Có, khi AI được kết hợp với sự giám sát của con người. AI vượt trội về tốc độ và khối lượng, trong khi đội ngũ của bạn định hướng phần sáng tạo, các “hook” và câu chuyện giàu cảm xúc. AI tạo sinh giúp nâng tầm một ý tưởng mạnh mẽ thay vì thay thế sự sáng tạo của con người, và chính bạn là người thiết lập giọng điệu thương hiệu, để sự cộng hưởng cảm xúc trong một nhân vật AI nói chuyện vẫn mang đậm dấu ấn của bạn.