Converti testo in video con l'intelligenza artificiale in pochi minuti

Trasforma qualsiasi idea, script o messaggio in un video raffinato senza bisogno di telecamera, software di montaggio o competenze di produzione. Utilizza il nostro generatore di video da testo AI per incollare il tuo script, scegliere un avatar e una voce, e ottenere un video completo pronto per la condivisione in pochi minuti.

O
Continuando accetti i termini di HeyGen
Enter your prompt and we will generate a video for you
No credit card required
0/500 characters

By clicking 'Generate Video' you agree to HeyGen's terms.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Trasforma i tuoi contenuti scritti in video professionali
senza bisogno di riprese

HeyGen rende la generazione di video AI più semplice che mai per creare video in pochi minuti. Basta inserire il tuo testo, scegliere un avatar e una voce fuori campo AI, e avrai un video completo pronto in pochi minuti. Non sono necessarie telecamere, attori o strumenti di montaggio video.

Crea video raffinati per l'onboarding, tutorial, marketing e contenuti social con un flusso di lavoro semplice, flessibile e affidabile.


Fotogrammi video con persone diverse, incentrati su un riquadro di testo che afferma "Video esplicativo per il nostro nuovo software di gestione progetti.."
Accessibilità

Accessibilità

Chiunque può generare video a partire da testi. Non sono necessarie competenze di ripresa o strumenti speciali. Lascia che l'intelligenza artificiale gestisca il processo e guarda come essa crea un video a partire dal testo.

Efficienza

Efficienza

Trasforma i tuoi testi come articoli di blog, presentazioni o script in video professionali utilizzando l'intelligenza artificiale per la conversione da testo a video. Questo elimina la necessità di una produzione manuale mantenendo al contempo un'alta qualità e coerenza del tuo output video.

Varietà

Varietà

Scegli tra oltre 1100+ avatar, 175 lingue e 400 modelli per adattare il tuo messaggio e il tuo pubblico. Scegli un tipo di video in base alle tue esigenze creative.

Rapporto costo-efficacia

Rapporto costo-efficacia

Elimina la produzione costosa pur continuando a creare un video dall'aspetto professionale. Il generatore di video AI di HeyGen da testo rende facile aumentare la produzione senza dover assumere una squadra.

Migliori pratiche per convertire testo in video

Per sfruttare al meglio il prompt di testo di HeyGen per generare risultati di alta qualità, personalizza strategicamente il tuo contenuto per coinvolgere gli spettatori e lascia che i modelli di intelligenza artificiale ottimizzino il tuo output.

Scrivi uno script chiaro

Scrivi script chiari e concisi per mantenere le tue righe di testo strutturate per una narrazione fluida. Inizia con un testo semplice che comunichi chiaramente il tuo messaggio.

Scegli l'Avatar e la Voce giusti

Scegli l'avatar AI giusto. HeyGen offre oltre 1100 avatar e più di 300 voci per il tono perfetto. Il modello video AI garantisce che ogni video che desideri corrisponda alla tua identità aziendale.

Usa immagini di forte impatto

Utilizza immagini video coinvolgenti e animazioni per migliorare i tuoi contenuti video. Aggiungi testo, transizioni e grafiche animate affinché il video sia prodotto con una finitura cinematografica.

Traduci per un Raggio d'Azione Globale

Traduci per un pubblico globale convertendo automaticamente il tuo testo in video professionali per un pubblico internazionale.

Un'interfaccia di strumento di design che presenta una diapositiva "Panoramica Risultati Q3" con la foto di un uomo, opzioni di font e colore del marchio e tre icone di cursore colorate e stilizzate.
Uno schermo mostra un software di progettazione con un pop-up "selettore di avatar" che presenta 8 ritratti diversificati, una bozza di presentazione e un uomo sorridente sullo sfondo. Un cursore indica "Usa Avatar."
Un'interfaccia di una piattaforma di creazione di contenuti mostra una presentazione "Panoramica Risultati Q3" con un uomo sorridente, e menu per la selezione di gesti dell'avatar e design di sfondo.
Un'interfaccia di creazione di contenuti con testo coreano, un uomo sorridente e un menu di traduzione impostato sull'opzione coreana.
Benefici

Vantaggi dell'utilizzo di uno
strumento di conversione da testo a video

HeyGen rende semplice trasformare testi in video offrendoti un avanzato controllo creativo.

