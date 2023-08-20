Con gli strumenti video AI di HeyGen, aggiungere sottotitoli e didascalie per migliorare i tuoi contenuti è veloce, semplice ed economico. Questo creatore di video AI ti permette di creare video ricchi di testo con facilità. Incorporando questi elementi, puoi far distinguere i tuoi video, raggiungere un pubblico più ampio e migliorare l'accessibilità.

Utilizzando didascalie e sottotitoli, HeyGen garantisce che i video siano chiari anche quando visualizzati in modalità silenziosa o da persone con difficoltà uditive. Con sottotitoli disponibili in varie lingue, puoi raggiungere un pubblico globale senza ingenti costi di produzione, perfetto per pubblici e regioni diversificate.

I motori di ricerca possono leggere il testo ma hanno difficoltà con i contenuti video. Incorporando sottotitoli e trascrizioni con HeyGen, si migliora la scopribilità dei propri video. Questo rende i video più accessibili e amplia la portata del pubblico con le nostre opzioni di generatore video AI da testo.