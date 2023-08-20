Aggiungi sovrimpressioni di testo chiare e coinvolgenti e sottotitoli ai tuoi video con gli strumenti potenziati dall'IA di HeyGen. Rendi i tuoi contenuti accessibili, aumenta il coinvolgimento dei visualizzatori e migliora la scopribilità nelle ricerche senza editing complesso.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Aggiungi facilmente testo e sottotitoli ai tuoi video
Con gli strumenti video AI di HeyGen, aggiungere sottotitoli e didascalie per migliorare i tuoi contenuti è veloce, semplice ed economico. Questo creatore di video AI ti permette di creare video ricchi di testo con facilità. Incorporando questi elementi, puoi far distinguere i tuoi video, raggiungere un pubblico più ampio e migliorare l'accessibilità.
Utilizzando didascalie e sottotitoli, HeyGen garantisce che i video siano chiari anche quando visualizzati in modalità silenziosa o da persone con difficoltà uditive. Con sottotitoli disponibili in varie lingue, puoi raggiungere un pubblico globale senza ingenti costi di produzione, perfetto per pubblici e regioni diversificate.
I motori di ricerca possono leggere il testo ma hanno difficoltà con i contenuti video. Incorporando sottotitoli e trascrizioni con HeyGen, si migliora la scopribilità dei propri video. Questo rende i video più accessibili e amplia la portata del pubblico con le nostre opzioni di generatore video AI da testo.
Migliori pratiche per aggiungere testo ai video
Per massimizzare l'efficacia dei tuoi sovrimpressioni di testo, segui queste migliori pratiche:
Aumentare il coinvolgimento con video arricchiti di testo
Utilizzando il nostro generatore di video da testo AI, aggiungere testo può aumentare significativamente l'engagement. Quando gli spettatori possono leggere mentre guardano, si connettono meglio con il materiale. Questo porta a tassi di interazione più elevati e a un miglioramento della ritenzione degli spettatori. Video coinvolgenti che presentano sottotitoli multilingue creano esperienze inclusive per vari gruppi culturali, migliorando la loro accessibilità e piacere.
HeyGen è all'avanguardia nella creazione di video alimentati dall'intelligenza artificiale ed è fidata dalle aziende a livello globale per migliorare la loro comunicazione attraverso soluzioni video personalizzate. Che si tratti di media, educazione o comunicazione aziendale, il nostro creatore di video AI ti consente di realizzare contenuti affascinanti che trovano un'ampia risonanza.
Aggiungi testo e didascalie al tuo video in 4 semplici passaggi
Migliora i tuoi video con sovrimpressioni di testo stilizzate, didascalie e sottotitoli potenziati dall'intelligenza artificiale.
Inizia incollando il tuo contenuto, come un post del blog o un annuncio, nell'editor per cominciare il tuo percorso con il nostro generatore di video da testo AI gratuito.
Dalla nostra vasta biblioteca, scegli tra oltre 300 avatar e voci per allinearti con il tuo tono e il tuo pubblico. Questo creatore di video AI elimina la necessità di attori o studi.
Sovrapponi testo o sottotitoli al tuo video. Scegli tra una varietà di font, dimensioni, colori e design di didascalie che si abbinano perfettamente al tuo messaggio e stile visivo. Il nostro generatore di video AI ti permette di creare video di qualità professionale senza sforzo.
Consenti a HeyGen di elaborare il tuo video con miglioramenti testuali fluidi. Scaricare e pubblicare i tuoi contenuti richiede solo pochi minuti—pronto per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo video.
Lo strumento di HeyGen per aggiungere testo ai video ti permette di inserire testo, didascalie e titoli direttamente nei tuoi video dal browser. È progettato per essere semplice ed efficace, anche se non hai esperienza nella modifica video.
Carica il tuo video sulla piattaforma HeyGen, scegli l'opzione testo e poi personalizza il font, il colore, la dimensione e la posizione. Puoi aggiungere più elementi di testo, regolare il loro timing e visualizzare in anteprima le modifiche istantaneamente.
Sì, HeyGen offre una vasta selezione di font, colori e stili di testo. Puoi anche animare il tuo testo, regolare l'allineamento e posizionarlo ovunque sullo schermo.
HeyGen offre sia piani gratuiti che premium. Le funzionalità di base per la modifica del testo possono essere disponibili nella versione gratuita, mentre strumenti più avanzati e opzioni di esportazione sono inclusi nei piani a pagamento.
Assolutamente. HeyGen ti permette di visualizzare in anteprima il posizionamento e lo stile del testo in tempo reale, così puoi apportare modifiche prima di finalizzare il tuo video.
