Trasforma qualsiasi foto in un video sorprendente con semplici strumenti AI. Aggiungi movimento, testo nitido e musica per migliorare istantaneamente le tue immagini. Perfetto per post sui social, annunci pubblicitari e narrazione creativa.
By clicking 'Generate Video' you agree to HeyGen's terms.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Casi d'uso del generatore da immagine a video
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma video AI all'avanguardia per immagini.
Crea annunci e clip video social che catturano l'attenzione a partire da immagini di prodotto esistenti. Trasforma elementi statici in brevi video con transizioni, didascalie e suoni che evidenziano caratteristiche e offerte, senza la necessità di organizzare nuovi servizi fotografici. Questo strumento è ideale per i marketer che cercano di creare video rapidamente con strumenti AI.
Converti diagrammi, grafici e immagini fisse in video esplicativi. Aggiungi voiceover, sincronizza il movimento ai passaggi e crea materiali di formazione eccezionali. Ideale per trasformare una singola foto o una serie di immagini in un formato video coinvolgente che gli studenti possono seguire con facilità.
Dai vita alle immagini dei prodotti con movimenti fluidi, inquadrature di rilievo e didascalie chiare. Utilizza il video editor di HeyGen per mostrare le specifiche, animare le caratteristiche e rispondere alle domande. Trasforma le immagini statiche in brevi video che migliorano la comprensione del prodotto.
Converti i cruscotti o le visualizzazioni interne in video concisi utilizzando strumenti video AI. Aggiungi narrazione e transizioni per concentrare l'attenzione e fornire aggiornamenti che i team possono assimilare più velocemente rispetto alla lettura di lunghe email.
Perché HeyGen è il miglior generatore di video da immagini
HeyGen trasforma qualsiasi immagine statica in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Che tu parta da una semplice foto, una descrizione dettagliata o dai nostri asset di stock, HeyGen offre risultati rapidi e realistici con un controllo creativo senza pari.
Trasforma le tue immagini in video raffinati in pochi minuti; molto più rapidamente ed economicamente rispetto ai flussi di lavoro di produzione tradizionali.
Crea contenuti video da immagini di livello professionale con un'interfaccia che chiunque può padroneggiare. Non è necessaria esperienza di montaggio o competenze tecniche.
Dal primo prompt fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro. Modifica, perfeziona e produci video con la stessa facilità con cui scrivi un documento.
Avatar fotografico AI e animazione dei personaggi
Anima ritratti, foto a figura intera e avatar con gesti realistici. Questo generatore di immagini analizza le espressioni e aggiunge animazioni facciali realistiche utilizzando intelligenza artificiale avanzata, creando risultati video coinvolgenti.
Creazione rapida di video da foto
Carica un'immagine, aggiungi il tuo script e clicca su genera video. HeyGen si occupa del resto. Trasforma le foto in video straordinari in pochi secondi con alta qualità video. Questo è lo strumento ideale da immagine a video per coloro che necessitano di una creazione video rapida su larga scala.
Voce, Musica e Didascalie in un Unico Flusso
Genera video utilizzando voci e musica integrate. Crea avatar parlanti con sottotitoli sincronizzati all'audio. Aggiungi strati audio senza bisogno di strumenti separati. Supporta diversi formati video e risoluzioni.
Stili flessibili e controllo del movimento
Personalizza la durata del video, il rapporto d'aspetto e il ritmo. Guida le transizioni con comandi basati su testo come “panoramica lenta” o “zoom sul soggetto”. Questo strumento di generazione video ti offre pieno controllo senza alcuna curva di apprendimento.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di video da immagini AI
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper-realistici usando Avatar IV.
Seleziona un'immagine chiara e di alta qualità (PNG, JPG, HEIC o WebP fino a 200MB) affinché HeyGen la analizzi per rilevare i soggetti principali, gli oggetti e gli elementi di sfondo per la pianificazione del movimento.
Digita uno script o carica la tua voce, permettendo ad Avatar IV di mappare con precisione il parlato alle espressioni facciali e ai movimenti delle labbra.
HeyGen prevede percorsi di movimento naturali, genera automaticamente fotogrammi intermedi e aggiunge effetti cinematografici come panoramiche, zoom e inclinazioni per un'animazione dinamica.
L'intelligenza artificiale ottimizza l'illuminazione, la continuità delle ombre e le transizioni per rendere un video realistico e rifinito, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.
L'intelligenza artificiale da immagine a video trasforma le immagini statiche in brevi video generati dall'AI. Carica un'immagine, inserisci uno script e HeyGen animerà le espressioni facciali e aggiungerà la voce, perfetto per creare un video a partire da una singola foto.
Sì, questo AI video generator è perfetto per creare brevi video, video esplicativi e video di presentazione di prodotti per le piattaforme social. È progettato per video veloci e coinvolgenti che raccontano la tua storia in modo chiaro.
HeyGen supporta i formati MP4 e WebM. La piattaforma regola automaticamente risoluzione e qualità video per adattarsi alle tue impostazioni di esportazione.
Sì. Utilizzando il motore AI di foto a video e il mapping facciale di HeyGen, puoi trasformare immagini vecchie o statiche in video parlanti AI con movimenti generati dall'AI e voce sincronizzata.
HeyGen offre un livello AI gratuito per la conversione da immagine a video, così puoi esplorare le funzionalità e generare il tuo primo video senza pagare. Sebbene non sia completamente illimitato, è uno dei migliori punti di partenza gratuiti.
Questo strumento ti permette di creare contenuti video straordinari a partire da foto, immagini di prodotti e avatar. Ideale per campagne di marketing, bobine personali e video con animazione basata sull'intelligenza artificiale.
Sì, puoi facilmente convertire immagini in video dinamici utilizzando HeyGen. Che tu stia creando una presentazione o un video promozionale, il nostro strumento rende semplice trasformare immagini in visual coinvolgenti.
HeyGen utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per offrire funzionalità di generazione video come animazione, doppiaggio, controllo del movimento e sottotitolazione automatica. Si comporta come un generatore di video AI completo integrato in un'interfaccia semplificata.
Certo! Puoi scegliere tracce di sottofondo dalla libreria integrata di HeyGen oppure caricare le tue. Puoi anche sovrapporre doppiaggi vocali generati dall'IA utilizzando gli strumenti di doppiaggio vocale di HeyGen.
Puoi utilizzare immagini JPG, PNG, HEIC, WebP o SVG semplici di alta qualità e chiarezza, con dimensione inferiore a 200MB. Assicurati che l'immagine sia larga almeno 300 pixel, ben illuminata e non sfocata. Evita contenuti protetti da copyright o non sicuri. Più l'immagine è di qualità, più fluida sarà l'animazione.
Sì, la funzione di Heygen che trasforma foto in video ti permette di caricare foto vecchie o statiche e trasformarle in video generati dall'IA che sembrano vivi. Puoi animare i volti, generare discorsi e dare vita ai tuoi ricordi o immagini storiche con solo pochi clic.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.