Generatore di video AI offre diverse funzionalità che ti permettono di usare il tuo testo per creare il video che corrisponde ai tuoi obiettivi.

Product placement

Inserisci facilmente prodotti nei tuoi video utilizzando avatar, modelli personalizzati e flussi di lavoro. Ciò rende semplice evidenziare i prodotti in AI UGC annunci pubblicitari, promozioni o filmati di marca.

Una donna tiene in mano una scarpa Croc rosa, con un'immagine in miniatura della stessa scarpa in alto a destra.

Clonazione della voce

Genera doppiaggi realistici con voce AI e doppiaggio AI in oltre 175 lingue e dialetti. Mantiene i tuoi video formativi coerenti in diversi mercati.

Interfaccia utente per la personalizzazione dell'avatar che mostra un avatar femminile, opzioni di lingua (tedesco, inglese) e opzioni di tono della voce (informale, energico).

Creazione di contenuti multimediali tramite intelligenza artificiale

Crea ben più che semplici video utilizzando l'intelligenza artificiale generativa e le capacità degli strumenti AI. Usa l'AI per creare video esplicativi, tutorial o video con scene che evidenziano la tua storia. Integra risorse dal generatore di immagini AI per aggiungere visivi istantaneamente.

Un'interfaccia di generazione di immagini AI mostra il prompt "Un gruppo di cani che prepara la pizza in casa" su una griglia di immagini di cani e pizze generate dall'AI.

Montaggio AI Studio

Utilizza un'interfaccia di editing semplice per aggiungere sottotitoli, regolare le scene, cambiare gli sfondi o aggiungere musica. Progettato per principianti e professionisti.

Per avere un maggiore controllo sullo schermo, esplora il nostro strumento AI Spokesperson.

Un'interfaccia software che mostra un oggetto sferico bianco 3D, una timeline video con miniature e un puntatore animato blu.

Personalizzazione su larga scala

Salva modelli, crea kit di marca e genera più video da diversi script. Perfetto per i team che pubblicano contenuti regolarmente.

Una griglia di carte digitali colorate con titoli come "Lancio del prodotto", "Presentazione di vendita" e "Strategia di ingresso sul mercato", con un cursore del mouse rosa a cartone animato.

Opzioni di esportazione professionali

Scarica video in MP4, HD o 4K. Esporta formati verticali, quadrati o orizzontali per siti web, feed social, presentazioni e piattaforme di formazione.

Interfaccia software che mostra le opzioni di esportazione SCORM abilitate e impostate su SCORM 1.2, con un uomo che sorride sullo sfondo.
Come funziona?

Come creare un video da testo con HeyGen

Usa le tue parole per dare vita al tuo testo e lascia che l'AI trasformi il tuo contenuto in un risultato professionale di generatore di video da testo.

Passo 1

Inserisci il tuo script

Inizia inserendo il tuo testo o caricando un documento. L'intelligenza artificiale organizza le tue idee in scene.

Passo 2

Scegli un Avatar e una Voce AI

Personalizza elementi visivi e stile Aggiungi immagini, modelli, sottotitoli o musica di sottofondo. Regola l'aspetto e l'atmosfera di ogni scena.

Passo 3

Personalizza aspetto e stile

Aggiungi immagini, modelli, sottotitoli o musica di sottofondo. Regola l'aspetto e l'atmosfera di ogni scena.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video

Producete il vostro video finale e condividetelo immediatamente sul vostro sito web, piattaforme social o sistemi di apprendimento.

Soluzioni in primo piano

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.

Apprendimento e sviluppo

Apprendimento e sviluppo
Crea esperienze di formazione su misura, dalla conformità allo sviluppo dei dipendenti e all'aggiornamento continuo delle competenze. La nostra piattaforma video AI rende semplice scalare l'apprendimento efficace senza sacrificare qualità o velocità.

