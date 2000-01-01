Casa Avatar AI Avatar IV

Presentazione di Avatar IV, il modello di Avatar AI più realistico mai creato

Avatar IV è un creatore di avatar parlanti di intelligenza artificiale di nuova generazione che trasforma una singola foto in un video completamente animato e realistico. Grazie alla tecnologia avanzata di sincronizzazione labiale AI, il tuo avatar parla con una sincronizzazione vocale naturale, movimenti facciali espressivi e gesti delle mani. Crea contenuti professionali per pubblicità, formazione o social media, senza bisogno di telecamere o attori, in più lingue e formati pronti per l'esportazione.