Ogni parola.
Ogni gesto.
A modo tuo.
L’editor basato su testo rende l’uso del generatore di video AI semplice quanto scrivere un documento. Puoi controllare tono, modalità di presentazione, gesti ed emozioni, tutto in un’unica piattaforma integrata. Si tratta di soluzioni di video generati dall’AI pensate per un’esperienza di storytelling incentrata sulle persone. Non devi più scegliere tra velocità e qualità.
Commenti
Aggiungi commenti direttamente sulla piattaforma per collaborare in modo fluido con il tuo team, assicurandoti che i feedback vengano raccolti e integrati in tempo reale.
Etichettatura
Tagga gli utenti nei video AI, semplificando la collaborazione e assicurando che i membri del team siano allineati e informati sugli aggiornamenti e i feedback più importanti.
Modifica multiutente
La modifica multiutente consente ai team di lavorare insieme, condividere idee, apportare modifiche e perfezionare collettivamente i video AI.
L’unico creatore di video con IA che ti offre il pieno controllo creativo
Offri al tuo team tutta la potenza di HeyGen, con privacy, governance e sicurezza integrate. Scala il tuo workspace con facilità grazie a posti flessibili, crediti e controlli di amministrazione.
Crea all’istante con risultati di qualità da studio
Definisci nel dettaglio come vengono recitati i tuoi script. Con la tecnologia di clonazione vocale basata sull’IA puoi controllare l’enfasi e l’intonazione di singole parole e frasi, così da creare un’interpretazione vocale distintiva e d’impatto per il tuo avatar AI che nessun altro generatore di video AI può eguagliare.
Crea all’istante con risultati di qualità da studio
Porta autenticità ai tuoi video generati dall’IA con il voice mirroring (speech-to-speech). Carica una tua registrazione per controllare ritmo, emozione e tono del tuo gemello digitale, assicurandoti che suoni naturale e in linea con la tua personalità.
Crea all’istante con risultati di qualità da studio
Rendi gli avatar più umani con il nostro creatore di video AI. Avatar senza emozioni e senza vita non bastano più. Con il Gesture Control puoi associare movimenti naturali allo script – dai gesti delle mani alle espressioni facciali – assicurando che i tuoi video generati dall’AI risultino dinamici e coinvolgenti.
Crea all’istante con risultati di qualità da studio
Abbi fiducia prima di inviare. Uno dei maggiori problemi nella creazione di video con l’IA è non sapere come sarà il video finale finché non viene generato. Le anteprime realistiche risolvono questo problema mostrando i movimenti dell’avatar nell’anteprima, permettendoti di fare modifiche prima del rendering.
Tutti i tuoi contenuti video in un unico posto
Con questo generatore di video con intelligenza artificiale hai tutto ciò che ti serve per creare rapidamente e con facilità video formativi coinvolgenti e professionali. Ecco perché questa piattaforma è la scelta migliore per la creazione di video con AI:
Sottotitoli automatici
Aggiungi automaticamente sottotitoli stilizzati con caratteri, dimensioni e colori personalizzabili per aumentare il coinvolgimento. I sottotitoli vengono estratti direttamente dal tuo script in AI Studio, offrendoti il pieno controllo su tempistiche e accuratezza del testo.
Kit del brand
Carica gli elementi essenziali del tuo brand, come loghi, colori, font, immagini e video. Mantieni la coerenza in tutti i tuoi progetti permettendo agli utenti dell’account di applicare facilmente il tuo branding ai video generati dall’IA.
Elementi di B-roll
Dai un tocco premium ai tuoi video con elementi di b-roll integrati. Crea video di alta qualità dall’inizio alla fine senza passare da uno strumento all’altro. Il nuovo editor include funzioni come transizioni tra scene, immagini stock da Getty, musica di sottofondo e molto altro.
Domande frequenti su AI Studio
Quali funzionalità offre AI Studio per la creazione di video?
AI Studio offre funzionalità come il movimento dell’avatar, il controllo dei gesti e la personalizzazione naturale della voce per un’esperienza di creazione video intuitiva e potente. Esplora queste funzionalità e molte altre per scoprire come AI Studio può trasformare i tuoi progetti video.
Come posso fare in modo che il mio video generato dall'IA abbia la mia voce?
Con Voice Mirroring puoi caricare una registrazione per far sì che il ritmo, le emozioni e il tono del tuo gemello digitale corrispondano ai tuoi.
Che cos’è il Controllo tramite Gesti in AI Studio?
Il Controllo tramite Gesti ti permette di associare movimenti naturali, come gesti delle mani ed espressioni facciali, al tuo copione per creare video più espressivi.
In che modo AI Studio facilita la collaborazione tra i membri del team?
AI Studio consente la collaborazione tra i membri del team con funzionalità come commenti, tagging e modifica multiutente per una comunicazione e un feedback senza interruzioni. Scopri come questi strumenti di collaborazione per i team nei media digitali possono aumentare la produttività e stimolare la creatività.
Posso personalizzare i sottotitoli nei miei video?
Sì, puoi aggiungere sottotitoli automatici con caratteri, dimensioni e colori personalizzabili direttamente dal tuo script in AI Studio, offrendo flessibilità e creatività ai tuoi progetti video.
Inizia a creare video con l'AI
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con il video AI più innovativo.