Marketing

Marketing
Producete video di qualità professionale su richiesta. Con uno script e pochi clic, potete trasformare qualsiasi risorsa, dai PDF ai blog alle presentazioni, in contenuti video accattivanti e coerenti con il vostro marchio in qualsiasi momento, senza sforare il budget.

Vendite

Vendite
Offri un contatto personalizzato su larga scala, dalla ricerca di potenziali clienti ai follow-up e alle dimostrazioni del prodotto. HeyGen aiuta gli agenti a distinguersi nelle caselle di posta affollate, ad accelerare i cicli di trattativa e a costruire relazioni più solide con i clienti.

Localizzazione

Localizzazione
Raggiungi un pubblico globale in pochi istanti, non mesi. Sblocca simultaneamente nuovi mercati localizzando qualsiasi video in oltre 175 lingue e dialetti, completi di sincronizzazione labiale perfetta ed emozione autentica.

Domande frequenti sul generatore di video da testo AI

Cos'è lo strumento HeyGen Text to Video?

HeyGen è uno strumento generatore di video AI che permette agli utenti di creare video a partire da testi grazie alla tecnologia AI. È alimentato da AI generativa e modelli avanzati di intelligenza artificiale che garantiscono risultati professionali.

Ho bisogno di competenze di editing?

No. La piattaforma è stata creata affinché chiunque possa realizzare video. L'intelligenza artificiale gestisce tempistica, ritmo, elementi visivi e rendering.


Posso usare la mia voce o il mio avatar?

Sì. Puoi caricare la tua voce per la clonazione vocale AI o creare un avatar personalizzato per una presenza di marca o personale.


Quanto tempo richiede la generazione di un video?

La maggior parte dei video è pronta in pochi minuti a seconda della lunghezza e della personalizzazione.


Qual è il miglior generatore di video da testo a intelligenza artificiale gratuito?

HeyGen è il miglior generatore AI gratuito di testo in video perché trasforma qualsiasi copione in un video realistico e rifinito in pochi minuti, e la piattaforma gestisce automaticamente voce, immagini e montaggio. Si ottengono risultati di alta qualità senza bisogno di telecamere o competenze di montaggio.

Posso creare video in più lingue?

Sì. Puoi generare contenuti in oltre 175 lingue e tradurre video esistenti istantaneamente.


I video sono adatti per uso commerciale?

Sì. Puoi utilizzare i tuoi video per marketing, formazione, social media, pubblicità e progetti per clienti.


HeyGen può essere utilizzato per creare video professionali generati dall'intelligenza artificiale?

Sì. HeyGen ti permette di creare video di qualità professionale generati dall'IA direttamente da testo. Che tu stia producendo materiale formativo, contenuti di marketing o video esplicativi, l'IA di HeyGen garantisce una produzione fluida e risultati raffinati ogni volta.

Posso utilizzare il Text to Video per la formazione e i tutorial?

Assolutamente. HeyGen rende la creazione di video formativi e contenuti video senza sforzo. Basta descrivere il video, scegliere il proprio avatar e lasciare che l'intelligenza artificiale faccia il resto.

È possibile generare video ad alta risoluzione?

Sì. Le opzioni di esportazione includono risoluzione HD (1080p) e 4K, assicurando che i tuoi video siano adatti per uso professionale e pubblico su diverse piattaforme.

Can I convert audio to video with HeyGen?

Yes! HeyGen allows users to transform audio into video by pairing voice recordings with AI avatars, captions, and dynamic visuals. Simply upload your audio file, choose a video style, and let AI generate a polished video in minutes.

What formats can I export?

You can export MP4 in HD or 4K and choose vertical, square, or landscape layouts.


Is AI text to video generation secure and ethical?

HeyGen prioritize security, ensuring that avatars and generated content comply with ethical guidelines. Transparency, user consent, and responsible AI development are key factors in maintaining ethical AI video generation.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background