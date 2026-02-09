Traduttore video che parla qualsiasi lingua
Carica il tuo video e traducilo automaticamente in oltre 175 lingue e dialetti diversi utilizzando voci clonate dall'IA, sincronizzazione labiale precisa e sottotitoli. Niente più doppiaggio o limitazioni linguistiche.
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Perché HeyGen è il leader nella traduzione di video AI
Supportato da una tecnologia avanzata di traduzione AI e clonazione vocale, HeyGen offre il traduttore video più accurato disponibile oggi. La nostra soluzione converte senza problemi il parlato e sincronizza i movimenti delle labbra in tempo reale, aiutando creatori e aziende a superare le barriere linguistiche e a connettersi con un pubblico globale.
Perché dovresti usare un traduttore di video AI
La traduzione tradizionale dei video può essere lenta e costosa. Il nostro traduttore di video online la rende senza sforzo. Carica semplicemente il tuo file o incolla un link di YouTube e traduci istantaneamente un video con un solo clic. Non c'è bisogno di costose riprese aggiuntive o doppiaggio manuale. È veloce, conveniente e facile per creatori e aziende di qualsiasi dimensione.
Che tu sia un creatore indipendente o un'impresa, la traduzione video AI aiuta ad aprire nuovi mercati. Con sfumature culturali, precisione vocale e sincronizzazione labiale accurata, i tuoi video risonano a livello internazionale in modi che i soli sottotitoli non possono. Maggiore portata significa più coinvolgimento e crescita.
Il nostro traduttore di lingua video va ben oltre la semplice sostituzione di parole. Utilizzando intelligenza artificiale avanzata e clonazione vocale, il tuo tono unico e il modo di esprimerti vengono preservati in oltre 175 lingue e dialetti. Anche quando traduci un video in inglese o in qualsiasi altra lingua, suona ancora come il tuo autentico e coerente sé.
Aggiungi sottotitoli, perfeziona il tono e regola le impostazioni per adattarle allo stile del tuo marchio. Con accesso a un clic a più di 175 lingue e dialetti. I video in una collezione ottengono anche l'accesso a un lettore multilingue, che può essere facilmente incorporato in qualsiasi pagina o LMS per una visione fluida in più lingue
Dimentica i problemi di sincronizzazione. HeyGen va oltre il doppiaggio AI con un lip-sync che allinea perfettamente il discorso tradotto con i movimenti facciali. Questo rende il tuo contenuto localizzato naturale, mantenendo il pubblico coinvolto.
Il nostro migliorato glossario di marca supporta ora traduzioni forzate, termini protetti e pronuncia corretta. Puoi creare e gestire collezioni, aggiungere facilmente nuove traduzioni e modificare le traduzioni per generare molteplici traduzioni da un unico video.
Il tuo video e la tua voce, ora disponibili in 175+ lingue
Grazie alla tecnologia avanzata di animazione facciale e sincronizzazione vocale, HeyGen offre il miglior generatore di avatar AI disponibile oggi. I nostri avatar realistici riproducono espressioni, gesti e discorsi in tempo reale, rendendoli perfetti per coinvolgere il pubblico sui social media, nella formazione, nel marketing e nel supporto clienti.
Tieni un discorso principale o un annuncio toccante con avatar che adattano il tono in tempo reale. Con l'editor basato su testo di AI Studio, puoi creare performance vocali di impatto per il tuo avatar video.
Scegli tra un'ampia gamma di personalità, ognuna progettata con toni e gesti distinti. Per un approccio più personalizzato, regola voce, espressioni e consegna in modo che corrispondano al tuo marchio.
Dì addio alle consegne robotiche. Funzionalità come Voice Director e Voice Mirroring garantiscono che i video generati dall'IA siano autentici e naturali, creando un'esperienza di visione più fluida.
Come tradurre un video con HeyGen
Carica un video dal tuo dispositivo, YouTube o Drive. Poi, il traduttore video AI inizia a tradurre il video.
Seleziona la lingua per tradurre il video in inglese oppure scegli tra oltre 175 altre lingue e dialetti, completi di doppiaggio AI, generatore di sottotitoli e localizzazione video.
Pubblica un'anteprima del video tradotto, modificandolo se necessario, e poi esportalo utilizzando gli strumenti di traduzione video di HeyGen.
I numeri parlano da soli
L'impatto è evidente. Le aziende ottengono risultati concreti con il traduttore video di HeyGen. Traducendo i video istantaneamente, è possibile risparmiare denaro e tempo, espandendo facilmente la propria portata globale.
riduzione dei costi di traduzione video
mercati localizzati istantaneamente
per video invece di settimane o mesi
Utilizzato dai marchi di punta per raggiungere un pubblico globale
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma video AI più innovativa sul mercato.
Un traduttore video è uno strumento che converte l'audio, la voce fuori campo o i sottotitoli in un video in un'altra lingua, aiutando i contenuti a raggiungere un pubblico più ampio. Questo processo consente ai creatori di contenuti, alle imprese e alle organizzazioni di espandere la loro portata a livello globale superando le barriere linguistiche.
Esistono diversi tipi di traduttori video. Questi includono sottotitolazione, doppiaggio, voice-over e SDH. Altri tipi sono la sottotitolazione in tempo reale, l'interpretariato in lingua dei segni, la descrizione audio e gli strumenti di traduzione alimentati da IA.
Sì, HeyGen può tradurre automaticamente i video in oltre 175 lingue e dialetti. Preserva la tua voce attraverso la clonazione e sincronizza i movimenti delle labbra, rendendo le traduzioni naturali e autentiche per il pubblico globale.
Sì, HeyGen offre un piano gratuito che permette di tradurre fino a 3 video al mese, ciascuno della durata massima di 3 minuti. Questo include funzionalità come sottotitoli generati dall'IA, doppiaggio IA e sincronizzazione labiale in oltre 175 lingue e dialetti.
Per coloro che cercano maggiore accuratezza, più opzioni linguistiche e funzionalità avanzate, i nostri piani premium offrono personalizzazioni avanzate e una sintesi vocale superiore.
Il traduttore video di HeyGen è molto accurato, offre un sincronismo labiale naturale e clonazione vocale per un audio chiaro e lingue comuni, con revisione aziendale disponibile per la massima precisione.
HeyGen è ampiamente considerato uno dei migliori traduttori video AI. Supporta la localizzazione dei video, la clonazione vocale e le funzioni di traduzione video in oltre 175 lingue e dialetti.
La traduzione video AI è diversa dai sottotitoli perché va oltre la semplice visualizzazione di testo tradotto sullo schermo. Traduce la tua voce in un'altra lingua, la ricrea utilizzando la clonazione vocale e la sincronizza perfettamente con il video.
Il risultato è un'esperienza completamente coinvolgente che fa sentire il tuo pubblico come se tu stessi parlando la loro lingua madre in modo naturale.
Gli avatar AI creano una versione digitale di te che imita i tuoi gesti, espressioni e modelli di discorso. Che tu stia presentando, raccontando storie o insegnando, il tuo avatar rende i contenuti multilingue personali e coinvolgenti senza la necessità di registrazioni aggiuntive, voiceover o doppiaggio.
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