Clonazione della Voce tramite Intelligenza Artificiale

Clona qualsiasi voce con precisione AI. Crea audio naturali e personalizzati che corrispondano al tuo tono e stile; doppiaggi realistici per qualsiasi piattaforma.

Ai voice Cloning
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro traduttore video AI

Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato naturalmente con le labbra che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.

Clonazione della Voce AI

Perché utilizzare HeyGen per clonare la tua voce

La tua voce è parte della tua identità. HeyGen ti aiuta a creare una versione AI di alta qualità che suona come te, risparmia tempo e mantiene i tuoi contenuti coerenti. Il nostro sistema supporta sia la clonazione vocale rapida e istantanea sia modelli più dettagliati di livello professionale per creatori e aziende che necessitano di massima precisione.

Puoi generare audio per video, podcast, materiali di formazione e strumenti di comunicazione, tutto dal tuo browser. Regola il tono, la velocità e il modo di parlare per adattarli al tuo progetto e crea nuovi doppiaggi ogni volta che ne hai bisogno. Tutto rimane sincronizzato e coerente, anche per script di lunga durata.

Se vuoi trasformare la tua voce clonata in contenuto formativo, prova lo strumento AI Training Video Tool:

HeyGen mantiene la tua voce al sicuro con elaborazione crittografata e controlli rigorosi, offrendoti un modo sicuro e affidabile per creare e gestire la tua voce digitale.


HeyGen scambia volti di avatar con molteplici attrici AI femminili in carte colorate.
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Migliori pratiche per la clonazione vocale AI nei video

• Inizia con una registrazione pulita e stabile
Una stanza silenziosa aiuta l'IA a catturare accuratamente la tua voce. Un audio chiaro migliora tono, pronuncia ed espressione.
• Parla in modo naturale ed evita di sovra-recitare
La tua voce naturale fornisce all'IA una base equilibrata e produce risultati più flessibili.
• Includi piccole variazioni
Prova alcune battute con enfasi o ritmi diversi. Questo aiuta il tuo clone ad adattarsi a più stili di consegna.
• Usa script semplici e naturali durante la generazione
Frasi più brevi e un linguaggio conversazionale aiutano a creare doppiaggi più fluidi e realistici.
• Scegli lo stile di output giusto
Una narrazione calma funziona bene per i contenuti formativi. Un tono più vivace aiuta per i video social o promozionali.
• Anteprima e regola prima di esportare
Un rapido controllo assicura che tempistica, chiarezza e stile corrispondano perfettamente al tuo progetto

uno schermo che dice crea nuova voce
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Funzionalità potenti che rendono la clonazione vocale semplice

• Clonazione Vocale Istantanea e Professionale
HeyGen supporta la creazione rapida di voci per progetti veloci e la modellazione dettagliata per risultati ad alta precisione. Questo ti offre flessibilità per qualsiasi tempistica di produzione.
• Clonazione Vocale da Discorso a Discorso
Converti il tuo audio parlato direttamente nella tua voce clonata con tono ed emozione corrispondenti. Ideale per i creatori che desiderano un flusso naturale senza dover registrare nuovamente.
• Output Audio ad Alta Risoluzione
La tua voce AI viene prodotta con audio pulito e ad alta fedeltà affinché il tuo contenuto suoni professionale in ogni formato.
• Controlli Vocali Avanzati
Regola il ritmo, l'altezza, l'enfasi e la consegna per adattarli al tuo marchio o messaggio. Questi controlli ti offrono un controllo preciso su come suona la tua voce AI.
• Supporto Vocale Multilingue
Pronuncia il tuo script in più lingue mantenendo il tuo tono naturale. Ottimo per team globali e contenuti internazionali.

uno sfondo giallo con le parole voice design su di esso

Come utilizzare uno strumento di clonazione vocale AI?

Trasforma una singola registrazione o comando nella tua voce AI distintiva.

Passo 1

Registra o carica il tuo campione vocale

Utilizza una registrazione naturale effettuata in un ambiente tranquillo.

Passaggio 2

Lascia che HeyGen analizzi la tua voce

Il sistema analizza il tono, il ritmo e le caratteristiche del tuo discorso.

Passaggio 3

Costruisci il tuo modello personalizzato o professionale

Scegli tra elaborazione istantanea o avanzata in base alle esigenze del tuo progetto.

Passaggio 4

Genera il tuo audio e scaricalo

Digita il tuo script o usa il riconoscimento vocale per una consegna più naturale. Usa la tua voce nei video HeyGen o esporta l'audio per la tua piattaforma.

Domande frequenti sulla clonazione vocale AI

Quanto è accurata la clonazione vocale AI di HeyGen?

L'accuratezza dipende dal tuo campione. Un audio pulito aiuta a produrre risultati naturali ed espressivi.

Qual è la differenza tra la clonazione istantanea e quella professionale?

La clonazione istantanea è rapida e ideale per progetti semplici. La clonazione professionale utilizza più dati vocali per una maggiore accuratezza e realismo.

Quanto audio mi serve per iniziare?

La maggior parte degli utenti necessita tra i 30 secondi e i 3 minuti.

Posso clonare la mia voce con l'intelligenza artificiale?

Sì. Carica semplicemente un file audio o video chiaro e HeyGen genererà una versione AI che replica il tono, l'altezza e lo stile della voce originale. È un modo veloce e preciso per clonare una voce.

Quali sono i requisiti per un clone vocale di successo?

Per risultati più accurati, fornire un audio pulito senza rumori di fondo, musica o dialoghi sovrapposti. Si raccomanda un campione di almeno un minuto di discorso coerente.

Posso usare la voce clonata in più lingue?

Sì, HeyGen supporta l'uscita vocale multilingue. Una volta clonata la voce, è possibile generare discorsi in varie lingue mantenendo le caratteristiche vocali del parlante originale.

Posso apportare modifiche a una voce clonata dopo che è stata generata?

Sì, una volta clonata la voce, è possibile regolare fattori come la velocità di parlata, l'emozione e l'altezza per adattarli al tono e al contesto desiderati del tuo progetto video o audio.

Ho bisogno del permesso per clonare la voce di qualcuno?

Sì, è essenziale ottenere il consenso esplicito dell'individuo prima di utilizzare la sua voce per la clonazione.

I miei dati vocali sono al sicuro?

Sì. La tua voce è protetta con severe misure di sicurezza e accesso controllato.


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

