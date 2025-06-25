Biến một kịch bản đơn giản thành các mẫu quảng cáo video AI thu hút người xem chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, không cần ekip, không cần phần mềm chỉnh sửa. Tạo hàng chục biến thể video quảng cáo cho Meta, TikTok và YouTube, sẵn sàng để chạy và thử nghiệm.
Các tính năng của quảng cáo sáng tạo bằng AI
Tạo quảng cáo trong vài giây, không phải vài ngày
Tạo hàng loạt mẫu quảng cáo trong vài giây chỉ từ một kịch bản, không cần đặt lịch quay. Thay đổi phần mở đầu, tiêu đề hoặc lời kêu gọi hành động và tạo quảng cáo ngay lập tức. Công cụ text to video của chúng tôi biến từng ý tưởng thành các chiến dịch quảng cáo được tối ưu để tăng tỷ lệ chuyển đổi trên mọi kênh.
Thiết kế quảng cáo cuốn hút khiến khách hàng dừng lướt
Chiếm trọn 3 giây đầu tiên với nội dung sáng tạo bản địa được tối ưu để thu hút khán giả trên kênh quảng cáo trả phí. Mô phỏng nội dung chân thực từ nhà sáng tạo bằng các phong cách video UGC AI, sau đó giữ cho từng khung hình luôn đồng bộ với màu sắc và logo của bạn. Các thiết kế do AI tạo ra luôn bám sát nhận diện thương hiệu, giúp tăng tương tác và tỷ lệ chuyển đổi.
Giọng nói đa ngôn ngữ cho mọi nhà tiếp thị
Mang đến cho mọi quảng cáo một giọng đọc tự nhiên bằng hơn 175 ngôn ngữ mà không cần thu âm lại.Trình tạo giọng nói AI của chúng tôi, giúp bạn tạo lời thuyết minh, phù hợp với giọng điệu thương hiệu và tái sử dụng cùng một kịch bản trên các kênh mạng xã hội. Chỉ với một nền tảng, mọi chiến dịch đều được bản địa hóa liền mạch cho mọi marketer và khu vực.
Chỉnh sửa thiết kế quảng cáo từ văn bản thuần
Điều chỉnh cảnh quay, thay đổi phông nền, thêm phụ đề và chèn logo của bạn chỉ với các thao tác đơn giản, không cần chỉnh sửa trên timeline. Trình chỉnh sửa video AI cung cấp cho bạn các công cụ nâng cao để tinh chỉnh nhịp độ và giữ cho từng cảnh cắt đúng chuẩn thương hiệu. Thành phẩm trau chuốt, sẵn sàng đăng tải cho mọi kênh ở định dạng vuông hoặc dọc, gần như không cần học cách sử dụng.
Biến ảnh sản phẩm thành mẫu quảng cáo
Trình bày sản phẩm thực tế mà không cần studio, đạo cụ hay chụp ảnh sản phẩm đắt đỏ. Thả ảnh sản phẩm của bạn vào các bối cảnh với AI product placement, phóng to hình ảnh và bỏ qua những ảnh stock chung chung. Mỗi hình ảnh AI đều được đặt trong ngữ cảnh phù hợp, nên từng khung hình đều trông như được chụp riêng cho thương hiệu của bạn.
Việc thử nghiệm quảng cáo trả phí trên mạng xã hội thường đốt ngân sách chỉ trong một buổi quay. Hãy tạo hàng loạt mẫu quảng cáo đồng bộ, chạy trọn bộ thử nghiệm và lấy dữ liệu hiệu suất trực tiếp từ tài khoản quảng cáo của bạn để nhân rộng video quảng cáo AI hoạt động hiệu quả nhất.
Việc thuê creator cho từng quảng cáo UGC khiến bạn khó mở rộng nhanh. Hãy tạo ra nhiều nội dung sáng tạo chỉ từ một kịch bản và giữ cho quy trình sản xuất nội dung luôn liền mạch. Sử dụng trình tạo influencer AI với phong cách trông tự nhiên, hòa hợp với mọi bảng tin.
Quay quảng cáo cho từng SKU tốn rất nhiều thời gian và ngân sách. Hãy biến một bức ảnh thành video từ hình ảnh và tạo video quảng cáo cho từng sản phẩm. Triển khai quảng cáo số mà không cần máy quay, mở rộng sản xuất video chỉ trong vài phút.
