Avatar IV è un creatore di avatar parlanti di intelligenza artificiale di nuova generazione che trasforma una singola foto in un video completamente animato e realistico. Grazie alla tecnologia avanzata di sincronizzazione labiale AI, il tuo avatar parla con una sincronizzazione vocale naturale, movimenti facciali espressivi e gesti delle mani. Crea contenuti professionali per pubblicità, formazione o social media, senza bisogno di telecamere o attori, in più lingue e formati pronti per l'esportazione.
By clicking 'Generate Video' you agree to HeyGen's terms.
Scopri la potenza di Avatar IV in azione
Scopri come creator, marchi e team utilizzano il creatore di avatar parlanti AI di HeyGen per trasformare le idee in video multilingue che catturano l'attenzione. Ogni vetrina presenta avatar, voci e sincronizzazione labiale senza la necessità di telecamere.
Innovazione integrata in ogni creatore di avatar realistici
Avatar IV offre molto più di un semplice volto parlante. Con avanzate capacità di sincronizzazione labiale AI nei video, gesti espressivi delle mani e opzioni di stile flessibili, puoi creare avatar che risultano sia naturali che coinvolgenti. Che tu voglia un gemello digitale iper-realistico o un personaggio stilizzato, Avatar IV fornisce gli strumenti per costruire la connessione più autentica con il tuo pubblico.
Il tuo avatar parlante dalla foto fa più che parlare; reagisce e trasmette emozioni in base al tuo copione. Sperimenta tempismo naturale, tono e movimento per una consegna coinvolgente che sembra reale.
Arricchisci il tuo creatore di avatar realistici con movimenti espressivi delle mani che si allineano perfettamente con il discorso del tuo avatar. I gesti delle mani sono ideali per enfasi, sottigliezza e narrazione visiva efficace.
Scegli tra cloni iper-realistici o personaggi stilizzati. Il nostro creatore di avatar AI supporta avatar umani, anime e animali sia in formato ritratto che corpo intero.
Con Avatar IV, gli avatar non si limitano a parlare — agiscono. Il modello avanzato risponde al tono e all'emozione, fornendo espressioni realistiche insieme a gesti sincronizzati per una performance veramente umana.
Il cammino verso Avatar IV
Scopri cosa puoi creare con Avatar IV
Esplora esempi reali di video creati con il nostro creatore di avatar parlanti AI. Gli utenti in tutto il mondo stanno trasformando semplici foto e copioni in animazioni coinvolgenti e realistiche con sincronizzazione labiale naturale e movimenti del corpo realistici. Dalle scene cinematografiche ai progetti espressivi di creatore di avatar a corpo intero, queste vetrine evidenziano la potenza dell'IA nel generare contenuti di qualità professionale senza l'uso di telecamere o attori.
Dimostra come Avatar IV si comporta da molteplici angolazioni di ripresa mantenendo la sincronizzazione labiale precisa e l'emozione in movimento. Un esempio perfetto di come la nostra funzionalità di sincronizzazione labiale AI crea una consegna naturale attraverso diverse prospettive.
Mostra un'espressione vocale completa creata a partire da una sola foto e audio. Interamente alimentato da intelligenza artificiale, questo avatar raggiunge un sincronismo labiale perfetto senza la necessità di attori, rendendolo ideale per la formazione, il marketing e la narrazione.
Illustra emozioni realistiche e una voce generata dall'intelligenza artificiale accompagnata da musica originale; tutto creato a partire da una singola immagine. Questo dimostra come un creatore di avatar realistici possa dare vita a foto statiche in modi nuovi.
Presenta un orso AI che presenta le notizie — nessun attore reale, solo un'immagine e uno script.
Crea un cortometraggio AI basato sui meme, con animali parlanti, tagli cinematografici e completa sincronizzazione vocale.
Anche i ritratti disegnati a mano prendono vita — grazie alla generazione stilizzata di Avatar IV.
Inizia a creare con solo una foto
Creare un avatar parlante realistico con Avatar IV richiede solo pochi passaggi. Il nostro creatore di avatar parlanti AI è progettato per rendere il processo fluido, sia che tu voglia una semplice animazione di un ritratto o un'esperienza completa di creazione di avatar a figura intera. Combinando l'input fotografico, la sincronizzazione vocale naturale e il movimento espressivo, puoi generare video di qualità professionale in pochi minuti senza l'uso di telecamere, studi o lunghi cicli di produzione.
Scegli un'immagine nitida di te stesso o del tuo soggetto, che sia un ritratto, una foto a mezzo busto o a figura intera. Migliore è la qualità dell'immagine, più naturale e realistico apparirà l'avatar una volta generato.
Digita il tuo script direttamente nell'editor o carica un file audio. Puoi anche registrare la tua voce. Il nostro generatore di sincronizzazione labiale AI sincronizza il tuo testo o audio con i movimenti del viso e i gesti, assicurando che il tuo avatar parli in modo naturale.
Con un solo clic, Avatar IV trasforma la tua foto in un avatar parlante dinamico. Il video mostrerà immediatamente il sincronismo labiale, le espressioni e i gesti che danno vita al tuo avatar. Esporta in alta risoluzione e condividilo sulle tue piattaforme preferite.
Esplora le funzionalità avanzate di Avatar IV
Avatar IV è molto più di un semplice aggiornamento. Ridefinisce ciò che è possibile fare con gli avatar AI. Dalle immagini più nitide ai gesti realistici, offre un livello di realismo e flessibilità senza precedenti per creatori, aziende e narratori.
Avatar IV non si limita a replicare il discorso; comprende tono, ritmo ed emozione. Il modello genera espressioni facciali naturali e gesti sincronizzati che riflettono la comunicazione umana, creando conversazioni che appaiono autentiche e coinvolgenti a livello emotivo.
Con Avatar IV, gli avatar si muovono con uno scopo. I gesti delle mani sono abbinati in modo intelligente alla traccia vocale, conferendo ad ogni video profondità e sfumature. Che si tratti di spiegare, presentare o raccontare storie, i tuoi avatar saranno espressivi e dinamici.
Avatar IV sblocca nuove possibilità creative. Trasforma uno schizzo, un cartone animato o persino un animale in un avatar parlante ed espressivo. Da umani realistici a personaggi anime e creature fantastiche, puoi creare qualsiasi personaggio e dargli vita con un realismo ad alte prestazioni.
A differenza dei modelli precedenti, Avatar IV può generare avatar a partire da teste inclinate, profili e pose angolate. Questa flessibilità garantisce resi accurati e naturali, anche con foto di input complesse, offrendoti piena libertà creativa nell'uso di materiale sorgente vario.
Avatar IV è il motore avanzato di avatar AI di HeyGen che crea avatar parlanti realistici a partire da una singola foto, con sincronizzazione vocale, espressioni facciali e gesti delle mani. Puoi iniziare a esplorare le potenzialità di HeyGen gratuitamente registrandoti qui.
HeyGen utilizza un motore AI per animare foto statiche con sincronizzazione vocale, espressioni facciali e gesti, richiedendo solo uno script e un'immagine.
Sì, gli avatar di HeyGen supportano vari stili come iper-realistico, anime e animali, offrendo flessibilità nel design degli avatar.
No, non hai bisogno di una telecamera; Avatar IV genera un video usando solo una foto e uno script.
HeyGen localizza i video adattando i contenuti a diverse lingue e culture, garantendo allo stesso tempo un discorso naturale e un perfetto sincronismo labiale.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.