per il tuo avatar

Inizia caricando una foto nitida per creare il tuo host AI personalizzato. È l’ideale per i video podcast, perché aggiunge un tocco umano.

Passaggio 2

Inserisci uno script o carica un audio

Invia il copione del tuo podcast oppure carica un file audio esistente da migliorare con il nostro generatore di podcast AI.

Passaggio 3

Scegli una voce AI o carica filmati reali

Scegli tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarti perfettamente al tuo tono e alle esigenze del tuo pubblico, il tutto con voci sintetiche dal suono naturale.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo podcast AI

HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voci ed espressioni facciali: esporta e condividi in pochi secondi.

Domande frequenti sul generatore di podcast AI

Che cos'è l'HeyGen AI Podcast Generator?

HeyGen AI Podcast Generator è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che trasforma i tuoi contenuti scritti—come script, post di blog o articoli—in podcast audio o video di qualità professionale. Utilizza voci e avatar AI realistici per produrre episodi coinvolgenti senza bisogno di attrezzatura di registrazione tradizionale.

Posso usare il mio avatar nel podcast?

Sì, HeyGen ti permette di creare un avatar personalizzato caricando una foto nitida. Questo avatar può essere utilizzato per aggiungere un tocco umano ai tuoi video podcast.
Crea presentatori IA coinvolgenti con 105,133,712 avatar generati.

Quali lingue sono supportate?

HeyGen supporta oltre 175 lingue, permettendoti di creare podcast multilingue per raggiungere un pubblico globale.

Posso convertire contenuti audio esistenti in un video podcast?

Sì, puoi caricare file audio esistenti e arricchirli con avatar e elementi visivi basati sull’IA per creare video podcast coinvolgenti.

C’è un costo per utilizzare l’AI Podcast Generator?

HeyGen offre una versione gratuita con funzionalità di base. Le funzionalità avanzate e le esportazioni ad alta risoluzione potrebbero richiedere un abbonamento.

Come posso distribuire i podcast creati con generatori di IA?

Mentre alcuni strumenti di podcast basati sull’IA esportano file audio per piattaforme come Spotify o Apple Podcasts, HeyGen è focalizzato sulla creazione di contenuti video di alta qualità grazie alla sua tecnologia AI Avatar IV. Puoi generare episodi di podcast visivamente coinvolgenti e pubblicarli direttamente su piattaforme video‑first come YouTube, LinkedIn o TikTok, massimizzando la portata e la fidelizzazione degli spettatori.

Esplora altri strumenti basati sull'IA

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.

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