Coinvolgi il tuo pubblico con il generatore di video avatar AI di HeyGen. Crea istantaneamente avatar video AI professionali da testo, script o immagini caricate. Perfetto per marketer, educatori e creatori, la nostra piattaforma ti permette di generare video di alta qualità senza studi, attori o competenze di montaggio. Basta digitare, animare e condividere.
Parla davanti alla telecamera senza essere inquadrato
Migliora la tua presenza digitale con il generatore di avatar video AI di HeyGen che crea avatar realistici in pochi minuti. Che tu stia producendo contenuti educativi, video di marketing o clip per i social media, il tuo avatar replica gesti, espressioni e voce con una precisione ineguagliabile. Prendi il controllo del tuo portavoce digitale e crea video coinvolgenti senza mai metterti davanti a una telecamera.
Tipi di intelligenza artificiale avatar video
Scegli tra opzioni di stock o clona te stesso per creare un portavoce che si adatti al tuo marchio, lezioni o campagne. Che tu sia un'azienda, un educatore o un creatore, HeyGen ti offre la flessibilità di realizzare video dinamici e professionali su larga scala.
Trascina qualsiasi script in AI Studio e lascia che il tuo avatar lo presenti con tono naturale, gesti ed espressioni. Crea tutorial di formazione, contenuti di marketing e clip sociali che prendono vita in pochi secondi utilizzando i nostri strumenti di creazione video AI.
Salta le selezioni e i giorni di produzione. I nostri avatar generati dagli utenti (UGC) di stock sono pronti per essere creati su richiesta. Progettati per riflettere lo stile e la personalità dei veri creatori online, presentano gli script con un'autenticità e un'atmosfera tipica dei social.
Crea un avatar video AI che corrisponda al tuo aspetto, espressioni e voce. Con il supporto per oltre 175 lingue e dialetti, il tuo avatar si connette con il pubblico di tutto il mondo mantenendo autentico il tuo messaggio.
Avatar AI espressivi che si adattano al tuo copione
Il tuo avatar AI non si limita a replicare gesti e discorsi, li migliora. Crea video coinvolgenti e persuasivi con avatar che si adattano naturalmente al tuo copione mantenendo velocità e qualità.
Tieni un discorso principale o un annuncio toccante con avatar che adattano il tono in tempo reale. Con l'editor basato su testo di AI Studio, puoi creare performance vocali di impatto per il tuo avatar video.
Scegli tra un'ampia gamma di personalità, ognuna progettata con toni e gesti distinti. Per un approccio più personalizzato, regola voce, espressioni e consegna in modo che corrispondano al tuo marchio.
Dì addio alle consegne robotiche. Funzionalità come Voice Director e Voice Mirroring garantiscono che i video generati dall'IA siano autentici e naturali, creando un'esperienza di visione più fluida.
Crea il tuo avatar video AI
Trasforma il modo in cui crei video AI con un avatar realistico che imita le tue espressioni e la tua voce. Raggiungi pubblici in tutto il mondo con strumenti digitali per l'interazione.
Converti qualsiasi script in un video di alta qualità generato da intelligenza artificiale con solo pochi clic. Che sia per marketing, formazione o scopi educativi, il tuo avatar video AI offre un discorso fluido e naturale senza la necessità di una telecamera.
Rivolgetevi a un pubblico mondiale con video AI che traducono e sincronizzano il labiale in oltre 70 lingue e 175 dialetti. Il nostro software di creazione video AI garantisce che tono, pronuncia ed espressione rimangano accurati in ogni lingua.
Hai bisogno di diverse versioni video per diversi mercati? Il tuo software di avatar AI ti permette di localizzare, modificare e personalizzare i video all'istante. Aggiorna gli script, regola le espressioni e scala la produzione senza riprese aggiuntive.
Il tuo clone avatar fa molto più che copiare il tuo aspetto. Riflette la tua energia, i tuoi gesti e il tuo fascino. Questo rende ogni video personale e fedele al tuo marchio, sia che sia per il tuo pubblico, i tuoi clienti o il tuo team.
Avatar video AI realistici come la vita reale con realismo senza eguali
Crea video di alta qualità senza sforzo con avatar gestiti dall'intelligenza artificiale che appaiono, si muovono e parlano come persone reali. Scegli tra centinaia di avatar predefiniti o crea il tuo utilizzando un flusso di lavoro da immagine a video basato sull'IA. Che sia per marketing, formazione o social media, il nostro generatore gratuito di video avatar IA dà vita al tuo messaggio senza bisogno di una telecamera.
Un generatore di avatar AI crea avatar digitali che replicano espressioni e voci umane, utilizzando uno script e animazioni per produrre contenuti video coinvolgenti.
HeyGen ti permette di creare un avatar AI personalizzato caricando uno script, che l'avatar può animare, incorporando il tuo stile unico e la tua voce.
L'utilizzo di avatar video AI consente la creazione di contenuti di alta qualità senza la necessità di riprese, rendendolo economico ed efficiente per i creatori.
Gli avatar AI possono tradurre e sincronizzare il labiale in più lingue, garantendo un discorso naturale e precisione, migliorando la portata dei contenuti a livello globale.
Sì, gli avatar AI di HeyGen possono imitare con precisione voci ed espressioni, fornendo contenuti video realistici e coinvolgenti. Vedi tu stesso l'accuratezza sulla piattaforma HeyGen.
Sì, HeyGen offre un generatore di video avatar AI gratuito così puoi creare brevi video e testare la piattaforma prima di passare a una versione superiore. È un modo semplice per esplorare le funzionalità e vedere rapidamente i risultati.
Assolutamente. Con l'IA di HeyGen per trasformare immagini in video, puoi caricare una foto e generare un avatar parlante che recita il tuo script con movimenti realistici e sincronizzazione vocale.
HeyGen combina avatar realistici, clonazione vocale e strumenti di editing avanzati in una singola piattaforma, rendendola uno dei migliori generatori di video avatar AI per aziende, educatori e creatori.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale per video più innovativa.