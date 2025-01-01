Immediatamentecreare e localizzare video di formazione

HeyGen aiuta i team di Apprendimento e Sviluppo (L&D) a creare video formativi in pochi minuti sostituendo la produzione tradizionale con avatar alimentati da intelligenza artificiale. Invece di impiegare settimane nella stesura, riprese e montaggio, è sufficiente:
- Inserisci il tuo script o carica il materiale didattico esistente.
- Scegli un avatar e una voce AI che rappresentino al meglio il tuo marchio.
- Genera un video istantaneamente con discorso sincronizzato, immagini e sincronizzazione labiale naturale.
Il risultato è un contenuto formativo di qualità professionale prodotto su larga scala—senza l'uso di telecamere, studi o costose riprese aggiuntive. HeyGen rende inoltre semplice aggiornare e tradurre i video in pochi minuti, così i team possono mantenere il materiale formativo rilevante per un pubblico globale.