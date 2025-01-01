Background decoration

Immediatamentecreare e localizzare video di formazione

Progettata per l'apprendimento e lo sviluppo (L&D), la piattaforma video AI di HeyGen trasforma ogni fase del ciclo di vita della formazione per fornire contenuti di formazione coinvolgenti, scalabili e localizzati in oltre 175 lingue e dialetti.

4.8
Oltre 1.000 recensioni
Privato e Sicuro
|Controlli di Governance dell'IA
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Quadro per la Privacy dei Dati
|Standard del Regolamento sull'IA
Le aziende leader a livello mondiale si affidano a HeyGen
Perché HeyGen

L'unica piattaforma video AI che innova la formazione ad ogni passo

Coinvolgente ed efficace

Accelerate la creazione di contenuti e trasformate i contenuti statici in video dinamici guidati da avatar con strumenti come la conversione di PPT/PDF in video, modelli personalizzabili modificabili e registrazione dello schermo direttamente sulla piattaforma.

Veloce ed economico

Con la piattaforma video AI di HeyGen, puoi creare video di formazione dinamici, personalizzati e interattivi senza sforzo per ridurre i tempi e i costi di produzione senza compromettere la qualità.

Localizzato su larga scala

Traduci istantaneamente i materiali di formazione in oltre 175 lingue e dialetti con correzione automatica integrata, migliorando l'accessibilità e coinvolgendo gli studenti nella lingua da loro scelta.

Facile da aggiornare

Modifica i video esistenti per riflettere nuove politiche, cambiamenti del prodotto o processi aggiornati, aiutandoti a mantenere i contenuti accurati senza costose riprese o modifiche che richiedono molto tempo.

Consegna flessibile

Condividi facilmente video o aggiungili a qualsiasi LMS per una formazione flessibile e on-demand. Con l'esportazione SCORM, puoi integrare i contenuti in modo fluido e monitorare i tassi di completamento.

Storie dei clienti

Il prodotto in più rapida crescita su G2 per un motivo

customer story

90%

tasso di completamento del video

customer story

25%

aumento dei tassi di completamento

customer story

10x

aumento della velocità di produzione video

customer story

10-15

lingue per video

customer story

80%

riduzione dei costi di traduzione

customer story

€1,000

risparmiato per minuto di video

Key features

Funzionalità progettate per ottimizzare la formazione

Casi d'uso in evidenza

Genera un impatto di apprendimento concreto per qualsiasi formazione

Dall'onboarding e la conformità allo sviluppo delle competenze globali, HeyGen consente ai team di formazione di lanciare corsi personalizzati e multilingue in poche ore.

Integrazione e sviluppo dei dipendenti

Integrazione e sviluppo dei dipendenti

Accogliete i nuovi assunti con video coinvolgenti e personalizzati e fornite contenuti di sviluppo continuo che si espandono con la crescita dei team.

Formazione sulla conformità

Formazione sulla conformità

Forma i nuovi dipendenti e mantieni aggiornati quelli esistenti sui cambiamenti normativi. Assicura la conformità globale con contenuti facilmente localizzabili.

Formazione specifica per ruolo

Formazione specifica per ruolo

Assicurati che i team specializzati acquisiscano le competenze e la conoscenza necessarie per rappresentare la tua azienda con fiducia.

Da mesi di produzione a minuti di formazione

Prima di HeyGen

Produzione video costosa con tempi di realizzazione lunghi

Capacità di localizzazione limitate

Diapositive statiche che non riescono a catturare l'attenzione

Formazione generica adatta a tutti

Doloroso aggiornare i contenuti dopo il lancio

Dopo HeyGen

Allenamento personalizzato pronto in pochi minuti

Localizza in oltre 175 lingue e dialetti

Video coinvolgenti che aumentano la comprensione

Contenuti specifici per ruolo per ogni apprendente

Video aggiornati istantaneamente per riflettere le modifiche

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

Gli standard più elevati di Fiducia
& Sicurezza

In HeyGen, crediamo che la tecnologia AI rivoluzionaria debba essere accompagnata fin dall'inizio dagli standard più elevati di sicurezza ed etica. Il nostro team dedicato a Fiducia & Sicurezza garantisce che i tuoi dati siano protetti e che la nostra intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico.

Sicurezza robusta

Sicurezza robusta

Dall'upload iniziale alla consegna finale, i tuoi dati sono protetti da protocolli leader del settore.

Conformità certificata

Conformità certificata

Completamente conforme agli standard SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework e AI Act.

Miglioramento continuo

Miglioramento continuo

Le nostre pratiche di sicurezza si evolvono proattivamente per anticipare e mitigare le minacce emergenti.

eBook

Risorse

Osservazioni dal rapporto L&D del 2025

Approfondimenti sul rapporto L&D 2025

Questo rapporto esamina come la tecnologia video AI sia diventata una soluzione trasformativa per varie sfide nell'apprendimento e sviluppo (L&D) e nella formazione, presentando un caso convincente per il video AI come strumento strategico.

Scala la formazione con i video AI

Scala la formazione con i video AI

Questa guida pratica aiuta i professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo a scalare i programmi di formazione ed esplora come i team possono creare contenuti di formazione coinvolgenti, multilingue e aggiornati rapidamente e in modo economico.

Strategie di formazione per ogni team L&D

Strategie di formazione per ogni team L&D

Scopri come HeyGen consente ai professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo in ogni funzione, dall'HR e la conformità all'abilitazione delle vendite e alla formazione tecnica, di modernizzare e scalare l'apprendimento.

