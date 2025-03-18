Aspetto dell'Avatar

Un Avatar.

Look illimitati.

Le innovative sembianze dell'avatar di HeyGen e gli strumenti di intelligenza artificiale generativa ti permettono di reinventare lo stile, l'ambiente e la personalità del tuo avatar in tempo reale. Pensalo. Generalo. Ora puoi facilmente visualizzare la tua storia, potenziando la narrazione che l'IA deve servire la creatività umana, non sostituirla. Questo è l'unico strumento che può ampliare la tua immaginazione: sembianze di avatar IA.

Strumenti di Creazione Avatar AI

Incontra Avatar Looks.
Sfondi, abiti e scene illimitati.

Entra in un mondo digitale completamente personalizzabile con la nostra app di creazione avatar facile da usare. I nostri avatar guidati dall'intelligenza artificiale non solo riflettono gesti ed espressioni, ma si evolvono anche in personaggi unici plasmati dalla tua immaginazione, ulteriormente supportati da approfondimenti sull'intelligenza artificiale e la creatività: una pedagogia della meraviglia. Esprimi te stesso liberamente con questo strumento specificamente progettato per potenziare la creatività e la narrazione senza limiti.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Inizia con il tuo Avatar

Carica una foto per la massima precisione, oppure saltala e lascia che la tua immaginazione prenda il sopravvento generando un avatar con un comando testuale.

Genera con prompt di testo

Quando la tua immaginazione supera i preimpostati, usa i prompt di testo per creare qualcosa di unicamente tuo. Descrivi l'outfit, l'ambiente o l'atmosfera che immagini con il nostro creatore di avatar realistici, e HeyGen si occuperà di tutto per te, in linea con l'impatto dell'IA sulla creatività e la narrazione.

Sfoglia i pacchetti di aspetto per Avatar

Accedi a una biblioteca curata di stili preimpostati, dall'abbigliamento business audace alle avventure mitologiche. I Look Packs ti offrono accesso immediato a look raffinati adattati a temi e occasioni specifici, perfettamente adatti per qualsiasi progetto.

Libertà Creativa

L'aspetto = Personaggio + Scena.

La tua persona digitale può essere adattata a qualsiasi scena, vestito o tema che puoi immaginare. Definisci l'aspetto, la personalità e l'atmosfera del tuo avatar con facilità.

Personalizzazione Avatar senza paragoni

Immaginalo, e HeyGen lo porta alla vita. Con prompt di testo o pacchetti di aspetto pre-progettati, puoi personalizzare l'aspetto del tuo avatar e l'ambiente circostante in modi che nessun altro generatore di avatar da foto offre.

altalt

Genera Avatar AI con Prompt di Testo

Descrivi semplicemente la scena, l'abbigliamento o la posa desiderata con dei prompt di testo. L'IA di HeyGen può trasformare la tua foto in immagini realistiche di te stesso generate dall'intelligenza artificiale. Scegli qualsiasi configurazione, che sia professionale, casual, a tema o altro.

altalt

Personalizzazione dell'avatar senza sforzo

Dimentica di dover sistemare i dettagli. Con un clic, il tuo avatar si trasforma nel look perfetto per ogni scena, scopo o stato d'animo.

altalt

Pacchetti di Aspetto per Avatar

Sblocca la creatività.

Con pacchetti di design predefiniti.

I pacchetti di aspetto di HeyGen avatar fungono da guardaroba definitivo per il tuo avatar. Dai look professionali eleganti alle avventure mitologiche, questi pacchetti predefiniti sbloccano infinite possibilità per ogni progetto, stato d'animo o capolavoro.

Look Pack 1
video thumbnail
Look Pack 2
video thumbnail
Look Pack 3
video thumbnail

Inizia con il tuo Avatar

Carica una foto per la massima accuratezza, oppure saltala e lascia che la tua creatività prenda il sopravvento generando un avatar con un semplice prompt di testo.

Genera con prompt di testo

Quando la tua immaginazione supera i predefiniti, utilizza i prompt di testo per creare qualcosa di unicamente tuo. Descrivi l'outfit, l'ambiente o l'atmosfera che stai immaginando con il nostro creatore di avatar AI, e HeyGen gestirà il resto.

Sfoglia i pacchetti di aspetto per Avatar

Esplora una biblioteca curata di stili preimpostati, dall'abbigliamento audace per affari agli avventurieri mitici. I pacchetti Avatar Looks ti offrono accesso immediato a look raffinati adattati a temi e occasioni specifiche.

