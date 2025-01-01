La sfida

Un componente principale della strategia di marketing di trivago è dedicato alla creazione di spot televisivi mirati.

I team di Jean e João collaborano strettamente su questi progetti dall'idea iniziale attraverso la produzione fino al montaggio finale. Sebbene in passato abbiano lavorato con case di produzione, la maggior parte del loro lavoro è realizzata internamente.

Le loro squadre si sono trovate di fronte a una sfida significativa nel trovare un modo efficiente in termini di tempo e costi per localizzare gli annunci in 30 mercati, tutti con lingue e dialetti diversi.

Per farlo, dovevano trovare una persona che parlasse più lingue e che potesse attrarre ogni singolo mercato. Questo processo comportava una ricerca costosa e che richiedeva tempo, oltre a un significativo impegno nella post-produzione per modificare i dettagli più fini dei loro accenti, il che aumentava i costi complessivi. Nonostante l'utilizzo di effetti di voiceover, il prodotto finale non trasmetteva efficacemente il messaggio che trivago aveva in mente.

Volevano mantenere una persona come volto del marchio trivago in tutte le lingue e avevano bisogno di una piattaforma che semplificasse questo lungo processo.

Dopo aver testato molteplici piattaforme di intelligenza artificiale generativa, trivago ha scoperto HeyGen.

La soluzione

Utilizzando la tecnologia di HeyGen, il team di trivago ha abbandonato il costoso piano di ricerca di un singolo attore in grado di soddisfare tutte le loro esigenze di nicchia e atipiche. Invece, trivago ha trovato una soluzione software completa che offriva tutto ciò di cui avevano bisogno e oltre.

All'inizio, i team si sono trovati di fronte a una scadenza fissa per la consegna commerciale che non poteva essere posticipata senza incorrere in ulteriori costi di tempo e finanziari. Convinto della capacità di HeyGen di gestire la produzione, trivago ha deciso di utilizzare la tecnologia per la prima volta.

Il team di HeyGen si è dimostrato reattivo e ha sapientemente dato priorità a tutti i cambiamenti necessari, navigando con successo tra i diversi fusi orari e facilitando le consegne tempestive.

Nonostante numerosi aggiustamenti a metà produzione e una tempistica estremamente ristretta, il team di trivago ha deciso di rischiare con HeyGen, e il risultato è stato un successo.

I risultati

“Abbiamo fatto test con altre aziende e HeyGen è sempre stata al top per qualità. Siamo stati molto trasparenti con il loro team fin dall'inizio perché eravamo in una situazione ad alto rischio e alta ricompensa, dove facevamo questo per la prima volta e abbiamo riposto molta fiducia in loro e ha ripagato completamente," ha detto João.

Dopo aver utilizzato HeyGen per meno di un anno, gli impatti sia sui costi che sui tempi sono stati significativi.

La tecnologia ha ridotto i tempi di post-produzione della metà, facendo risparmiare alle squadre in media 3-4 mesi.

Gli annunci pubblicitari sono stati localizzati con successo in 15 località in tre mesi, un risultato che non sarebbe stato possibile senza HeyGen.

Utilizzando la funzionalità di sintesi vocale di HeyGen

La funzione di sintesi vocale permette a trivago di localizzare rapidamente i contenuti per i mercati di destinazione in tutto il mondo.

In meno di un anno dall'utilizzo di HeyGen, trivago ha accumulato spot televisivi in 30 regioni.