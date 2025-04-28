Generatore di video da immagini AI creato per i creatori di video

Trasforma qualsiasi foto in un video sorprendente con semplici strumenti AI. Aggiungi movimento, testo nitido e musica per migliorare istantaneamente le tue immagini. Perfetto per post sui social, annunci pubblicitari e narrazione creativa.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Casi d'uso del generatore da immagine a video

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma video AI all'avanguardia per immagini.

Visual della Campagna di Marketing

Visual della Campagna di Marketing

Crea annunci e clip video social che catturano l'attenzione a partire da immagini di prodotto esistenti. Trasforma elementi statici in brevi video con transizioni, didascalie e suoni che evidenziano caratteristiche e offerte, senza la necessità di organizzare nuovi servizi fotografici. Questo strumento è ideale per i marketer che cercano di creare video rapidamente con strumenti AI.

Contenuti per Formazione ed Educazione

Contenuti per Formazione ed Educazione

Converti diagrammi, grafici e immagini fisse in video esplicativi. Aggiungi voiceover, sincronizza il movimento ai passaggi e crea materiali di formazione eccezionali. Ideale per trasformare una singola foto o una serie di immagini in un formato video coinvolgente che gli studenti possono seguire con facilità.

Vetrine di prodotti per l'e-commerce

Vetrine di prodotti per l'e-commerce

Dai vita alle immagini dei prodotti con movimenti fluidi, inquadrature di rilievo e didascalie chiare. Utilizza il video editor di HeyGen per mostrare le specifiche, animare le caratteristiche e rispondere alle domande. Trasforma le immagini statiche in brevi video che migliorano la comprensione del prodotto.

Comunicazioni e Aggiornamenti Interni

Comunicazioni e Aggiornamenti Interni

Converti i cruscotti o le visualizzazioni interne in video concisi utilizzando strumenti video AI. Aggiungi narrazione e transizioni per concentrare l'attenzione e fornire aggiornamenti che i team possono assimilare più velocemente rispetto alla lettura di lunghe email.

Perché HeyGen è il miglior generatore di video da immagini

HeyGen trasforma qualsiasi immagine statica in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Che tu parta da una semplice foto, una descrizione dettagliata o dai nostri asset di stock, HeyGen offre risultati rapidi e realistici con un controllo creativo senza pari.

Generazione fulminea

Trasforma le tue immagini in video raffinati in pochi minuti; molto più rapidamente ed economicamente rispetto ai flussi di lavoro di produzione tradizionali.

Nessuna curva di apprendimento

Crea contenuti video da immagini di livello professionale con un'interfaccia che chiunque può padroneggiare. Non è necessaria esperienza di montaggio o competenze tecniche.

Editor creativo tutto-in-uno

Dal primo prompt fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro. Modifica, perfeziona e produci video con la stessa facilità con cui scrivi un documento.

Avatar fotografico AI e animazione dei personaggi

Anima ritratti, foto a figura intera e avatar con gesti realistici. Questo generatore di immagini analizza le espressioni e aggiunge animazioni facciali realistiche utilizzando intelligenza artificiale avanzata, creando risultati video coinvolgenti.

immagine in video

Creazione rapida di video da foto

Carica un'immagine, aggiungi il tuo script e clicca su genera video. HeyGen si occupa del resto. Trasforma le foto in video straordinari in pochi secondi con alta qualità video. Questo è lo strumento ideale da immagine a video per coloro che necessitano di una creazione video rapida su larga scala.

Uno smartphone mostra l'interfaccia dell'app TikTok in modalità scura su uno sfondo vivace di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Voce, Musica e Didascalie in un Unico Flusso

Genera video utilizzando voci e musica integrate. Crea avatar parlanti con sottotitoli sincronizzati all'audio. Aggiungi strati audio senza bisogno di strumenti separati. Supporta diversi formati video e risoluzioni.

Clonazione della voce

Stili flessibili e controllo del movimento

Personalizza la durata del video, il rapporto d'aspetto e il ritmo. Guida le transizioni con comandi basati su testo come “panoramica lenta” o “zoom sul soggetto”. Questo strumento di generazione video ti offre pieno controllo senza alcuna curva di apprendimento.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video da immagini AI

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper-realistici usando Avatar IV.