Sự mệt mỏi với quảng cáo làm giảm hiệu quả, còn việc quay lại thì chậm. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, làm mới hình ảnh và xuất bản một mẫu quảng cáo hiệu suất cao ngay trong buổi chiều. Giữ cho video marketing của bạn tiếp tục mang lại chuyển đổi mà không cần sản xuất mới.
Việc điều chỉnh các chiến dịch marketing cho thị trường mới thường đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại từng chiến dịch. Hãy dùng lồng tiếng AI để chuyển một mẫu quảng cáo hiệu quả sang hơn 175 ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên giọng điệu của bạn, giúp một nội dung sáng tạo có thể tiếp cận mọi nhóm khách hàng mục tiêu chỉ từ một nguồn duy nhất.
Nhu cầu sản xuất quảng cáo vượt xa khả năng của một đội ngũ nhỏ. Tạo mọi loại quảng cáo chỉ từ một bản tóm tắt và cung cấp nhiều ý tưởng video cho mỗi khách hàng. Quy trình từ kịch bản đến video giúp mở rộng quy mô sản xuất cho các thương hiệu và agency.
Cách hoạt động của quảng cáo sáng tạo bằng AI
Chuyển từ một bản tóm tắt trống sang các mẫu quảng cáo sẵn sàng chạy chỉ với bốn bước đơn giản, không cần máy quay, không cần ekip và không cần phần mềm chỉnh sửa.
Chọn một mẫu, tỷ lệ khung hình và định dạng phù hợp với nền tảng bạn đang chạy quảng cáo, cho nguồn cấp hoặc story.
Dán phần mở đầu, thông điệp và lời kêu gọi hành động của bạn, hoặc tạo kịch bản từ một bản tóm tắt và thiết lập giọng điệu.
Thêm logo, màu sắc, phụ đề và giọng đọc của bạn, rồi điều chỉnh nhịp độ để mọi phiên bản đều giữ đúng bản sắc thương hiệu.
Kết xuất mọi mẫu quảng cáo ở chất lượng HD, sau đó tải xuống từng phiên bản, sẵn sàng đăng tải trên tất cả kênh của bạn.
Các mẫu quảng cáo AI là những video quảng cáo được tạo ra từ một kịch bản viết sẵn thay vì quay phim. Trên một nền tảng tạo quảng cáo AI, bạn nhập phần mở đầu và thông điệp, chọn phong cách, và một trình tạo video AI sẽ xây dựng hình ảnh, giọng nói và nhịp thời gian thành một quảng cáo hoàn chỉnh, sẵn sàng để chạy. Nó hoạt động giống như một trình tạo quảng cáo cho video, không phải cho hình ảnh tĩnh.
Cách mà AI tạo sinh hoạt động: các mô hình AI độc quyền, được huấn luyện trên kho dữ liệu khổng lồ về những quảng cáo hiệu quả, sẽ đảm nhiệm phần kịch bản, hình ảnh, giọng nói và nhịp điệu. Hệ thống tập trung tạo nội dung theo từng cảnh, tạo ra các quảng cáo chất lượng cao do AI tạo và dựng cảnh quay chân thực với các tùy chọn như diễn viên AI, giúp bạn có được video hoàn chỉnh mà không cần quay phim.
Mỗi công cụ AI chỉ giải quyết một phần công việc. ChatGPT hỗ trợ viết nội dung và mẫu quảng cáo, Midjourney tạo hình ảnh AI tĩnh, còn Creatify tập trung vào các clip UGC ngắn. HeyGen kết nối toàn bộ quy trình, biến nội dung chữ và hình ảnh thành video quảng cáo hoàn chỉnh, đúng định hướng thương hiệu, giúp bạn xuất bản quảng cáo chất lượng hơn chỉ từ một nơi. Các đội ngũ chuyển từ Creatify vẫn giữ được phong cách UGC trong khi bổ sung thêm video đa ngôn ngữ.
Có, khi AI được kết hợp với sự giám sát của con người. AI vượt trội về tốc độ và khối lượng, trong khi đội ngũ của bạn định hướng phần sáng tạo, các “hook” và câu chuyện giàu cảm xúc. AI tạo sinh giúp nâng tầm một ý tưởng mạnh mẽ thay vì thay thế sự sáng tạo của con người, và chính bạn là người thiết lập giọng điệu thương hiệu, để sự cộng hưởng cảm xúc trong một nhân vật AI nói chuyện vẫn mang đậm dấu ấn của bạn.