Come funziona?

Crea il tuo avatar HeyGen in 4 semplici passaggi

Diventa l'eroe del tuo universo di contenuti con il tuo gemello digitale. Il tuo avatar non solo replica i tuoi gesti, espressioni e personalità, ma li amplifica. Tu, migliorato, possiedi superpoteri per creare, coinvolgere e ispirare, senza bisogno di una pausa caffè!

Passo 1

Carica la tua foto

Fornisci una foto chiara di te stesso o utilizza l'opzione dell'avatar gratuito. Più foto carichi, meglio l'IA può catturare ogni dettaglio del tuo gemello digitale.

tre immagini di una donna sono in fase di caricamento su un sito webtre immagini di una donna sono in fase di caricamento su un sito web

Passo 2

Addestra il modello

L'IA di HeyGen imparerà le tue espressioni facciali, i gesti e le caratteristiche uniche per creare un avatar ultra-realistico.

Il viso di una donna viene scansionato per la tecnologia e le startupIl viso di una donna viene scansionato per la tecnologia e le startup

Passaggio 3

Genera Aspetti

Personalizza lo stile del tuo avatar con vari pacchetti di aspetto. Scegli abiti, accessori e atmosfere che corrispondano al tuo marchio o personalità.

uno screenshot di un'app che dice "scrivilo, modificalo, guardalo, tal rende lo storytelling uno sforzo"uno screenshot di un'app che dice "scrivilo, modificalo, guardalo, tal rende lo storytelling uno sforzo"

Tipi di Avatar

Infinite modalità per personalizzare il tuo avatar.

Clona te stesso, genera con l'AI o scegli dalla nostra libreria di avatar predefiniti.

Clona te stesso per creare un gemello digitale. Genera un avatar che non esiste con l'intelligenza artificiale. Trova un avatar della comunità. Oppure scegli dalla nostra biblioteca di immagini. Abbiamo oltre 500 avatar tra cui scegliere.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar, for humans, pets, aliens or anything you can imagine.


video thumbnail
altalt

Avatar Video

A video avatar enables you to be in two places at the same time, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

video thumbnail
altalt

Avatar Fotografico

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts, perfect for businesses, social media, and more.

video thumbnail
altalt

Avatar Interattivo

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real-time, making virtual interactions feel more authentic.

video thumbnail
altalt

Avatar Predefinito

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

Traduttore IA

Parla ogni lingua.

Il tuo avatar parla perfettamente qualsiasi lingua.

La localizzazione video alimentata dall'IA di HeyGen adatta i contenuti per diverse lingue e culture assicurando un discorso naturale, un perfetto sincronismo labiale e un coinvolgimento senza interruzioni. Le aziende possono creare avatar AI realistici, tradurre video in oltre 70 lingue e personalizzare le voci per i dialetti regionali. Con l'adattamento culturale guidato dall'IA, i marchi possono connettersi autenticamente con il pubblico globale.

video thumbnail

Casi d'uso

Dai creatori ai marketer.

Oltre 100 casi d'uso per HeyGen.

background image

Domande frequenti sull'aspetto degli avatar IA

Gli strumenti di creazione di avatar AI di HeyGen ti permettono di reinventare lo stile, l'ambiente e la personalità del tuo avatar in tempo reale con l'intelligenza artificiale generativa. Inizia ad esplorare le infinite possibilità di personalizzazione e creatività che HeyGen offre iscrivendoti ora.


Puoi personalizzare il tuo avatar AI con prompt di testo o utilizzare i Look Packs pre-progettati per temi e occasioni specifiche. Sperimenta la personalizzazione intuitiva creando il tuo primo avatar con HeyGen.

Sì, HeyGen ti permette di generare avatar AI per vari stati d'animo, temi e scenari utilizzando i Look Packs o dei prompt di testo. Inizia oggi il tuo viaggio con gli avatar con HeyGen.

I Look Packs sono una biblioteca curata di stili preimpostati, che permettono l'accesso immediato a Look rifiniti adattati a temi e occasioni specifici. Scopri la vasta gamma di Look Packs che HeyGen ha da offrire iscrivendoti.

La personalizzazione guidata dall'intelligenza artificiale potenzia la creatività e la narrazione senza limiti, offrendo stili e ambienti unici non disponibili con i metodi tradizionali. Libera la tua creatività con HeyGen oggi.

Testimonianze

Cosa dicono di noi i clienti

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo