Trasforma qualsiasi idea, script o messaggio in un video raffinato senza bisogno di telecamera, software di montaggio o competenze di produzione. Utilizza il nostro generatore di video da testo AI per incollare il tuo script, scegliere un avatar e una voce, e ottenere un video completo pronto per la condivisione in pochi minuti.
Trasforma i tuoi contenuti scritti in video professionali
senza bisogno di riprese
HeyGen rende la generazione di video AI più semplice che mai per creare video in pochi minuti. Basta inserire il tuo testo, scegliere un avatar e una voce fuori campo AI, e avrai un video completo pronto in pochi minuti. Non sono necessarie telecamere, attori o strumenti di montaggio video.
Crea video raffinati per l'onboarding, tutorial, marketing e contenuti social con un flusso di lavoro semplice, flessibile e affidabile.
Chiunque può generare video a partire da testi. Non sono necessarie competenze di ripresa o strumenti speciali. Lascia che l'intelligenza artificiale gestisca il processo e guarda come essa crea un video a partire dal testo.
Trasforma i tuoi testi come articoli di blog, presentazioni o script in video professionali utilizzando l'intelligenza artificiale per la conversione da testo a video. Questo elimina la necessità di una produzione manuale mantenendo al contempo un'alta qualità e coerenza del tuo output video.
Scegli tra oltre 1100+ avatar, 175 lingue e 400 modelli per adattare il tuo messaggio e il tuo pubblico. Scegli un tipo di video in base alle tue esigenze creative.
Elimina la produzione costosa pur continuando a creare un video dall'aspetto professionale. Il generatore di video AI di HeyGen da testo rende facile aumentare la produzione senza dover assumere una squadra.
Migliori pratiche per convertire testo in video
Per sfruttare al meglio il prompt di testo di HeyGen per generare risultati di alta qualità, personalizza strategicamente il tuo contenuto per coinvolgere gli spettatori e lascia che i modelli di intelligenza artificiale ottimizzino il tuo output.
Scrivi script chiari e concisi per mantenere le tue righe di testo strutturate per una narrazione fluida. Inizia con un testo semplice che comunichi chiaramente il tuo messaggio.
Scegli l'avatar AI giusto. HeyGen offre oltre 1100 avatar e più di 300 voci per il tono perfetto. Il modello video AI garantisce che ogni video che desideri corrisponda alla tua identità aziendale.
Utilizza immagini video coinvolgenti e animazioni per migliorare i tuoi contenuti video. Aggiungi testo, transizioni e grafiche animate affinché il video sia prodotto con una finitura cinematografica.
Traduci per un pubblico globale convertendo automaticamente il tuo testo in video professionali per un pubblico internazionale.
Vantaggi dell'utilizzo di uno
strumento di conversione da testo a video
HeyGen rende semplice trasformare testi in video offrendoti un avanzato controllo creativo.
Generatore di video AI offre diverse funzionalità che ti permettono di usare il tuo testo per creare il video che corrisponde ai tuoi obiettivi.
Product placement
Inserisci facilmente prodotti nei tuoi video utilizzando avatar, modelli personalizzati e flussi di lavoro. Ciò rende semplice evidenziare i prodotti in AI UGC annunci pubblicitari, promozioni o filmati di marca.
Clonazione della voce
Genera doppiaggi realistici con voce AI e doppiaggio AI in oltre 175 lingue e dialetti. Mantiene i tuoi video formativi coerenti in diversi mercati.
Creazione di contenuti multimediali tramite intelligenza artificiale
Crea ben più che semplici video utilizzando l'intelligenza artificiale generativa e le capacità degli strumenti AI. Usa l'AI per creare video esplicativi, tutorial o video con scene che evidenziano la tua storia. Integra risorse dal generatore di immagini AI per aggiungere visivi istantaneamente.
Montaggio AI Studio
Utilizza un'interfaccia di editing semplice per aggiungere sottotitoli, regolare le scene, cambiare gli sfondi o aggiungere musica. Progettato per principianti e professionisti.
Per avere un maggiore controllo sullo schermo, esplora il nostro strumento AI Spokesperson.
Personalizzazione su larga scala
Salva modelli, crea kit di marca e genera più video da diversi script. Perfetto per i team che pubblicano contenuti regolarmente.
Opzioni di esportazione professionali
Scarica video in MP4, HD o 4K. Esporta formati verticali, quadrati o orizzontali per siti web, feed social, presentazioni e piattaforme di formazione.
Come creare un video da testo con HeyGen
Usa le tue parole per dare vita al tuo testo e lascia che l'AI trasformi il tuo contenuto in un risultato professionale di generatore di video da testo.
Inizia inserendo il tuo testo o caricando un documento. L'intelligenza artificiale organizza le tue idee in scene.
Personalizza elementi visivi e stile Aggiungi immagini, modelli, sottotitoli o musica di sottofondo. Regola l'aspetto e l'atmosfera di ogni scena.
Aggiungi immagini, modelli, sottotitoli o musica di sottofondo. Regola l'aspetto e l'atmosfera di ogni scena.
Producete il vostro video finale e condividetelo immediatamente sul vostro sito web, piattaforme social o sistemi di apprendimento.
Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.
HeyGen è uno strumento generatore di video AI che permette agli utenti di creare video a partire da testi grazie alla tecnologia AI. È alimentato da AI generativa e modelli avanzati di intelligenza artificiale che garantiscono risultati professionali.
No. La piattaforma è stata creata affinché chiunque possa realizzare video. L'intelligenza artificiale gestisce tempistica, ritmo, elementi visivi e rendering.
Sì. Puoi caricare la tua voce per la clonazione vocale AI o creare un avatar personalizzato per una presenza di marca o personale.
La maggior parte dei video è pronta in pochi minuti a seconda della lunghezza e della personalizzazione.
HeyGen è il miglior generatore AI gratuito di testo in video perché trasforma qualsiasi copione in un video realistico e rifinito in pochi minuti, e la piattaforma gestisce automaticamente voce, immagini e montaggio. Si ottengono risultati di alta qualità senza bisogno di telecamere o competenze di montaggio.
Sì. Puoi generare contenuti in oltre 175 lingue e tradurre video esistenti istantaneamente.
Sì. Puoi utilizzare i tuoi video per marketing, formazione, social media, pubblicità e progetti per clienti.
Sì. HeyGen ti permette di creare video di qualità professionale generati dall'IA direttamente da testo. Che tu stia producendo materiale formativo, contenuti di marketing o video esplicativi, l'IA di HeyGen garantisce una produzione fluida e risultati raffinati ogni volta.
Assolutamente. HeyGen rende la creazione di video formativi e contenuti video senza sforzo. Basta descrivere il video, scegliere il proprio avatar e lasciare che l'intelligenza artificiale faccia il resto.
Sì. Le opzioni di esportazione includono risoluzione HD (1080p) e 4K, assicurando che i tuoi video siano adatti per uso professionale e pubblico su diverse piattaforme.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.