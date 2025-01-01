Prezzi delle API

Gratuito

0$/mese

Prova l'API HeyGen gratuitamente e senza alcun impegno, rendendola un punto di partenza ideale per chiunque esplori la tecnologia di creazione video AI.

10 Gratis

crediti / mese

Ambito di base dell'API
  • Crea un avatar con le foto
  • Crea video da zero
  • Crea video da modelli
  • Recupera elenchi di avatar, voci, modelli
  • Filigrana inclusa

Pro

99 dollari al mese

Per prodotti con utilizzo medio e personalizzazione del marchio, il nostro piano Pro è perfetto per le aziende che utilizzano in modo efficiente il nostro listino prezzi per API video.

100

crediti

Include
  • Tutto gratis
  • Filigrana rimossa
1 credito equivale a:
  • 1 minuto di video avatar generato
  • o 10 secondi di Avatar IV API

Scala

330 dollari/mese

Per i prodotti che richiedono una maggiore portata internazionale e una crescita scalabile, il nostro piano Scale offre funzionalità robuste su misura per le innovazioni nella generazione di video AI.

660

crediti

Include
  • Tutto in Pro
  • API per la traduzione di video
  • Correttore automatico API
  • Rinnovo automatico
1 credito equivale a:
  • Traduzione di video di 20 secondi
  • Come la versione Pro su altri prodotti

Impresa

Parliamo

Per prodotti che necessitano di un utilizzo personalizzato e servizi ad alte prestazioni, la nostra opzione Enterprise è progettata per soddisfare tutte le esigenze in modo fluido. Scopri i vantaggi dell'utilizzo dell'IA nella produzione video.

Personalizzato

Include
  • Tutto in Scala
  • Scalabilità personalizzata
  • Supporto dedicato per sviluppatori
  • API per la creazione di avatar video

Piani

Confronta i piani e le funzionalità dei prezzi delle API

Gratuito
Inizia →
Per
Inizia →
Scala
Inizia →
Impresa
Prenota un incontro →
Accesso all'API di Generazione Video
Accesso all'API di Traduzione Video
Accesso all'API dell'Avatar Interattivo
Portale per Sviluppatori
Modelli di Avatar AI all'avanguardia
Importazione Clone Voce AI ElevenLabs
Assistenza via Email
Rinnovo Automatico
Sconti per volume
Sicurezza e conformità di livello aziendale
Supporto tramite Canale Slack Privato
Concorrenza API personalizzata

Domande frequenti sui prezzi delle API

Cosa è incluso nel piano API gratuito?

Il piano gratuito offre 10 crediti per gli strumenti video AI di HeyGen, generazione di video, traduzione e accesso agli avatar, ideale per testare la piattaforma. Inizia a esplorare la piattaforma HeyGen gratuitamente e scopri le possibilità trasformative.

Come funzionano i crediti tra diversi piani?

I crediti possono generare video e avatar AI: Pro offre 100 crediti al mese, Scale ne offre 660 e i piani Enterprise sono personalizzati. Scopri di più sulla scelta del piano giusto qui.

Qual è il costo per credito in ciascun piano a pagamento?

In Pro, $99 per 100 crediti = $0,99 a credito; Scale: $330 per 660 crediti = $0,50 a credito. Approfitta di queste opzioni di prezzo competitive con HeyGen.

Come faccio a sapere quale piano è giusto per me?

Scegli Pro per progetti di media scala o branding occasionale; Scale è adatto alla creazione regolare di contenuti; Enterprise è per esigenze avanzate. Scopri di più su quale piano soddisfa le tue esigenze qui.

Posso passare da Pro a Scale o Enterprise in seguito?

Sì, puoi aggiornare in qualsiasi momento per ottenere più crediti, ridurre i costi e accedere a funzionalità avanzate come la concorrenza esplorando le diverse opzioni di abbonamento.

Quali funzionalità sono esclusive per i piani Scale ed Enterprise?

Il piano Scale include supporto via email e sconti; il piano Enterprise offre supporto premium, SLA e avatar personalizzati. Leggi i vantaggi dell'utilizzo dell'IA nella produzione video per questi piani.

Che tipo di assistenza ricevo con ogni piano?

Gratuito: Portale per sviluppatori; Pro: Supporto di base; Scale: Supporto via email; Enterprise: Supporto Slack premium e SLA. Assicurati di scegliere un piano che fornisca il supporto di cui hai bisogno.

Posso risparmiare scegliendo un piano superiore?

Sì, i piani superiori riducono il costo per credito e forniscono accesso a funzionalità di valore. Ottimizza il tuo budget scegliendo un piano che aumenta il valore e la funzionalità.

I crediti non utilizzati vengono trasferiti al mese successivo?

No, i crediti si azzerano ogni mese, quindi scegli il piano che corrisponde al tuo utilizzo. Pianifica con saggezza per massimizzare i tuoi crediti ogni mese.

Cosa offre il piano Enterprise che gli altri non offrono?

Enterprise offre avatar personalizzati, SLA, concorrenza API e supporto alla generazione di contenuti critici. Scopri di più attraverso una consulenza per determinare se Enterprise soddisfa le tue esigenze di innovazione.

