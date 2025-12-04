Video aziendali, progettati su misura per ogni team
Basate sulla nostra piattaforma alimentata da intelligenza artificiale, le Soluzioni Enterprise di HeyGen offrono funzionalità specifiche pensate per il flusso di lavoro di creazione video del tuo dipartimento, consentendo al tuo team di creare comunicazioni di alta qualità, sicure e conformi su larga scala.
Una piattaforma sicura per l'intero flusso di lavoro video potenziato dall'intelligenza artificiale
Crea i tuoi migliori contenuti visivi senza preoccupazioni o problemi, in un ambiente sicuro e conforme creato per potenziare la creatività e la fiducia del tuo team.
Trasforma le tue idee in video straordinari e realistici in pochi minuti, con la stessa qualità che ti aspetteresti da uno studio professionale.
Fai sentire ogni spettatore visto e ascoltato individualmente creando video autentici e personalizzati che costruiscono connessioni significative su larga scala.
Parla la lingua del tuo pubblico e risuona veramente, adattando senza sforzo i tuoi video per coinvolgere gli spettatori in oltre 170 lingue e dialetti.
Mantieni il controllo completo sul tuo marchio con protezioni integrate, gestione intuitiva dello spazio di lavoro e permessi utente precisi.
Scarica istantaneamente in vari formati, condividi senza problemi sui social media, via email e su app di messaggistica, oppure incorpora facilmente i video dove preferisci.
Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale per video più innovativa.
Certificato per soddisfare gli standard globali di sicurezza e conformità
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen dà il potere a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Fondamento aziendale per crescita e successo
HeyGen offre alle imprese una piattaforma sicura e scalabile con gli strumenti, il supporto e la comunità per creare, collaborare e crescere senza limiti.
Potenzia la tua impresa con strumenti sicuri, collaborativi e coerenti con il brand, progettati per semplificare ogni fase della creazione di video.
La sicurezza dei vostri dati è la nostra massima priorità. HeyGen è sottoposta a revisione indipendente ed è certificata per la conformità SOC 2 Tipo II e GDPR, garantendo che le vostre informazioni rimangano protette secondo gli standard più elevati.
Uno spazio di lavoro è l'ambiente digitale dedicato del tuo team all'interno di HeyGen. Organizza facilmente più spazi di lavoro, assegna ruoli agli utenti e semplifica in modo sicuro il lavoro di squadra per aiutare la tua impresa a creare video eccezionali insieme.
Con HeyGen, il tuo team può rivedere, commentare e perfezionare i video insieme in tempo reale o asincronamente secondo i propri tempi.
Dotare senza sforzo tutto il tuo team per creare video che sembrano, suonano e trasmettono perfettamente l'identità del marchio in ogni lingua.
Raggiungi di più, più velocemente, con creazione illimitata, onboarding personalizzato e esperti dedicati che guidano il tuo percorso. Con la Suite di Successo Enterprise di HeyGen, avrai tutti gli strumenti, le risorse e la guida per sfruttare appieno il potere dei video AI.
Crea senza limiti. Produci e traduci video di alta qualità su larga scala per stare al passo con le crescenti esigenze della tua attività.
Connettiti, collabora e scambia le migliori pratiche con i leader del settore e professionisti affini per ispirare un'innovazione continua.
Impara rapidamente HeyGen con tutorial guidati, guide pratiche e contenuti curati da esperti, progettati per accelerare l'adozione e massimizzare il tuo ritorno sull'investimento.
Inizia rapidamente con una guida esperta e dedicata, personalizzata per le esigenze uniche della tua organizzazione.
Integratevi senza problemi con il vostro flusso di lavoro esistente per ottimizzare il processo di creazione dei video. Oppure costruite il flusso di lavoro perfetto per il vostro team utilizzando l'API di HeyGen.
Capacità di livello superiore per il video aziendale
HeyGen offre alle imprese una piattaforma sicura e scalabile con gli strumenti, il supporto e la comunità per creare, collaborare e crescere senza limiti.
Dimentica di partire da zero o di passare ore a modificare. Trasforma istantaneamente i tuoi PDF o prompt di testo in video accattivanti pronti per essere condivisi.
Dì no a costose riprese aggiuntive o video obsoleti. Prototipa rapidamente, raccogli il feedback del team e apporta modifiche senza sforzo, tutto in un unico posto.
I video eccezionali iniziano con un grande talento. Scegli tra una vasta gamma di avatar umani realistici, personaggi animati espressivi o un gemello digitale di te stesso.
Il tuo messaggio merita un pubblico globale. Traduci e localizza facilmente i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti.
La migliore piattaforma di produzione video AI per le imprese è quella che combina innovazione, velocità e scalabilità per mantenervi un passo avanti rispetto ai concorrenti. HeyGen è progettata per organizzazioni globali, consentendo ai team di creare, personalizzare e localizzare video su larga scala con avatar AI realistici e tecnologia di traduzione avanzata. A differenza dei cicli di produzione tradizionali che richiedono settimane, HeyGen consegna contenuti video aziendali in ore, così la vostra azienda può lanciarsi più velocemente, adattarsi rapidamente e rimanere competitiva. Con una sicurezza a livello aziendale, inclusa la conformità SOC 2 e GDPR, HeyGen garantisce che i vostri dati rimangano protetti mentre accelerate la produzione video in tutto il mondo.
