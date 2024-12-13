HeyGen FAQ
Domande Frequenti (FAQ).
Riguardo agli strumenti video e avatar di HeyGen AI
Scopri tutto ciò che ti serve riguardo al generatore di video AI di HeyGen, al generatore di avatar AI e agli strumenti di traduzione e localizzazione AI. Immergiti a fondo per massimizzare il potenziale di HeyGen, il miglior generatore di video AI.
Cos'è HeyGen?
HeyGen è una piattaforma video leader alimentata dall'intelligenza artificiale e il miglior generatore di video AI. Permette agli utenti di creare video generati dall'AI di alta qualità con estrema facilità. Dagli avatar AI realistici alla clonazione vocale AI versatile, HeyGen consente a imprese e creatori di migliorare la loro produzione video con notevole semplicità. Questa piattaforma può migliorare significativamente l'efficienza, la creatività e la convenienza economica nella produzione video.
Come creare un Avatar AI?
Trasformati in un avatar parlante e realistico utilizzando la piattaforma di HeyGen. Questo creatore di video AI ti permette di creare video dinamici in cui il tuo avatar non solo parla utilizzando la tecnologia di voice over AI, ma si muove e agisce anche per riflettere perfettamente le tue espressioni e gesti naturali. Con questa funzionalità, gli utenti possono facilmente generare video AI che sono sia coinvolgenti che realistici. Scopri la versatilità degli avatar AI e le loro diverse applicazioni.
Come accedere all'API di HeyGen?
HeyGen offre un servizio API che fornisce funzionalità e capacità simili a quelle presenti nella nostra applicazione web. Questo permette agli utenti di integrare gli strumenti migliori per la generazione di video AI e di utilizzarli nei propri flussi di lavoro, aumentando la produttività in vari progetti. Puoi integrare e automatizzare i flussi di lavoro in modo fluido utilizzando l'API di HeyGen.
Informazioni su HeyGen
HeyGen è uno strumento video online con avatar parlanti AI integrati che liberano la creatività delle persone rimuovendo le costose barriere della tradizionale ripresa e montaggio video.
Scegli un avatar, digita lo script che desideri e clicca 'invia' per creare un video portavoce perfetto in pochi minuti!
Avrai un'esperienza migliore con HeyGen su PC, ma abbiamo creato una pagina speciale per gli utenti mobile per realizzare una demo video.
HeyGen ha sviluppato una versione HeyGen lite per il browser Google Chrome che può essere aggiunta cliccando su questo link:
Come creare video su HeyGen?
Ci sono tre modi per creare una tela video su HeyGen
Opzione 1: Da zero. Passa il mouse sul pulsante '+Crea Video' nell'angolo in alto a destra dell'applicazione web. Vedrai una selezione di video verticali e orizzontali.
Opzione 2: Da un modello. Esplora la nostra libreria di modelli video, trova quello che si adatta alle tue esigenze e clicca sul pulsante '+ Usa questo Modello'.
Opzione 3: Da un avatar. Sfoglia la nostra lista di avatar e seleziona l'avatar AI che preferisci. La pagina aprirà una finestra che ti inviterà a creare un video.
Ogni scena consente la presenza di un personaggio. Puoi aggiungere più avatar avendo personaggi diversi in scene diverse.
L'effetto di transizione apparirà solo all'incrocio di due scene. Clicca il pulsante '...' nell'angolo in alto a destra della scena, e potrai regolare gli effetti.
HeyGen salverà automaticamente la bozza del video, e potrai trovarla nella sezione 'bozze' della scheda 'video'.
Fai clic sul pulsante '☑️ Invia' nell'angolo in alto a destra, il video verrà inviato per la generazione. Puoi controllare il suo avanzamento nella scheda 'Video'.
Una volta generato il video, puoi esportarlo cliccando sul pulsante 'download' nella scheda 'Il Mio Video'
Se non hai ancora inviato il tuo video, c'è una freccia di ripristino nella parte superiore della schermata di modifica. Cliccala per annullare la tua azione precedente. Dopo che il tuo video è stato inviato con successo, dovrai creare un clone per modificarlo. Dalla scheda 'I miei video', scegli il pulsante '...' sul video desiderato e poi clicca 'Duplica'.
Dipende dal numero di video in elaborazione. Quando ci sono molti utenti che inviano video contemporaneamente, potrebbe richiedere più tempo del solito. Gli utenti con piani a pagamento hanno la priorità nel tempo di elaborazione. Se ci vuole un tempo insolitamente lungo o si verifica un errore, si prega di contattarci tramite il pulsante 'aiuto'.
Informazioni sull'avatar IA
Gli Avatar Personalizzati vengono generati automaticamente e richiedono solo pochi minuti! Un Avatar Studio, che è curato professionalmente dal nostro team, può richiedere fino a 7 giorni dal principio alla fine.
Per animare il tuo Avatar affinché legga il tuo script sarà necessario che l'AI elabori e crei il tuo video. Puoi ascoltare in anteprima l'audio, ma per vedere risultati come il sincronismo labiale dell'Avatar e i gesti, dovrai prima inviare il tuo video per l'elaborazione.
Attualmente, non sei in grado di controllare i gesti e i movimenti. Un'opzione alternativa è scegliere un avatar con gesti naturali che si allineino al tuo copione o caso d'uso.
Prezzo, Condizioni & Privacy
Il costo dell'abbonamento mensile viene addebitato ogni mese sul tuo metodo di pagamento, mentre quello annuale viene addebitato una volta all'anno.
Il costo mensile effettivo dell'abbonamento annuale è inferiore a quello dell'abbonamento mensile.
Proprietà e diritto d'autore
Se sei un abbonato pagante di HeyGen, allora sei proprietario dei video che generi, a condizione che tu rispetti i Termini di Servizio di HeyGen. Se utilizzi una versione gratuita di HeyGen, manteniamo la proprietà dei video che generi, ma ti è consentito utilizzare tali video per scopi non commerciali, a condizione che tu rispetti i Termini di Servizio di HeyGen. Consulta i Termini di Servizio di HeyGen per una discussione più dettagliata riguardo le regole di proprietà e uso dei contenuti generati utilizzando HeyGen.
