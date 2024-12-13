Localizzazione linguistica IA
Valorizza i tuoi contenuti con la localizzazione linguistica
La localizzazione linguistica connette, non si limita a tradurre. Il tuo contenuto, la tua voce, viene adattato naturalmente per qualsiasi pubblico. Dalle campagne di marketing ai video di formazione, la localizzazione multilingue dei video garantisce che il tuo messaggio sembri come se fosse stato creato appositamente per loro. La localizzazione dei video è essenziale per la comunicazione globale. Ti permette di condividere la tua storia in tutto il mondo rispettando le culture e le lingue locali.
Localizzazione IA
Porta i tuoi contenuti a livello globale.
Rendi ogni video naturale come se fosse originale.
HeyGen trasforma la localizzazione dei video con intelligenza artificiale all'avanguardia per garantire che il tuo messaggio risulti naturale in qualsiasi lingua. Con la localizzazione a un clic, la scalabilità diventa senza sforzo. Questo ti aiuta a connetterti con il pubblico globale mantenendo l'autenticità culturale. La localizzazione linguistica AI non è solo una tendenza; è la via da seguire per i comunicatori moderni.
Dialetti multipli per un impatto nel mondo reale
Il dialetto giusto fa tutta la differenza. Che si tratti di spagnolo argentino o spagnolo messicano, adattare il contenuto al dialetto corretto garantisce chiarezza e rilevanza culturale. La localizzazione linguistica fa sì che il tuo messaggio risuoni in ogni angolo del mondo.
Localizzazione con un solo clic per qualsiasi lingua
Converti istantaneamente i tuoi video in oltre 70 lingue utilizzando la precisa tecnologia di sincronizzazione labiale AI. Con la traduzione AI e gli strumenti di traduzione video, connettiti in modo naturale con il tuo pubblico e costruisci fiducia oltre i confini. La nostra opzione gratuita di traduttore video è perfetta per i creatori che necessitano di traduzioni rapide.
Suona come te in ogni lingua
Mantieni intatte la tua voce unica, il tono e la personalità. La sintesi vocale alimentata dall'IA garantisce l'adattamento dei contenuti culturali preservando la tua autenticità. La traduzione linguistica IA ti aiuta a mantenere l'identità del marchio in ogni mercato.
Studio di Caso: Risultati Chiave di Trivago
“Abbiamo fatto test con altre aziende, e il generatore di video AI di HeyGen è sempre stato il migliore per qualità. Abbiamo comunicato in modo trasparente, fidandoci del loro team durante la nostra situazione ad alto rischio e alta ricompensa, e ha completamente ripagato.” - João Laureano, Direttore Creativo
João Laureano, Direttore Creativo
Localizzazione di video
Cos'è la localizzazione linguistica?
Parla subito la lingua locale.
La localizzazione linguistica va oltre la semplice traduzione. Garantisce che i contenuti video sembrino naturali adattandosi alla cultura, alla lingua e alle espressioni locali. Le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale permettono ai marchi di creare contenuti video multilingue coinvolgenti che sembrano veramente nativi e che risuonano con i mercati globali.
Riadatta vecchi video per un pubblico globale
Carica qualsiasi video e la localizzazione video alimentata da intelligenza artificiale lo trasformerà in qualsiasi lingua. Se hai una vasta libreria di contenuti, automatizza il processo con la nostra API per un contenuto video multilingue e senza interruzioni su larga scala. Questo offre un modo conveniente ed efficiente per implementare la localizzazione video.
La tua voce in oltre 70 lingue e 175 dialetti
Carica qualsiasi video e il nostro traduttore linguistico AI può trasformarlo in qualsiasi lingua. Questa capacità crea opportunità per i creatori di contenuti che cercano di raggiungere un pubblico più ampio.
Pronto per i Social Media
Il tuo contenuto non è solo localizzato; è perfettamente preparato per piattaforme come YouTube, TikTok o dove il tuo pubblico interagisce. La traduzione video semplificata permette al tuo marketing di incontrare i consumatori dove si trovano.
Traduzione IA
Parla ogni lingua.
Il tuo avatar parla perfettamente qualsiasi lingua.
Diventa l'eroe del tuo universo di contenuti con il tuo gemello digitale. Il tuo avatar non si limita a replicare i tuoi gesti, espressioni e personalità: li esalta. La traduzione linguistica AI aumenta il coinvolgimento, permettendoti di creare, coinvolgere e ispirare gli utenti, tutto senza bisogno di una pausa caffè!
Dialetti
Parla naturalmente in qualsiasi dialetto regionale
Che si tratti di francese parigino o portoghese brasiliano, i tuoi video suoneranno autentici. La localizzazione linguistica basata sull'IA garantisce che ogni voce risuoni con il pubblico locale.
Cultura
Adattamento culturale che va oltre la traduzione
Il tuo contenuto fa più che cambiare parole: apprende il gergo, gli idiomi e le espressioni culturali che creano fiducia. L'adattamento dei contenuti culturali significa che ogni video sembra nativo, rendendo la localizzazione linguistica più efficace.
