Ricerca sull'IA
Trasformare la generazione di video AI con tecnologia innovativa
Stiamo sviluppando una tecnologia che sembra notevolmente umana, che si connette profondamente e migliora la narrazione, portando la generazione di video AI all'avanguardia in un paesaggio digitale in rapida evoluzione con tecnologie di generazione di video AI. Il nostro obiettivo è fornire il miglior generatore di video AI che dia vita ai tuoi contenuti.
Fidato da oltre
Oltre 100.000 clienti
Generazione di Video AI che Connette, Si Adatta e Ispira
In HeyGen, il nostro impegno nella generazione di video AI è alimentato dalla missione di rendere la narrazione visiva tramite un creatore di video AI accessibile a tutti. Sfruttiamo la potenza della tecnologia di clonazione vocale AI e del video generativo AI per potenziare i tuoi sforzi narrativi.
Incontra i nostri leader dell'IA
Gettando luce sull'innovazione all'incrocio tra creatività, comunicazione e tecnologia avanzata.
Charly Hong
Responsabile della Ricerca sull'Intelligenza Artificiale
Charly Hong has over a decade's experience in computer vision and AI, focusing on human modeling and video generation. He has over 60 publications and patents that emphasize his dedication to innovation and impactful solutions in AI video generation. At HeyGen, Charly leads advancements in AI technology that seamlessly integrate research with product objectives.
Rong Yan
Direttore Tecnologico
Rong Yan is the CTO at HeyGen, aiming to make visual storytelling through our AI video generator available for all. Prior to this, he was VP of Engineering at HubSpot, where he directed Data and Intelligence products. His impressive background includes roles at renowned companies like Snapchat and Facebook, and he holds a Master's and Ph.D. from Carnegie Mellon. With over 60 publications and 35 patents, Rong specializes in AI, data mining, and computer vision.
Joshua Xu
Amministratore Delegato
Joshua Xu, co-founder and CEO of HeyGen, is dedicated to transforming visual storytelling with our AI video maker and AI generated video technologies. Before founding HeyGen, he was a lead engineer at Snapchat from 2014 to 2020, where he pioneered innovations in ads ranking and machine learning. With a Master's in Computer Science from Carnegie Mellon, Joshua brings expertise in generative AI and computer vision.
Jun-Yan Zhu
Consulente
Jun-Yan Zhu serves as the Michael B. Donohue Assistant Professor of Computer Science and Robotics at Carnegie Mellon University, leading the Generative Intelligence Lab. His research targets generative models, computer vision, and graphics, empowering creators with groundbreaking generative AI video tools. His accolades include the Samsung AI Researcher of the Year award and the Packard Fellowship, underscoring his impactful contributions in the field.
I nostri pilastri della ricerca: plasmare la generazione video dell'IA di domani
Ridefinire l'identità digitale con precisione e qualità
Ci concentriamo sulla generazione di avatar tramite il nostro generatore di video AI, puntando sulla controllabilità, coerenza e qualità insuperabile. Promuovendo la creazione guidata dall'AI, conferiamo agli avatar la capacità di riflettere espressioni e comportamenti umani in modo fluido, colmando efficacemente il divario tra realtà e ambiente digitale con un'iniziativa rivoluzionaria che coinvolge avatar AI.
Abbattendo le barriere linguistiche con soluzioni multimodali
Utilizzando il nostro creatore di video AI e le capacità di traduzione video, miriamo a migliorare l'accessibilità della comunicazione globale. Fondendo strategicamente testo, voce e immagini, trasformiamo i video in contenuti comprensibili universalmente, promuovendo la connessione interculturale attraverso soluzioni di voice over AI.
Coinvolgimento in tempo reale tramite innovazione multimodale
Abilitati dal rendering in tempo reale e dagli strumenti AI avanzati nelle applicazioni giornalistiche, i nostri avatar interattivi danno vita alle conversazioni. Questi avatar video generati dall'AI non solo coinvolgono dinamicamente, ma ridefiniscono anche l'interazione dell'utente, rendendo la tecnologia più affine e simile all'essere umano.
"Stiamo sviluppando una generazione di video AI non solo potente ma anche affidabile e facile da usare. La nostra missione è ridefinire ciò che può essere realizzato con i video generati dall'AI, garantendo che siano essenziali per le aziende e allo stesso tempo forniscano piacere agli utenti."
"We’re engineering AI that is not only powerful but also trustworthy and easy to use. Our goal is to redefine what’s possible with AI video generation, making it indispensable for businesses and delightful for users."
Domande frequenti
La tecnologia AI di HeyGen si concentra nel rendere la narrazione visiva accessibile, utilizzando l'AI per la generazione di video con avatar realistici. Per iniziare a creare le tue storie con l'AI, visita la piattaforma HeyGen.
HeyGen migliora la creazione di video permettendo agli utenti di trasformare testi in video coinvolgenti rapidamente e facilmente. Puoi iniziare a trasformare testo in video sulla piattaforma HeyGen.
Charly Hong, Rong Yan, Joshua Xu e Jun-Yan Zhu sono i principali leader che guidano la ricerca e le innovazioni nell'intelligenza artificiale di HeyGen.
HeyGen si concentra sulla generazione di avatar, l'abbattimento delle barriere linguistiche e l'interazione in tempo reale nella loro ricerca sull'intelligenza artificiale. Esplora gli strumenti innovativi di HeyGen visitando la piattaforma.
HeyGen utilizza tecniche di intelligenza artificiale avanzate per fare in modo che gli avatar riflettano espressioni e comportamenti umani in maniera fluida, conferendo maggiore autenticità alle tue interazioni digitali.