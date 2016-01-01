Trasforma il tuo audio in coinvolgenti contenuti video con HeyGen. Converti podcast, voiceover o qualsiasi audio in video con avatar AI, sottotitoli e animazioni. Nessuna modifica richiesta. Carica e condividi.
Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.
Il convertitore da audio a video alimentato dall'IA di HeyGen ti permette di trasformare facilmente podcast, voiceover, musica o discorsi in contenuti video coinvolgenti. Migliora il coinvolgimento dei visualizzatori con avatar AI personalizzati, sottotitoli e visual dinamici—ideale per i social media, il marketing e le presentazioni.
Con oltre 400 modelli di video, animazioni guidate dall'IA e visual personalizzabili, il nostro convertitore da audio a video ti permette di dare vita ai tuoi audio senza bisogno di competenze di editing. Unisciti a HeyGen oggi e fai distinguere il tuo contenuto.
Sfrutta al massimo l'intelligenza artificiale da audio a video
Per garantire video coinvolgenti e rifiniti, segui questi consigli fondamentali: scegli formati audio appropriati, seleziona gli avatar giusti ed utilizza efficacemente l'importanza dei contenuti multimediali per coinvolgere il pubblico.
Potenzia i tuoi contenuti con la conversione da audio a video
Convertire l'audio in video aumenta la visibilità, l'interazione e la condivisibilità. Piattaforme come YouTube, Instagram e LinkedIn preferiscono i contenuti video, rendendoli essenziali per raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, la traduzione multilingue tramite il nostro video translator gratuito ti permette di connetterti facilmente con spettatori globali.
Scopri l'importanza del contenuto multimediale per coinvolgere il pubblico e massimizzare la portata potenziale del tuo contenuto.
HeyGen è più di un semplice strumento da audio a video; è un completo generatore di video AI. Con avatar AI, clonazione vocale e sottotitoli automatici, i tuoi contenuti audio possono coinvolgere un pubblico più ampio attraverso immagini accattivanti.
Converti il tuo audio in video con l'AI in 4 semplici passaggi
Trasforma podcast, voiceover o discorsi in video dinamici—non sono necessarie competenze di montaggio.
Trascina e rilascia il tuo file di podcast, narrazione o musica per iniziare. Sono supportati formati comuni come MP3 e WAV.
Scegli tra oltre 300 avatar e più di 400 modelli per presentare visivamente il tuo messaggio con il tono e lo stile giusti.
Genera automaticamente didascalie, inserisci immagini di sfondo o effetti e includi musica per aumentare il coinvolgimento dei visualizzatori. Scopri come aggiungere efficacemente sottotitoli ai video per garantire che il tuo contenuto sia accessibile e attraente.
Esporta il tuo video rifinito per i social, comunicazioni interne o uso aziendale—pronto per essere pubblicato in pochi minuti. Registrati su HeyGen e inizia a creare oggi stesso.
HeyGen supporta formati come MP3 e WAV per il caricamento di audio, offrendo agli utenti flessibilità nell'utilizzo dei contenuti audio che possiedono.
Sì, puoi personalizzare il tuo video selezionando tra oltre 1000 avatar AI e 400 modelli, aggiungendo sottotitoli, elementi visivi di sfondo ed effetti per adattarsi all'identità del tuo marchio.
No, HeyGen è progettato per utenti senza precedente esperienza di montaggio video. La sua interfaccia intuitiva permette di creare video di qualità professionale con facilità.
Sì, HeyGen può generare automaticamente sottotitoli dal tuo audio. Carica semplicemente il tuo video (o audio) e trascriverà il discorso creando didascalie che puoi rivedere, modificare e personalizzare prima dell'esportazione. Questo rende il tuo contenuto più accessibile e più facile da guardare senza suono.
Il tempo di elaborazione varia a seconda della lunghezza e della complessità del video, ma di solito richiede qualche minuto.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.