Come creare video di formazione

Come creare video di formazione

Questa guida passo dopo passo mostra come realizzare video formativi e di abilitazione utilizzando l'intelligenza artificiale. Inizia a creare video di formazione professionali e coerenti con il brand 10 volte più velocemente e a una frazione del costo.

Prenota la tua demo di 30 minuti di HeyGen

Ottieni una panoramica personalizzata di HeyGen
Ascolta le storie di successo dei clienti
Scopri le opzioni di prezzo
Hai domande? Abbiamo le risposte.

Cos'è un generatore di video di formazione per l'intelligenza artificiale?

Un generatore di video formativi AI è uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale per creare automaticamente contenuti formativi in formato video. Invece di necessitare di telecamere, attori o studi, i generatori di video AI permettono ai team di apprendimento e formazione di trasformare rapidamente script, documenti o presentazioni in video formativi professionali con presentatori AI realistici, voiceover naturali e sincronizzazione labiale precisa. Queste piattaforme facilitano l'espansione dei programmi di formazione a livello globale mantenendo bassi i costi e i tempi di produzione.

Come possono i video di formazione sull'Intelligenza Artificiale supportare l'Apprendimento e lo Sviluppo (L&D)?

I video di formazione AI supportano l'L&D rendendo più rapido e semplice creare, aggiornare e fornire contenuti di apprendimento coinvolgenti. I team L&D possono:

  • Espanditi a livello globale traducendo e adattando i video di formazione in più lingue.
  • Mantieni i contenuti aggiornati modificando e aggiornando i video in pochi minuti, senza costose riprese.
  • Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione attraverso lezioni video interattive e personalizzate con avatar AI realistici.
  • Measure impact by tracking learner performance and completion across systems. This means organizations can onboard, upskill, and train employees more effectively while reducing production bottlenecks.

Quali strumenti di intelligenza artificiale sono i migliori per creare formazione basata su video con presentatori o avatar realistici?

Il video marketing AI consiste nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare, personalizzare e distribuire video di marketing su larga scala. Le aziende forniscono semplicemente uno script o caricano contenuti, e piattaforme come HeyGen generano video rifiniti con avatar, voiceover e traduzioni. Questa automazione aiuta le imprese a ridurre i costi di produzione, abbreviare i tempi e mantenere la coerenza del marchio in diverse regioni, rendendo il video marketing AI uno strumento essenziale per le imprese che cercano di innovare e crescere più rapidamente.

Qual è la differenza tra avatar video AI per video di formazione e voiceover AI con sincronizzazione delle diapositive?

Gli avatar video AI e i voiceover AI aiutano entrambi a creare video di formazione, ma hanno scopi diversi:

  • Gli avatar video AI utilizzano presentatori digitali realistici che appaiono sullo schermo, rendendo la formazione più umana, personale e coinvolgente. Sono ideali per l'ambientamento, la conformità e la formazione delle competenze dove la presenza visiva è importante.
  • Le narrazioni AI con sincronizzazione delle diapositive aggiungono semplicemente una voce narrante alle diapositive esistenti, spesso con tecnologia text-to-speech. Sebbene siano economiche, mancano della connessione personale e dell'interattività di un avatar AI.


In sintesi: gli avatar creano un'esperienza di apprendimento più coinvolgente e simile a quella umana, mentre i voiceover sono migliori per contenuti di formazione semplici e in stile lezione.

Come aiuta HeyGen i team di formazione e sviluppo a creare video di formazione più velocemente?

HeyGen aiuta i team di Apprendimento e Sviluppo (L&D) a creare video formativi in pochi minuti sostituendo la produzione tradizionale con avatar alimentati da intelligenza artificiale. Invece di impiegare settimane nella stesura, riprese e montaggio, è sufficiente:

  1. Inserisci il tuo script o carica il materiale didattico esistente.
  2. Scegli un avatar e una voce AI che rappresentino al meglio il tuo marchio.
  3. Genera un video istantaneamente con discorso sincronizzato, immagini e sincronizzazione labiale naturale.

Il risultato è un contenuto formativo di qualità professionale prodotto su larga scala—senza l'uso di telecamere, studi o costose riprese aggiuntive. HeyGen rende inoltre semplice aggiornare e tradurre i video in pochi minuti, così i team possono mantenere il materiale formativo rilevante per un pubblico globale.

Posso localizzare i contenuti di formazione per team globali?

Sì. Con HeyGen, puoi tradurre istantaneamente video di formazione in oltre 175 lingue e dialetti. Questo rende la tua formazione scalabile e accessibile in diverse regioni.

Come migliora HeyGen il coinvolgimento degli studenti rispetto ai formati tradizionali?

I video guidati da Avatar catturano l'attenzione meglio di presentazioni statiche o lunghi webinar. Questo si traduce in una riduzione dei tassi di abbandono e una migliore ritenzione della conoscenza.

Quanto è conveniente HeyGen rispetto alla produzione video tradizionale?

Rimuovendo attrezzature costose, studi e team di produzione, HeyGen riduce sia i costi che i tempi di realizzazione, pur continuando a fornire video formativi professionali di alta qualità.

HeyGen si integra con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti?

I video HeyGen possono essere esportati e caricati nella maggior parte delle piattaforme LMS, rendendo semplice l'aggiunta di formazione potenziata dall'AI ai tuoi flussi di lavoro esistenti.

Quanto è sicuro il contenuto creato con HeyGen?

La sicurezza e la privacy sono una priorità assoluta. I video e i dati sono protetti con protocolli di sicurezza di livello aziendale, garantendo che i tuoi contenuti di formazione rimangano al sicuro.

Inizia a creare video con l'AI

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.

