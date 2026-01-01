Le vendite riguardano la creazione di connessioni autentiche. HeyGen rende semplice creare video di vendita personalizzati che catturano l'attenzione, coinvolgono i potenziali clienti e fanno avanzare le trattative senza mai dover registrare un video. Dalle proposte in uscita alle introduzioni pre-chiamata e ai riassunti post-incontro, distinguiti in ogni fase del processo di vendita con video individualizzati. Scopri di più su come utilizzare HeyGen per un approccio di vendita personalizzato.