Programma di affiliazione HeyGen
Guadagna il 20% di commissione.
Ogni cliente. Senza limiti.
Unisciti al nostro programma di affiliazione e guadagna una commissione ricorrente del 20% per i primi 12 mesi su ogni piano Creator o Team a pagamento che riferisci. I referral si qualificano se si iscrivono tramite il tuo link entro 60 giorni.
Informazioni su HeyGen AI - Principali punti di forza
Pubblico di riferimento
Stiamo cercando affiliati il cui pubblico includa creatori, editor video, marketer, agenti immobiliari e professionisti dell'apprendimento e sviluppo—specialmente coloro che sono attivi su YouTube, TikTok o nell'industria cinematografica. Mentre abbracci le tendenze di mercato nella tecnologia video personalizzata, promuovere il nostro programma di affiliazione AI significa aiutare i tuoi follower a scoprire come creare video personalizzati in modo semplice e senza sforzo.
Punti di discussione
Aiuta a diffondere la missione di HeyGen: rendere messaggi video personalizzati e la narrazione visiva accessibili a tutti. Con la crescente domanda di video, colmiamo il divario con la nostra tecnologia video personalizzata. Questo significa che puoi coinvolgere il tuo pubblico in modi innovativi.
Le nostre caratteristiche
HeyGen consente agli utenti di produrre video di alta qualità personalizzati con l'AI—senza bisogno di attori, telecamere o competenze speciali di montaggio. Gli strumenti principali includono testo in video, parlato, traduzione e tecnologia avatar. Puoi sfruttare queste funzionalità per migliorare le tue campagne di email marketing video personalizzate.
Fidato da oltre
Oltre 100.000 clienti
Diventa un affiliato
Come funziona
01
Applica
Invia un modulo rispondendo ad alcune domande per candidarti al nostro programma di affiliazione.
02
Distribuire
Condividi il tuo link esclusivo con il tuo pubblico e monitora le prestazioni in tempo reale tramite Rewardful mentre impieghi strategie di marketing di affiliazione efficaci.
03
Ricevi il pagamento!
Per ogni cliente che porti a HeyGen che soddisfa i termini del nostro programma, guadagnerai una commissione! Trarrai grande vantaggio aiutando gli altri a scoprire soluzioni video personalizzate.
Linee guida legali per affiliati
🚫 Niente auto-segnalazioni
Non puoi riferirti a te stesso o usare il tuo proprio link per ottenere uno sconto.
🚫 Vietato fare offerte su parole chiave di marca
Per garantire pratiche competitive eque, astenersi dal fare offerte su parole chiave di marca come "HeyGen", "Prezzi HeyGen", "heygen.com" o "Prezzi heygen.com" in qualsiasi campagna di ricerca a pagamento relativa al nostro programma di affiliazione AI.
🚫 Vietato travisare
Non impersonare HeyGen o far credere che la tua azienda sia affiliata con HeyGen senza il dovuto permesso.
FAQ
Al momento non abbiamo un limite! Usa il calcolatore qui sopra per esplorare il tuo potenziale di guadagno.
Offriamo una commissione del 20% per i primi 12 mesi di un nuovo abbonamento a pagamento per Creator o Team. Se un utente migliora o riduce il proprio piano nei primi 12 mesi, la commissione del 20% rifletterà tale cambiamento.
No, i tuoi clienti devono registrarsi sui propri dispositivi tramite il tuo link di riferimento affinché tu possa guadagnare il credito di segnalazione.
60 giorni. Se un utente acquista un abbonamento a pagamento HeyGen Creator o Team 60 giorni dopo la prima visita di riferimento, la conversione non verrà più tracciata.
Visita i Termini e Condizioni del Partner di Affiliazione HeyGen. Puoi anche inviarci un'email a [email protected] per maggiori informazioni.
Un programma di affiliazione AI consente agli affiliati di promuovere strumenti di intelligenza artificiale e guadagnare una commissione sulle vendite generate tramite link di riferimento. Scopri come puoi iniziare iscrivendoti oggi sulla piattaforma HeyGen platform today.
Gli affiliati raccomandano strumenti di intelligenza artificiale utilizzando link di riferimento; se qualcuno si registra, l'affiliato guadagna una commissione.
Offrono un alto potenziale di commissione, accesso a tecnologie all'avanguardia e risorse preziose per gli affiliati.
Iscriviti tramite il sito web del programma. Dopo l'approvazione, riceverai dei link affiliati per promuovere i prodotti. Puoi provarlo registrandoti ora sulla piattaforma di HeyGen's platform now.