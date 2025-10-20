Con l’HeyGen AI Podcast Generator puoi dire addio alle sessioni di registrazione. Questo strumento rende la creazione di podcast estremamente semplice. Carica il tuo copione, scegli una voce o un avatar e crea all’istante episodi audio di alta qualità. Perfetto per marketer, formatori, creator e aziende che vogliono scalare rapidamente la produzione di contenuti. Trasforma le lezioni in podcast e rendi l’istruzione più accessibile.