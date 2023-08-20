Aggiungi testo al video

Aggiungi sovrimpressioni di testo chiare e coinvolgenti e sottotitoli ai tuoi video con gli strumenti potenziati dall'IA di HeyGen. Rendi i tuoi contenuti accessibili, aumenta il coinvolgimento dei visualizzatori e migliora la scopribilità nelle ricerche senza editing complesso.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Fai clic sul video generato
Step 3:Fai clic sul video generato
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Aggiungi facilmente testo e sottotitoli ai tuoi video

Con gli strumenti video AI di HeyGen, aggiungere sottotitoli e didascalie per migliorare i tuoi contenuti è veloce, semplice ed economico. Questo creatore di video AI ti permette di creare video ricchi di testo con facilità. Incorporando questi elementi, puoi far distinguere i tuoi video, raggiungere un pubblico più ampio e migliorare l'accessibilità.

Utilizzando didascalie e sottotitoli, HeyGen garantisce che i video siano chiari anche quando visualizzati in modalità silenziosa o da persone con difficoltà uditive. Con sottotitoli disponibili in varie lingue, puoi raggiungere un pubblico globale senza ingenti costi di produzione, perfetto per pubblici e regioni diversificate.

I motori di ricerca possono leggere il testo ma hanno difficoltà con i contenuti video. Incorporando sottotitoli e trascrizioni con HeyGen, si migliora la scopribilità dei propri video. Questo rende i video più accessibili e amplia la portata del pubblico con le nostre opzioni di generatore video AI da testo.

una donna è seduta su un divano con le parole benvenuti a heygen
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Migliori pratiche per aggiungere testo ai video

Per massimizzare l'efficacia dei tuoi sovrimpressioni di testo, segui queste migliori pratiche:

  • Assicurati un audio di alta qualità per una trascrizione accurata se necessario.
  • Mantieni il tono e il contesto originali utilizzando efficacemente gli strumenti di intelligenza artificiale.
  • Rivedi le traduzioni per cogliere le sfumature culturali che potrebbero richiedere adeguamenti per risuonare meglio con un pubblico diversificato.
uno schermo mostra consigli per convertire testo in video
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Aumentare il coinvolgimento con video arricchiti di testo

Utilizzando il nostro generatore di video da testo AI, aggiungere testo può aumentare significativamente l'engagement. Quando gli spettatori possono leggere mentre guardano, si connettono meglio con il materiale. Questo porta a tassi di interazione più elevati e a un miglioramento della ritenzione degli spettatori. Video coinvolgenti che presentano sottotitoli multilingue creano esperienze inclusive per vari gruppi culturali, migliorando la loro accessibilità e piacere.

HeyGen è all'avanguardia nella creazione di video alimentati dall'intelligenza artificiale ed è fidata dalle aziende a livello globale per migliorare la loro comunicazione attraverso soluzioni video personalizzate. Che si tratti di media, educazione o comunicazione aziendale, il nostro creatore di video AI ti consente di realizzare contenuti affascinanti che trovano un'ampia risonanza.

un video che promuove l'interazione
Come funziona?

Aggiungi testo e didascalie al tuo video in 4 semplici passaggi

Migliora i tuoi video con sovrimpressioni di testo stilizzate, didascalie e sottotitoli potenziati dall'intelligenza artificiale.

Passo 1

Inserisci il tuo script

Inizia incollando il tuo contenuto, come un post del blog o un annuncio, nell'editor per cominciare il tuo percorso con il nostro generatore di video da testo AI gratuito.

Passaggio 2

Scegli un Avatar e una Voce AI

Dalla nostra vasta biblioteca, scegli tra oltre 300 avatar e voci per allinearti con il tuo tono e il tuo pubblico. Questo creatore di video AI elimina la necessità di attori o studi.

Passaggio 3

Aggiungi testo o didascalie

Sovrapponi testo o sottotitoli al tuo video. Scegli tra una varietà di font, dimensioni, colori e design di didascalie che si abbinano perfettamente al tuo messaggio e stile visivo. Il nostro generatore di video AI ti permette di creare video di qualità professionale senza sforzo.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video

Consenti a HeyGen di elaborare il tuo video con miglioramenti testuali fluidi. Scaricare e pubblicare i tuoi contenuti richiede solo pochi minuti—pronto per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo video.

Domande Frequenti sull'Aggiunta di Testo ai Video

Cos'è lo strumento HeyGen per aggiungere testo ai video?

Lo strumento di HeyGen per aggiungere testo ai video ti permette di inserire testo, didascalie e titoli direttamente nei tuoi video dal browser. È progettato per essere semplice ed efficace, anche se non hai esperienza nella modifica video.

Come posso aggiungere testo a un video online utilizzando HeyGen?

Carica il tuo video sulla piattaforma HeyGen, scegli l'opzione testo e poi personalizza il font, il colore, la dimensione e la posizione. Puoi aggiungere più elementi di testo, regolare il loro timing e visualizzare in anteprima le modifiche istantaneamente.

Posso usare diversi font e stili per il mio testo?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di font, colori e stili di testo. Puoi anche animare il tuo testo, regolare l'allineamento e posizionarlo ovunque sullo schermo.

È gratuito aggiungere testo ai video con HeyGen?

HeyGen offre sia piani gratuiti che premium. Le funzionalità di base per la modifica del testo possono essere disponibili nella versione gratuita, mentre strumenti più avanzati e opzioni di esportazione sono inclusi nei piani a pagamento.

Posso visualizzare in anteprima le mie modifiche prima di esportare il video?

Assolutamente. HeyGen ti permette di visualizzare in anteprima il posizionamento e lo stile del testo in tempo reale, così puoi apportare modifiche prima di finalizzare il tuo video.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background