I video AI per il marketing aiutano a promuovere la tua attività consentendo una creazione di contenuti più rapida, messaggi personalizzati e scalabilità globale. Invece di affidarsi ad agenzie costose o aumentare il personale, HeyGen permette ai team di marketing di produrre video di alta qualità in poche ore, personalizzare i contenuti per specifici pubblici e riutilizzare i video su diversi canali. Questo non solo accelera l'esecuzione delle campagne, ma aumenta anche il coinvolgimento e le conversioni consegnando il messaggio video giusto nel momento giusto.
Il video marketing AI consiste nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare, personalizzare e distribuire video di marketing su larga scala. Le aziende forniscono semplicemente uno script o caricano contenuti, e piattaforme come HeyGen generano video rifiniti con avatar, voiceover e traduzioni. Questa automazione aiuta le imprese a ridurre i costi di produzione, abbreviare i tempi e mantenere la coerenza del marchio in diverse regioni, rendendo il video marketing AI uno strumento essenziale per le imprese che cercano di innovare e crescere più rapidamente.
Un generatore di video di marketing AI funziona trasformando testi o presentazioni in video professionali utilizzando avatar alimentati da intelligenza artificiale, voiceover naturali e montaggio automatizzato. Con HeyGen, le imprese possono inserire uno script, scegliere tra diversi avatar e generare istantaneamente video coerenti con il marchio pronti per le campagne di marketing. Questo processo elimina i lunghi cicli di produzione e offre ai team la velocità e la flessibilità per fornire continuamente nuovo contenuto video aziendale.
Un generatore di video di vendita AI consente ai team di vendita di creare video personalizzati per l'outreach su larga scala, aumentando l'engagement e i tassi di risposta. Invece di inviare email statiche, i rappresentanti possono utilizzare HeyGen per generare video dinamici su misura per ogni account o potenziale cliente. Questo livello di personalizzazione rende l'outreach di vendita più umano, più memorabile e, in definitiva, più efficace nel promuovere incontri e nella crescita del pipeline—senza richiedere competenze di produzione video.
Sì, una piattaforma video aziendale può sostituire molte agenzie tradizionali per la creazione di video. Piattaforme come HeyGen offrono tempi di realizzazione più rapidi, costi inferiori e maggiore flessibilità rispetto alle agenzie, che spesso richiedono settimane di pianificazione e budget elevati. Con la produzione video alimentata dall'IA, le imprese possono generare e aggiornare video istantaneamente, localizzare i contenuti per il pubblico globale e mantenere la coerenza del marchio, il tutto senza dipendere da fornitori esterni.
Una piattaforma video aziendale di fiducia garantisce piena sicurezza per i dati aziendali e dei clienti. HeyGen è conforme a SOC 2 e GDPR, offrendo crittografia di livello aziendale, controlli di accesso basati sui ruoli e infrastruttura cloud sicura. I vostri dati non saranno inoltre utilizzati per addestrare i nostri modelli. Questo significa che le imprese possono utilizzare con fiducia i video AI per marketing, formazione, vendite e comunicazioni sapendo che i dati sensibili sono sempre protetti.
Sì, la produzione video AI è ideale per la traduzione e la localizzazione su larga scala. Con HeyGen, le imprese possono tradurre istantaneamente script, clonare voci e sincronizzare le labbra degli avatar in oltre 40 lingue. Ciò garantisce che ogni pubblico globale riceva video di alta qualità e culturalmente accurati senza il tempo e il costo della produzione tradizionale, rendendo più semplice per le imprese fornire video di formazione, marketing e comunicazione in tutto il mondo.
La migliore piattaforma video AI per le imprese è quella che si integra senza problemi con strumenti di CRM e di automazione del marketing. HeyGen si collega a sistemi come HubSpot, consentendo ai team di marketing e vendita di incorporare video personalizzati direttamente nelle campagne, tracciare l'interazione degli spettatori e misurare il ROI lungo il percorso del cliente.
Sì, il video marketing AI è sicuro per le industrie regolamentate quando si utilizza una piattaforma costruita per la sicurezza e la conformità aziendale. HeyGen è sottoposta a revisione indipendente per la conformità SOC 2 e GDPR, garantendo un rigoroso controllo della protezione dei dati e della governance. Le imprese nei settori finanziario, sanitario e altre industrie regolamentate possono creare e distribuire video con fiducia senza compromettere gli standard di conformità.
Con un generatore di video di vendita AI, le imprese possono creare una vasta gamma di video, inclusi video di prospezione personalizzati, dimostrazioni di prodotto, tutorial di onboarding, storie di successo dei clienti e campagne di marketing basate sugli account. La libreria di avatar di HeyGen e i modelli personalizzabili rendono semplice produrre video di vendita che stimolano l'interazione in ogni fase del percorso dell'acquirente.
Le imprese vedono tipicamente un ritorno sull'investimento da una piattaforma video AI aziendale in pochi giorni. Sostituendo agenzie costose, riducendo i tempi di produzione e abilitando la localizzazione globale, HeyGen riduce i costi accelerando l'esecuzione delle campagne. Velocità di accesso al mercato più rapide, personalizzazione migliorata e portata globale aiutano le imprese a generare un impatto misurabile sulle entrate in tempi record.
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