Passo 1

Carica la tua foto

Seleziona un'immagine chiara e di alta qualità (PNG, JPG, HEIC o WebP fino a 200MB) affinché HeyGen la analizzi per rilevare i soggetti principali, gli oggetti e gli elementi di sfondo per la pianificazione del movimento.

Passaggio 2

Aggiungi il tuo script o audio

Digita uno script o carica la tua voce, permettendo ad Avatar IV di mappare con precisione il parlato alle espressioni facciali e ai movimenti delle labbra.

Passo 3

Genera Movimento e Fotogrammi

HeyGen prevede percorsi di movimento naturali, genera automaticamente fotogrammi intermedi e aggiunge effetti cinematografici come panoramiche, zoom e inclinazioni per un'animazione dinamica.

Passaggio 4

Raffina ed esporta video

L'intelligenza artificiale ottimizza l'illuminazione, la continuità delle ombre e le transizioni per rendere un video realistico e rifinito, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande frequenti sull'IA di conversione da immagine a video

Cos'è l'intelligenza artificiale per convertire immagini in video?

L'intelligenza artificiale da immagine a video trasforma le immagini statiche in brevi video generati dall'AI. Carica un'immagine, inserisci uno script e HeyGen animerà le espressioni facciali e aggiungerà la voce, perfetto per creare un video a partire da una singola foto.

Posso usare questo strumento di conversione da immagine a video per i social media?

Sì, questo AI video generator è perfetto per creare brevi video, video esplicativi e video di presentazione di prodotti per le piattaforme social. È progettato per video veloci e coinvolgenti che raccontano la tua storia in modo chiaro.

Lo strumento di Heygen per convertire immagini in video supporta diversi formati di immagine?

HeyGen supporta i formati MP4 e WebM. La piattaforma regola automaticamente risoluzione e qualità video per adattarsi alle tue impostazioni di esportazione.

Posso animare i volti dalle vecchie foto?

Sì. Utilizzando il motore AI di foto a video e il mapping facciale di HeyGen, puoi trasformare immagini vecchie o statiche in video parlanti AI con movimenti generati dall'AI e voce sincronizzata.

Questo è il miglior strumento gratuito da provare per convertire immagini in video?

HeyGen offre un livello AI gratuito per la conversione da immagine a video, così puoi esplorare le funzionalità e generare il tuo primo video senza pagare. Sebbene non sia completamente illimitato, è uno dei migliori punti di partenza gratuiti.

Cosa posso fare con il generatore di video da immagini AI?

Questo strumento ti permette di creare contenuti video straordinari a partire da foto, immagini di prodotti e avatar. Ideale per campagne di marketing, bobine personali e video con animazione basata sull'intelligenza artificiale.

Posso convertire immagini in video utilizzando HeyGen?

Sì, puoi facilmente convertire immagini in video dinamici utilizzando HeyGen. Che tu stia creando una presentazione o un video promozionale, il nostro strumento rende semplice trasformare immagini in visual coinvolgenti.

Come si confronta HeyGen con altri generatori di video AI?

HeyGen utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per offrire funzionalità di generazione video come animazione, doppiaggio, controllo del movimento e sottotitolazione automatica. Si comporta come un generatore di video AI completo integrato in un'interfaccia semplificata.

Posso aggiungere musica o una voce fuori campo al video?

Certo! Puoi scegliere tracce di sottofondo dalla libreria integrata di HeyGen oppure caricare le tue. Puoi anche sovrapporre doppiaggi vocali generati dall'IA utilizzando gli strumenti di doppiaggio vocale di HeyGen.

Quali tipi di immagini posso utilizzare sull'IA di conversione da Immagine a Video di HeyGen?

Puoi utilizzare immagini JPG, PNG, HEIC, WebP o SVG semplici di alta qualità e chiarezza, con dimensione inferiore a 200MB. Assicurati che l'immagine sia larga almeno 300 pixel, ben illuminata e non sfocata. Evita contenuti protetti da copyright o non sicuri. Più l'immagine è di qualità, più fluida sarà l'animazione.

Heygen può trasformare vecchie foto in video utilizzando l'intelligenza artificiale?

Sì, la funzione di Heygen che trasforma foto in video ti permette di caricare foto vecchie o statiche e trasformarle in video generati dall'IA che sembrano vivi. Puoi animare i volti, generare discorsi e dare vita ai tuoi ricordi o immagini storiche con solo pochi clic.