Có. Ngoài khả năng viết nội dung, trình tạo kịch bản video của nền tảng sẽ phác thảo nội dung quảng cáo, tin nhắn, tiêu đề và kịch bản cho từng cảnh chỉ từ những gợi ý AI đơn giản. AI cho phép bạn tạo ra số lượng biến thể không giới hạn, vì vậy bạn có thể phát triển hàng loạt ý tưởng quảng cáo chỉ từ một ý tưởng ban đầu mà không cần thuê thêm copywriter.
Khối lượng nội dung kết hợp với thử nghiệm thúc đẩy chuyển đổi. Bằng cách tạo ra nhiều biến thể bám sát brief, bạn có thể ghép từng quảng cáo với từng tệp đối tượng, tăng tỷ lệ nhấp và nhanh chóng tìm ra mẫu sáng tạo AI có hiệu suất cao. Điều đó hỗ trợ các mục tiêu performance marketing như tạo lead, và các video này còn tăng cường hiệu quả khi được sử dụng làm quảng cáo mạng xã hội dùng AI.
Bất kỳ marketer, thương hiệu hoặc agency nào cần nhiều quảng cáo hơn, nhanh hơn. Trình tạo quảng cáo AI này là một công cụ quảng cáo và thiết kế được hỗ trợ bởi AI, giúp các đội ngũ nhỏ tạo quảng cáo mà không cần studio. Hãy dùng trình tạo quảng cáo để tạo ra nhiều ý tưởng cùng lúc, từ một video sản phẩm đến video khuyến mãi, và luôn giữ cho mọi chiến dịch được bổ sung đầy đủ nội dung.
Viết một kịch bản gốc, sau đó thay đổi phần mở đầu, tiêu đề, hình ảnh hoặc lời kêu gọi hành động rồi tạo lại video. Mỗi chỉnh sửa nhỏ sẽ tạo ra một phiên bản mới chỉ trong vài giây.quảng cáo Facebookvà một phiên bản dọc, tất cả đều từ cùng một nội dung nguồn.
Hoàn toàn có thể. Hãy chọn phong cách giống như một nhà sáng tạo nội dung với cách nói chuyện tự nhiên để quảng cáo hòa vào trong newsfeed thay vì trông như một TVC doanh nghiệp.trình tạo clipgiúp bạn cắt dựng những đoạn ngắn, nhịp độ tự nhiên, đủ cuốn hút để giữ chân người xem trong vài giây đầu tiên.
Nhiều tùy theo nhu cầu chiến dịch của bạn. Vì mỗi biến thể đều bắt đầu từ văn bản nên không cần sắp xếp buổi quay, bạn có thể tạo hàng chục mẫu quảng cáo chỉ trong một ngày. Các đội ngũ đang mở rộng kênh trả phí trên mạng xã hội thường kết hợp điều này với video TikTok để thử nghiệm nội dung dạng ngắn.
Các agency tính phí theo từng nội dung và mất nhiều ngày cho mỗi vòng chỉnh sửa. HeyGen biến một kịch bản thành các mẫu quảng cáo hoàn chỉnh chỉ trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều, giúp bạn chủ động toàn bộ quy trình và tối ưu theo lịch trình của riêng mình. Một người phát ngôn AI có thể đứng đầu các chiến dịch mà không cần đặt lịch hay thuê người thật.
Có gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn tạo những mẫu quảng cáo đầu tiên mà không tốn chi phí. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng và mở khóa tính năng nhân bản giọng nói, video dài hơn, cùng toàn bộ thư viện mẫu cho các chiến dịch quy mô lớn.
Có. Khi một quảng cáo bắt đầu giảm hiệu quả, hãy chỉnh sửa kịch bản hoặc thay đổi hình ảnh và tạo lại một phiên bản mới ngay trong ngày. Bạn cũng có thể làm mới một ý tưởng đang hoạt động tốt dưới dạng trình tạo reel để kéo dài vòng đời của nó trên các vị trí hiển thị mới.
Có. Hãy dịch một mẫu quảng cáo thắng lớn sang hơn 175 ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên giọng nói và nhịp điệu của bạn, để chỉ một mẫu sáng tạo có thể phục vụ mọi thị trường. Kết hợp nó với bố cục trình tạo quảng cáo Instagram để bản địa hóa các vị trí quảng cáo dạng ngắn cho từng khu vực mà không cần xây dựng lại toàn bộ chiến dịch.
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