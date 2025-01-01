Trova i migliori piani di prezzo API per le tue esigenze
Oltre 100.000 aziende creano contenuti coinvolgenti con gli strumenti video AI di HeyGen e le piattaforme—non è necessaria una telecamera o una troupe. I nostri diversi piani di prezzo e vantaggi API assicurano che tu possa trovare l'opzione perfetta per le esigenze del tuo progetto.
0$/mese
Prova l'API HeyGen gratuitamente e senza alcun impegno, rendendola un punto di partenza ideale per chiunque esplori la tecnologia di creazione video AI.
10 Gratis
crediti / mese
99 dollari al mese
Per prodotti con utilizzo medio e personalizzazione del marchio, il nostro piano Pro è perfetto per le aziende che utilizzano in modo efficiente il nostro listino prezzi per API video.
100
crediti
330 dollari/mese
Per i prodotti che richiedono una maggiore portata internazionale e una crescita scalabile, il nostro piano Scale offre funzionalità robuste su misura per le innovazioni nella generazione di video AI.
660
crediti
Parliamo
Per prodotti che necessitano di un utilizzo personalizzato e servizi ad alte prestazioni, la nostra opzione Enterprise è progettata per soddisfare tutte le esigenze in modo fluido. Scopri i vantaggi dell'utilizzo dell'IA nella produzione video.
Personalizzato
Featured customer story
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."
Steve Sowrey
Learning Media Designer presso Miro
10x
aumento della velocità di produzione video
5x
aumento della creazione di video
Confronta i piani e le funzionalità dei prezzi delle API
Gratuito
Per
Scala
Impresa
Accesso all'API di Generazione Video
Accesso all'API di Traduzione Video
Accesso all'API dell'Avatar Interattivo
Portale per Sviluppatori
Modelli di Avatar AI all'avanguardia
Importazione Clone Voce AI ElevenLabs
Assistenza via Email
Rinnovo Automatico
Sconti per volume
Sicurezza e conformità di livello aziendale
Supporto tramite Canale Slack Privato
Concorrenza API personalizzata
Il piano gratuito offre 10 crediti per gli strumenti video AI di HeyGen, generazione di video, traduzione e accesso agli avatar, ideale per testare la piattaforma. Inizia a esplorare la piattaforma HeyGen gratuitamente e scopri le possibilità trasformative.
I crediti possono generare video e avatar AI: Pro offre 100 crediti al mese, Scale ne offre 660 e i piani Enterprise sono personalizzati. Scopri di più sulla scelta del piano giusto qui.
In Pro, $99 per 100 crediti = $0,99 a credito; Scale: $330 per 660 crediti = $0,50 a credito. Approfitta di queste opzioni di prezzo competitive con HeyGen.
Scegli Pro per progetti di media scala o branding occasionale; Scale è adatto alla creazione regolare di contenuti; Enterprise è per esigenze avanzate. Scopri di più su quale piano soddisfa le tue esigenze qui.
Sì, puoi aggiornare in qualsiasi momento per ottenere più crediti, ridurre i costi e accedere a funzionalità avanzate come la concorrenza esplorando le diverse opzioni di abbonamento.
Il piano Scale include supporto via email e sconti; il piano Enterprise offre supporto premium, SLA e avatar personalizzati. Leggi i vantaggi dell'utilizzo dell'IA nella produzione video per questi piani.
Gratuito: Portale per sviluppatori; Pro: Supporto di base; Scale: Supporto via email; Enterprise: Supporto Slack premium e SLA. Assicurati di scegliere un piano che fornisca il supporto di cui hai bisogno.
Sì, i piani superiori riducono il costo per credito e forniscono accesso a funzionalità di valore. Ottimizza il tuo budget scegliendo un piano che aumenta il valore e la funzionalità.
No, i crediti si azzerano ogni mese, quindi scegli il piano che corrisponde al tuo utilizzo. Pianifica con saggezza per massimizzare i tuoi crediti ogni mese.
Enterprise offre avatar personalizzati, SLA, concorrenza API e supporto alla generazione di contenuti critici. Scopri di più attraverso una consulenza per determinare se Enterprise soddisfa le tue esigenze di innovazione.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale per video più innovativa.