Sincronizzazione labiale
Sincronizzazione labiale AI per un abbinamento perfetto della parlata
Dite addio a parole e movimenti labiali non corrispondenti. La tecnologia di sincronizzazione labiale AI crea una sincronizzazione del discorso perfettamente temporizzata e naturale in diverse lingue, migliorando l'esperienza dello spettatore.
Localizzazione di video
Parla al mondo.
Oltre 70 lingue, più di 175 dialetti
Converti qualsiasi video in oltre 70 lingue e 175 dialetti utilizzando la traduzione video guidata dall'IA, inclusi i servizi gratuiti di traduttore video. Non c'è bisogno di doppiaggio o attori vocali: solo la creazione di avatar digitali autentici che mantengono intatta la tua voce. Ecco come funziona efficacemente la localizzazione linguistica.
Varianti della lingua spagnola
Argentina (Dialect)
Bolivia (Dialect)
Chile (Dialect)
Colombia (Dialect)
Costa Rica (Dialect)
Cuba (Dialect)
Dominican Republic (Dialect)
Ecuador (Dialect)
El Salvador (Dialect)
Mexico (Dialect)
Varianti della lingua cinese
Cantonese Traditional (Dialect)
Jilu Mandarin Simplified (Dialect)
Mandarin Simplified (Dialect)
Northeastern Mandarin (Dialect)
Southwestern Mandarin (Dialect)
Taiwanese Mandarin (Dialect)
Wu Simplified (Dialect)
Zhongyuan Mandarin Henan (Dialect)
Varianti della lingua inglese
United States (Dialect)
Australia (Dialect)
Canada (Dialect)
Hong Kong SAR (Dialect)
India (Dialect)
Ireland (Dialect)
Kenya (Dialect)
New Zealand (Dialect)
Nigeria (Dialect)
South African (Dialect)
Traduzioni di fiducia
Non ci limitiamo a scambiare lingue. Catturiamo accenti locali, toni e modelli di discorso per garantire una comunicazione autentica ovunque.
Pronuncia Perfetta
Se qualcosa non suona bene, carica semplicemente una registrazione vocale e l'IA imparerà la tua pronuncia perfetta. Questa funzionalità arricchisce i tuoi contenuti con un tocco personale.
Sempre in linea con il marchio
Possiamo applicare il tono del tuo marchio: basta comunicarci lo stile di voce e la pronuncia delle parole importanti e dei nomi aziendali.
Usa il nostro X Bot per tradurre la tua cronologia
Tagga @HeyGenLabs su X per tradurre i video. È semplice. Tagga @HeyGenLabs con la tua lingua preferita come risposta al post originale. Riceverai una notifica da X quando avremo pubblicato il tuo video tradotto. Abbastanza pratico, vero?
Tipi di Avatar
Infinite modalità per personalizzare il tuo avatar.
Clona te stesso, genera con l'AI o scegli dalla nostra libreria di avatar predefiniti.
Clona te stesso per creare un gemello digitale. Genera un avatar che non esiste con l'intelligenza artificiale. Trova un avatar della comunità. Oppure scegli dalla nostra biblioteca di immagini. Abbiamo oltre 500 avatar tra cui scegliere.
Avatar IV
Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar, for humans, pets, aliens or anything you can imagine.
Avatar Video
A video avatar enables you to be in two places at the same time, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.
Avatar Fotografico
Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.
Avatar Generativo
Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts, perfect for businesses, social media, and more.
Avatar Interattivo
Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real-time, making virtual interactions feel more authentic.
Domande Frequenti sulla Localizzazione Linguistica IA
La localizzazione linguistica adatta i contenuti ai contesti culturali e linguistici, aumentando il coinvolgimento e l'autenticità nei mercati globali. HeyGen utilizza intelligenza artificiale all'avanguardia per fornire video che suonano naturali e culturalmente appropriati in oltre 70 lingue e 175 dialetti. Provalo gratuitamente qui.
La tecnologia di sincronizzazione labiale guidata dall'IA garantisce una sincronizzazione accurata della parola nei video tradotti, rendendo la comunicazione naturale e costruttiva di fiducia senza la necessità di doppiaggio manuale. Inizia ad usarla gratuitamente con HeyGen qui.
HeyGen ti permette di creare avatar digitali realistici in grado di replicare gesti ed espressioni per contenuti di marketing personalizzati e coinvolgenti. Esplora altre opzioni qui.
L'adattamento culturale va oltre la traduzione integrando espressioni locali e sfumature culturali, migliorando la fiducia e il coinvolgimento del pubblico. Scopri di più sui vantaggi di HeyGen qui.
Sì, HeyGen supporta diversi dialetti, come lo spagnolo argentino o lo spagnolo messicano, garantendo chiarezza e rilevanza culturale per un pubblico variegato. Provalo gratuitamente qui.